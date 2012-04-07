Кузьмин заявляет, что Тимошенко может грозить пожизненное заключение

Первый заместитель генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин заявляет, что экс-премьеру Юлии Тимошенко в случае, если будет доказана ее причастность к убийству народного депутата Евгения Щербаня, может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил вчера в эфире телеканала «Интер», отвечая на вопрос, какое наказание грозит Ю.Тимошенко.

«Сейчас не стоит говорить о том, какой срок наказания может быть, если вдруг. Но за такие преступления предусматривается мера наказания в виде вплоть до пожизненного лишения свободы», - сказал он.

Р.Кузьмин заявил, что почти 10 лет назад был допрошен свидетель, который утверждает, что ему известно, что «Юлия Владимировна имела прочные связи с бандой Кушнира, была лично знакома с Кушниром и его боевиками». Кроме того, добавил он, по показаниям этого свидетеля, сама Ю.Тимошенко неоднократно сознавалась в том, что обращалась к Е.Кушниру и его бандитам за помощью.

Кроме того, утверждает Р.Кузьмин, были прямые показания свидетелей, что «убийства совершались в интересах Ю.Тимошенко по заказу бывшего премьер-министра Павла Лазаренко».

Справка УНИАН. Народный депутат Е. был убит 3 ноября 1996 года в аэропорту Донецка.

17 апреля 2003 года Луганский апелляционный суд вынес приговор по уголовному делу, которое содержало более 20 эпизодов, в частности, убийства экс-главы Нацбанка Украины Вадима Гетьмана и Е.Щербаня. Обвиняемыми по делу признаны 8 человек, все они обвиняются в бандитизме. Трое из них - Сергей Кулёв, Вадим Болотских и Леонид Добробатько – приговорены к пожизненному заключению. Константин Никулин и Игорь Пушняков приговорены к 15 годам лишения свободы. Сергей Володченко и Николай Малахов - к 11 годам лишения свободы, Эдуард Косыгин - до 11,5 года.

В августе прошлого года первый заместитель генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин в интервью журналу "Фокус" заявил, что информация о причастности экс-премьер-министра Ю.Тимошенко к убийству Е.Щербаня содержится в материалах уголовного дела, возбужденного в США в отношении экс-премьера Павла Лазаренко.

П.Лазаренко проходил по делу как заказчик убийств В.Гетьмана и Е.Щербаня. Этим приговором бывший премьер-министр признан причастным к убийству этих людей.

4 апреля на пресс-конференции в УНИАН сын убитого народного депутата Е.Щербаня Руслан Щербань заявил, что считает Ю.Тимошенко причастной к убийству его отца, и призвал прокуратуру провести расследование.

Генеральная прокуратура заявила, что проверит заявление Р.Щербаня о возможной причастности Ю.Тимошенко к убийству его отца.