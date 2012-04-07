Неучастие Украины в ТС не мешает развивать региональные контакты с Россией – Ельченко

Москва. Неучастие Украины в Таможенном союзе не мешает развивать региональные контакты с Россией.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня на пресс-конференции в Москве сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в РФ Владимир Ельченко по итогам поездки по регионам Сибири.

«Мы прекрасно должны понимать, что если бы нечленство Украины в Таможенном союзе мешало, то, наверно, нас бы не пронимали по 4-5 часов российские губернаторы, которые прекрасно знают, что чему мешает», - сказал В.Ельченко.

Посол подчеркнул, что это значит, что неучасние Украины в Таможенном союзе не мешает развитию межрегиональных связей.

В свою очередь председатель Житомирской областной государственной администрации Сергей Рыжук отметил, что вопрос участия Украины в ТС относится к компетенции высшего руководства государств и во время поездки не обсуждался.

«Это не наша компетенция, и Слава Богу. Мы делаем свои дела на региональном уровне и даем импульс бизнесу», - сказал С.Рыжук.

По его словам, надо не ждать, когда все решат на высшем уровне, а работать над конкретными проектами между регионами.

Как сообщал УНИАН, 3-7 апреля руководители Волынской, Винницкой, Житомирской и Ивано-Франковской областей находились в Сибири для налаживания связей со своими российскими коллегами в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе и Ямало-Ненецком автономном округе.

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