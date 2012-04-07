Клюев: борьба с коррупцией даст результаты при условии реформы правоохранительной системы

Серьезное продвижение в борьбе с коррупцией в Украине возможно при условии проведения эффективной реформы правоохранительной системы.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Клюев, комментируя создание Президентом Украины Виктором Януковичем 6 апреля Комитета по вопросам реформированияправоохранительных органов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СНБО, по словам А.Клюева, перед Комитетом поставлена задача подготовки согласованных предложений по комплексному реформированию правоохранительной системы страны, в рамках которой должно быть устранено дублирование полномочий разных органов, оптимизация их структуры и численности, и самое главнее - повышения их эффективности.

Секретарь СНБО отметил, что Президент очень хорошо понимает, что ускорение реформы правоохранительных органов жизненно важно для нашей страны - лишь значительно сократив коррупцию в рядах правоохранительных органов и повысив их эффективность, можно ожидать значительных результатов в борьбе с преступностью, коррупцией и рейдерством.

«Прежде всего, правоохранительные органы должны защищать права и свободы граждан, их безопасность, а также национальные интересы страны. Они должны обеспечивать выполнение принципа неотвратимости наказания для преступников. Именно такая идеология должна стать основой реформы», - заявил А.Клюев.

По его словам, общая идеология демократизации правоохранительной системы и системы криминальной юстиции уже закладывается в проекте нового Уголовного процессуального Кодекса, который парламент планирует рассматривать во втором чтении в ближайшие дни.

В соответствии с указом главы государства, председателем Комитета по вопросам реформирования правоохранительных органов является Президент Украины, исполнительным секретарем - секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины. В задачи Комитета также входит анализ борьбы с преступностью, координации и результатов деятельности правоохранительных органов, изучение структуры и опыта деятельности правоохранительных органов иностранных государств.

Организационно-техническое, информационно-аналитическое и другое обеспечение деятельности Комитета будет осуществлять Аппарат СНБО, а научное - Национальный институт стратегических исследований.

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