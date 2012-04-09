ДАЙДЖЕСТ СМИ за 9 апреля

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Азарова хотят судить по статье Тимошенко» пишет: смысл претензий к нынешнему главе правительства сводится к превышению служебных полномочий при подписании в октябре прошлого года в Санкт-Петербурге договора о зоне свободной торговли (ЗСТ) с СНГ. Народный депутат от Блока Тимошенко Сергей Терехин, обратившийся по этому поводу в Генпрокуратуру Украины, утверждает, что Азаров превысил служебные полномочия, поскольку действовал по собственной инициативе, без соответствующих директив президента Виктора Януковича…

http://delo.ua/ukraine/azarova-hotjat-sudit-po-state-timoshenko-176068/

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Также «Дело» в публикации «МЧС выбрал Hewlett-Packard для введения системы помощи «112» в Украине» пишет: тендер на приобретение оборудования и услуг для внедрения в Украине системы экстренной помощи по номеру 112 выиграла компания Hewlett-Packard (США)…

http://delo.ua/ukraine/mchs-vybral-hewlett-packard-dlja-vvedenija-sistemy-pomoschi-112-v-u-176040/

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«Дело» в публикации «Турчинов: Власть перешла черту в деле убийства Щербаня» пишет: Александр Турчинов предлагает искать заказчиков убийства Вадима Щербаня в Донецке. Именно в Донецком СИЗО были убиты главарь банды убийц нардепа и единственный главный свидетель. Также Турчинов предлагает выяснить, кому досталось имущество Щербаня…

http://delo.ua/ukraine/turchinov-vlast-pereshla-chertu-v-dele-ubijstva-scherbanja-176050/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Увольняются из переработки», в котором пишет: ТНК-ВР вдвое сокращает персонал и меняет организационную структуру. Более того, как утверждают участники рынка, компания ищет покупателя на свой основной актив — Лисичанский нефтеперерабатывающий завод. Эксперты говорят, что, если условия работы на рынке не изменятся, вслед за ТНК-ВР закрыть свою переработку может Кременчугский НПЗ — последнее из работающих в стране крупных нефтеперерабатывающих предприятий…

http://www.kommersant.ua/doc/1911481

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Гривна почувствует слабость», в котором пишет: аналитики, опрошенные Минэкономразвития, ожидают, что в конце года гривна девальвирует до 8,34грн/$. Прогноз на следующий год еще хуже — 8,69грн/$. Эти негативные ожидания опираются на сохраняющийся дефицит счета текущих операций. Основной риск для курса экономисты видят в увеличении социальных выплат перед парламентскими выборами…

http://www.kommersant.ua/doc/1911716

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Издание «Экономические известия» в публикации «Заберите ваш газ» пишет: несмотря на критику со стороны «Газпрома» и кремлевских чиновников, Киев настаивает на сокращении объемов поставок российского газа в 2012 г., поскольку считает его стоимость завышенной и «несправедливой»…

http://state.eizvestia.com/full/zaberite-vash-gaz

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Также «Экономические известия» публикуют материал «Спасли экспорт», в котором пишут: энергетики получили возможность покупать электричество для его экспорта в Европу без учета перекрестных субсидий населению. Это позволит сохранить экспорт тока на фоне ценового обвала на европейских энергорынках…

http://finance.eizvestia.com/full/spasli-eksport

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Газета «Сегодня» в публикации «В Раде появились новые предложения по изменению Налогового кодекса» пишет: депутаты "вычищают" старые нормы, принимать правки собираются к осени…

http://www.segodnya.ua/news/14358897.html

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Также «Сегодня» в публикации «Где и за сколько купить водительские права в Киеве (спецрасследование)» пишет: в интернете за гарантированную сдачу теста и вождения в МРЭО просят 4 000 гривен, а в автошколе - 2600 за обучение плюс 2200 взятки…

http://www.segodnya.ua/news/14358783.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «За «аппетитами» народных депутатов электорату не угнаться…» пишет: после нехитрых подсчетов «доходов» народных депутатов становится понятно, почему у нас в таком ужасном состоянии больницы, школы, детсады, дороги и мосты, почему не хватает на зарплаты медицинским работникам, учителям и т.д. Да потому, что не хватает… на всех…

http://economics.unian.net/rus/detail/124527

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Жители хороших домов заплатят за капремонт плохих домов» пишет: капитальный ремонт жилья будут оплачивать граждане, в том числе и те, кто живет в домах, в ремонте не нуждающихся, - такое предложение правительства рассматривает сейчас Госдума…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1616407/rossiya_skinetsya_na_remont_zhilya

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Также «Ведомости» в публикации «МВД хочет заставить провайдеров отвечать за действия абонентов» пишут: управление «К» МВД пытается заставить интернет-провайдеров ответить за действия абонентов, обменивающихся пиратскими файлами и детским порно…

http://www.vedomosti.ru/tech/news/1616375/fajl_kak_ulika

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Издание «Известия» в публикации «Без крыльев и без денег» пишет: спустя 7 месяцев после катастрофы под Ярославлем самолета Як-42 «Космический центр Хруничева», владелец погибшего «Яка», не только не получил денег, но еще даже не выразил желания их получить…

http://izvestia.ru/news/521231

(УНИАН)