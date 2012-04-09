Анонс на 10 апреля

* Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

* Состоятся дебаты на тему: «Рынок семян в Украине: обсуждение проекта Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О семенах и посадочном материале» при участии министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Присяжнюка. Организаторы: Ассоциация «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ), Семенная ассоциация Украины и агентство «AgriEvent».

* Состоится заседание рабочей группы по подготовке предложений по совершенствованию законодательства в сфере автомобильного транспорта Комитета ВРУ по вопросам транспорта и связи. Вопрос: Совершенствование законодательной базы по усилению борьбы с нелегальными перевозчиками на автомобильном транспорте; Создание межведомственной рабочей группы при участии представителей Министерства, Верховной Рады по минимизации нарушений нелегальными перевозчиками. Приглашены: представители КМУ, Министерства инфраструктуры, Министерства экономразвития и торговли, МВД, ГНСУ, Департамента автомобильного транспорта Министерства инфраструктуры Украины, Департамента Госавтоинспекции, Государственной инспекции Украины по безопасности на наземном транспорте, ВААП, АсМАП.

* Пресс-конференция на тему: «Коллекционирование эксклюзивных авто в Украине: специфика, объем, тенденции рынка», посвященная 5-й выставке ретро и эксклюзивных автомобилей «Ретро и Экзотика Мотор Шоу".

11-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Рабский Трудовой кодекс как инструмент сворачивания процессов по развитию социального государства". Будут раскрыты вопросы реального положения трудового законодательства, недостатки социальной политики, дана оценка вводимым государством нормам, механизмам и подходам к созданию новой нормативно-правовой базы развития социального государства, будут проанализированы "ноу-хау" нового трудового кодекса, некоторых аспектов неудовлетворительной социальной политики, которые значительно ухудшают социальную защищенность людей, их трудовых прав и интересов и фактически ведут к сворачиванию процессов развития социальной государства, как это предусмотрено Конституцией Украины. Участники: генеральный секретарь Национальной конфедерации профсоюзов Украины, председатель Общественной Палаты Украины Петр Петриченко, первый зам. председателя СПУ, председатель Союза женщин Украины "За будущее детей" Валентина Семенюк-Самсоненко, руководитель исполкома Общественной Палаты Украины Неля Ткачук (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефон: (+38044) 246-71-90, nkpu@i.ua, http://www.uacongres.org

* Пресс-конференция на тему: «Как отреагирует рынок алкоголя на повышение акциза?». Участники: первый зам.ген.директора Украинской корпорации по виноградарству и винодельческой промышленности «Укрвинпром» Владимир Кучеренко. Приглашен также представитель ГП «Укрспирт».

* Пресс-конференция на тему: "Новый Таможенный кодекс: риски и гарантии для грузоперевозчиков и импортеров". Участники: Сергей Семка, директор Департамента организации таможенного контроля и оформления Гостаможслужбы Украины, Виталий Зварыч, начальник управления администрирования таможенных платежей Департамента таможенных платежей Гостаможслужбы Украины; Наталья Сулима, эксперт в области транспортно-логистических услуг компании ООО "Заммлер Украина", Алексей Вовк, эксперт в области таможенно-брокерских услуг компании ООО "Заммлер Украина".

***

Полный вариант выпуска "УНИАН-Анонс" распространяется по подписке. Отдел маркетинга - т. (044) 590-45-63