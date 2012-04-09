ТОП-10 (9 апреля)

Онищенко угрожает закрыть украинско-российскую границу

Завтра специалисты Роспотребнадзора снова приедут с проверкой в Украину

«Нафтогаз» перечислил «Газпрому» 865 млн долл. за импортированный в марте газ

Минэнерго предлагает с 2013 г. перейти на производство бензина с добавлением биоэтанола

Выходным в Украине будет понедельник 16 апреля, рабочей - суббота 28 апреля

Кабмин хочет вывести газовые операции из госзакупок

ФГИУ рассчитывает до конца этого года найти инвестора для ЗТМК

Оценочная стоимость ОПЗ составляет 5-7 млрд грн - Рябченко

Минфраструктуры создало круглосуточную диспетчерскую службу для автоперевозчиков

ВР в ходе текущей сессии не будет рассматривать законопроект по отмене соцльгот

***

Онищенко угрожает закрыть украинско-российскую границу

Главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявляет, что в случае повторения вспышки холеры в Украине украинско-российская граница будет закрыта.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Москве.

«Когда я был на прошлой неделе в Украине, встречаясь с заместителем председателя правительства, я им сказал, что если будет то, что было в прошлом году с холерой в Мариуполе, в Жданове, как он раньше назывался, этот город, то мы просто закроем границу», - сказал Г.Онищенко.

По его словам, для обсуждения и координации решения данного вопроса в Роспотребнадзор прибыли два специалиста из Минздрава Украины.

Как подчеркнул Г.Онищенко, нужно понимать, во что выльется закрытие границы.

«Мы сейчас совместно поработаем и к началу сезона выйдем с единым пониманием, как нам на общечеловеческом пространстве совместно и адекватно реагировать на подобного рода вещи», - сказал Г.Онищенко.

Как сообщал УНИАН, в начале января Г.Онищенко заявил, что обеспокоен вспышками холеры в Украине.

Председатель Роспотребнадзора считает, что холера после реформы эпиднадзора в Украине может выйти из-под контроля. При этом Г.Онищенко не исключил закрытия границы.

Как заявил Г.Онищенко, он обеспокоен передачей в Украине ветеринарной службе функций по контролю за питанием людей.

"Появилась серьезная проблема. Судя по официальным общедоступным документам, в 2012 году в Украине профилактикой холеры среди людей будут заниматься не медики, а ветеринарная служба. Это значит, что уже с мая мы довольно серьезно усилим надзор на границе с Украиной", - сказал Г.Онищенко.

Он напомнил, что в 2011 году в Донецкой области была зафиксирована вспышка холеры, но Россия, благодаря скоординированным действиям с украинскими санитарными властями, не закрывала границу для людей и товаров.

***

Завтра специалисты Роспотребнадзора снова приедут с проверкой в Украину

Завтра специалисты Роспотребнадзора снова направятся в Украину для проверки предприятий, производящих сыр.

Об этом заявил главный санитарный врач России Геннадий Онищенко, отвечая на вопрос собственного корреспондента УНИАН в РФ.

«Завтра туда полетят мои люди и будут заниматься дальше», - сказал Г.Онищенко.

Он сообщил, что Роспотребнадзор ведет переговоры напрямую с некоторыми украинскими производителями сыров.

«Они приезжают ко мне, и с ними мы быстрее договариваемся. Даже после встречи в Киеве у меня были представители отдельных заводов», - сказал он.

Г.Онищенко также сказал, что заявления с украинской стороны о том, что выявленные в РФ украинские сыры являются фальсификатом и производятся российскими производителями, не имеют большого значения.

«Я в это мало верю, потому что нет нужды. Уж не такие у вас раскрученные сыры, чтобы их подделывать как «Боржоми» или молдавские вина. А если это и так, то это твоя проблема – давайте рынок на территории России цивилизуем так, что дистрибьюторы будут заниматься этим ответственно», - сказал он и добавил, что многие с этим соглашаются.

По его словам, то, что произошло на заводах Украины, вытекает из системных проблем и требует гармонизировать требования к сырной продукции.

«Наши требования к сырам – это закон в России, в Украине – это ведомственный акт Минсельхоза. Разные весовые категории и соответственно отношения к ним такое», - сказал он.

Г.Онищенко сообщил, что во время поездки в Украину его интересовала система контроля за производством сыров.

«В любом продукте в цивилизованной стране, особенно в таком как сыр и молоко, в себестоимости - до 30% - это внутренний лабораторный контроль… Не просто тетя Маша надкусила головку сыра», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня на брифинге в Москве Геннадий Онищенко сообщил, что Роспотребнадзор может открыть в Украине лабораторию для контроля за сырами, поставляемыми в Россию.

Напомним, 3 апреля, по результатам переговоров министра экономического развития и торговли Петра Порошенко с главой Роспотребнадзора Геннадием Онищенко было заявлено, что ограничения на импорт твердых и полутвердых сыров украинского производства со стороны Российской Федерации будут сняты после отработки тех замечаний, которые высказала российская сторона в ходе проверки ООО «Гадячсыр».

Также министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк сообщил, что Роспотребнадзор направит инспекторов для проверки «Пирятинского сырзавода» и ООО «Прометей», которые в совокупности реализуют более 60% от общего объема сыра, экспортируемого в РФ.

Справка УНИАН. 8 февраля Роспотребнадзор запретил ввоз сыров трех украинских предприятий – ЧП КФ «Прометей» (Черниговская обл.), АО «Пирятинский сырзавод» (Полтавская обл.), ООО «Гадячсыр» (Полтавская обл.), заявив, что в украинских сырах выявлено большое количество пальмового масла. В Госветфитослужбе Украины эти претензии назвали безосновательными.

Позже Роспотребсоюз запретил еще 4 украинским предприятиям поставлять сыр на территорию России. В этот список попали Баштанский и Лозовский сырзаводы, «Бель Шостка Украина» и Хмельницкая маслосырбаза.

***

«Нафтогаз» перечислил «Газпрому» 865 млн долл. за импортированный в марте газ

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» 6 апреля перечислила ОАО «Газпром» около 865 млн долл. США за импортированный в марте 2012 года природный газ.

Об этом УНИАН сообщили в управлении по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины».

В сообщении отмечается, что цена природного газа для компании в первом квартале 2012 года составляет около 416 долл. США.

Согласно условиям дополнительного соглашения к базовому контракту, заключенного между Национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» 21 апреля 2010 года, цена природного газа определяется с учетом скидки в размере 100 долл. США за тыс. куб. м.

Напомним, «Нафтогаз Украины» ежемесячно своевременно и в полном объеме выполняет свои обязательства перед ОАО «Газпром» по оплате импортированного природного газа.

***

Минэнерго предлагает с 2013 г. перейти на производство бензина с добавлением биоэтанола

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины вносит на рассмотрение Кабинета министров Украины законопроект об обязательном добавлении производителями бензина биоэтанола в состав топлива, начиная со следующего года.

Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Бойко в эфире программы «Шустер LIVE» на телеканале «Первый национальный» 6 апреля.

По его словам, законопроектом предусмотрено, что содержание биоэтанола в бензинах должно составлять 5%, начиная с 2013 года, и 7% - с 2014 года.

«Мы вносим законопроект, надеюсь, он будет принят правительством, о том, что со следующего года в любом бензине 5% должно быть биоэтанола, а с 2014 года - 7%», - пояснил министр.

Также Ю.Бойко отметил, что при разработке законопроекта учитывался опыт европейских стран и предложения участников рынка нефтепродуктов.

По мнению министра, добавление биоэтанола позволит Украине уменьшить объемы закупки нефти и поддержать национального сельхозпроизводителя.

«Это европейский опыт, это даст возможность нам снизить закупку нефти, а с другой стороны - загрузить своих сельхозпроизводителей. Мы отработали данный закон со всеми участниками рынка и считаем, что он будет, безусловно, позитивным», - отметил министр.

Справка УНИАН. Биоэтанол - экологически чистое топливо, которое производится из сельскохозяйственной продукции, содержащей крахмал или сахар. Биоэтанол является высокоэффективным заменителем бензина и способствует снижению парниковых выбросов в атмосферу. В Украине действуют около 70 спиртовых заводов. Промышленное внедрение производства смесевых бензинов может дать 500 тыс. тонн дешевого биотоплива в год.

***

Выходным в Украине будет понедельник 16 апреля, рабочей - суббота 28 апреля

В связи с праздниками Пасхи и 1 мая в Украине выходным будет понедельник 16 апреля, а рабочей – суббота 28 апреля.

В соответствии с Кодексом законов о труде, если праздничный день приходится на выходной день, выходной переносится на следующий день после праздничного. В связи с тем, что Пасху мы празднуем в воскресенье, 15 апреля, понедельник, 16 апреля, будет выходным.

Кроме того, правительство в ноябре 2011 года приняло распоряжение о переносе рабочих дней в связи с праздниками в 2012 году. В соответствии с документом, в связи с празднованием 1 мая рабочий день перенесен с понедельника, 30 апреля, на субботу, 28 апреля.

Как сообщал УНИАН, Кабмин своим распоряжением назначил дежурных министров на выходные дни 14-16 апреля.

В частности, с целью решения безотлагательных вопросов на 14 апреля дежурным назначен министр культуры Михаил Кулиняк, на 15 апреля – министр юстиции Александр Лавринович, на 16 апреля – вице-премьер-министр, министр инфраструктуры Борис Колесников.

***

Кабмин хочет вывести газовые операции из госзакупок

Кабинет министров Украины предлагает не распространять действие закона о государственных закупках на случаи, когда предметом закупок является природный газ и связанные с его закупкой и реализацией услуги.

Такая инициатива закреплена в правительственном законопроекте №10305 от 6 апреля о внесении изменений в ст.2 Закона «Об осуществлении государственных закупок», текст которого обнародован на сайте Верховной Рады.

В частности из-под тендерных закупок будет выведена закупка «субъектом, уполномоченным Кабинетом министров на формирование ресурса природного газа для потребителей Украины, в том числе для нужд населения»:

- природного газа;

- услуг по транспортировке, распределению, поставкам и хранению природного газа;

- финансовых инструментов, операций с деривативами и управлением рисками, финансовых услуг, услуг бирж, аукционов, систем электронных торгов и других услуг, которые применяются в международной торговой и финансовой практике при закупке и реализации природного газа.

Как отмечается в пояснительной записке, принятие изменений «будет способствовать обеспечению эффективного функционирования и развития нефтегазового комплекса, удовлетворению потребностей промышленных потребителей и населения в природном газе, повышению уровня и укреплению энергетической безопасности государства».

В Кабмине отмечают, что выведение закупок газа из-под госконтроля будет способствовать «повышению надежности поставок газа и использования ГТС», а также «реализации долгосрочных договоров и контрактов на поставку газа, в том числе по выполнению межгосударственных соглашений в нефтегазовой отрасли».

***

ФГИУ рассчитывает до конца этого года найти инвестора для ЗТМК

Фонд государственного имущества Украины рассчитывает до конца этого года найти инвестора для Запорожского титаномагниевого комбината.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам председатель ФГИУ Александр Рябченко.

По его словам, обнародованное на сайте правительства постановление о создании совместного предприятия на базе Запорожского титаномагниевого комбината пока еще не вступило в действие.

Он также отметил, что в будущем предприятия государству должен принадлежать контрольный пакет акций.

Напомним, Кабинет министров Украины постановлением №243 от 23 января 2012 г. одобрил передачу потенциальному инвестору 49% доли в ГП "Запорожский титано-магниевый комбинат" (ЗТМК).

Согласно документу, Фонд госимущества (ФГИ) после получения в свое управление целостного имущественного комплекса (ЦИК) ЗТМК должен предоставить правительству предложения о создании ООО "ЗТМК" с негосударственными участниками.

Государство получит в создаваемом обществе долю в размере не менее 51% его уставного капитала. Инвестор, в свою очередь, сделает свой вклад в создание и развитие общества только денежными средствами.

Справка УНИАН. ЗТМК – единственный в Украине и Европе производитель губчатого титана. Около 90% продукции предприятия, используемой преимущественно в космической отрасли, реализуется на внешних рынках. Проектная мощность предприятия составляет 11 тыс. тонн металлического губчатого титана в год.

***

Оценочная стоимость ОПЗ составляет 5-7 млрд грн - Рябченко

Оценочная стоимость имущественного комплекса Одесского припортового завода вместе с цехом по перевалке аммиака составляет 5-7 млрд грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам председатель Фонда государственного имущества Александр Рябченко.

В то же время он отметил, что при сегодняшних ценах на газ работа данного предприятия является убыточной.

А.Рябченко также сообщил, что сегодня пока точно не может сказать, когда будет выставлен на продажу госпакет акций ОПЗ, поскольку данное решение должен принять Кабинет министров Украины.

***

Минфраструктуры создало круглосуточную диспетчерскую службу для автоперевозчиков

При Министерстве инфраструктуры создана круглосуточная диспетчерская служба для предоставления консультаций пассажирским автомобильным перевозчикам.

Как сообщает пресс-служба ведомства, автоперевозчики смогут обратиться к специалистам службы с любыми рабочими вопросами и жалобами по телефону (044) 351-47-40, факсу (044) 351-47-37 или по электронной почте gdiatcherg@avtotrans.gov.ua.

На сайте Минифраструктуры в разделе «Нарушение автотранспортного законодательства» - подразделение «Диспетчера горячей телефонной линии» можно будет ознакомиться с фактами нарушений законодательства, которые допустили автомобильные перевозчики.

Кроме того, в разделе «Государственные инспекторы Глававтотрансинспекции, осуществляющие государственный контроль на автомобильном транспорте» содержится база инспекторов, которые проводят проверки деятельности автоперевозчиков с фотографиями и личными данными.

Напомним, создать круглосуточную диспетчерскую службу для автоперевозчиков в марте 2012 года поручил вице-премьер-министр - министр инфраструктуры Борис Колесников.

***

ВР в ходе текущей сессии не будет рассматривать законопроект по отмене соцльгот

Верховная Рада Украины в ходе текущей сессии не будет рассматривать законопроект по отмене социальных льгот.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Верховной Рады Украины.

«В связи с появлением публикаций о якобы намерениях принять в течение десятой сессии Верховной Рады Украины шестого созыва законопроект №9127 («О гарантиях государства относительно исполнения судебных решений» - УНИАН) сообщаем следующее. Упомянутый законопроект не включен в повестку дня текущей сессии, и, соответственно, рассматриваться не будет», - подчеркивается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 7 апреля заместитель Председателя Верховной Рады Украины Николай Томенко заявил УНИАН, что представители большинства в Верховной Раде нивелируют все социальные инициативы Президента Виктора Януковича, настаивая на рассмотрении уже на будущей неделе законопроекта во втором чтении об исполнении судебных решений, которым предусмотрена отмена льгот многим категориям граждан.

«Правительственные чиновники и депутаты большинства настаивают на рассмотрении пресловутого законопроекта 9127 «О государственных гарантиях исполнения судебных решений» на следующей пленарной неделе с 10 по 13 апреля», - сказал Н.Томенко.

Справка УНИАН. 9 сентября 2011 года Верховная Рада Украины приняла в первом чтении правительственный проект закона «О гарантиях государства относительно исполнения судебных решений" (№9127).

Этим законопроектом, по существу, отменяется ряд льгот для граждан, которые пострадали от аварии на ЧАЭС. Также предусматривается отменить ряд льгот для тех граждан, которые проживают на территориях радиоактивного загрязнения, медицинским и фармацевтическим работникам, участникам боевых действий и лицам, приравненных к ним.

Кроме того, законопроектом предусмотрено сокращение льгот для участников войны и ветеранов труда, а также лицам, которые имеют особые трудовые заслуги перед Родиной.

После массовых акций протестов законопроект был снят с рассмотрения.

УНИАН