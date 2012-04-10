ДАЙДЖЕСТ СМИ за 10 апреля

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Таможня открестилась от существования «темников» с завышенной стоимостью товаров» пишет: на таможне отрицают существование неофициальных списков цен с завышенной стоимостью товаров, которая, по словам импортеров, в марте взлетела в 2-3 раза…

http://delo.ua/ukraine/tamozhnja-otkrestilas-ot-suschestvovanija-temnikov-s-zavyshennoj-st-176113/

* * *

Также «Дело» в публикации «Кабмин собирается засекретить цену на газ» пишет: правительство предлагает проводить госзакупки природного газа без объявления тендера. С одной стороны, это упростит работу многим госпредприятиям, с другой - позволит им не оглашать суммы сделок…

http://delo.ua/ukraine/kabmin-sobiraetsja-zasekretit-cenu-na-gaz-176094/

* * *

«Дело» в публикации «Кабмин отремонтирует 4 «мерседеса» за полмиллиона гривен» пишет: правительство решило деньги налогоплательщиков потратить по собственному усмотрению. Вместо выплат чернобыльцам и ветеранам войны почти 600 тыс. грн. уйдет на ремонт четырех правительственных «мерседесов»…

http://delo.ua/ukraine/kabmin-otremontiruet-4-mersedesa-za-polmilliona-griven-176101/

* * *

Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Технологии не терпят налогов», в котором пишет: украинские IT-компании получат еще большие налоговые льготы, чем ожидалось. Законопроект, предполагающий значительное снижение налогов для разработчиков ПО и системных интеграторов, ко второму чтению был дополнен новыми правками, увеличивающими поддержку отрасли. Участники рынка считают, что это может вызвать недовольство Минфина и привести к тому, что законопроект вообще будет отклонен…

http://www.kommersant.ua/doc/1912350

* * *

Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Покоряя пространство», в котором пишет: правительство поручило профильным министерствам завершить переговорный процесс о совместном авиационном пространстве (САП) с Евросоюзом до 2 июля. Эксперты отмечают, что все подготовительные процедуры завершить к этому сроку вполне реально. Впрочем, это мало что означает: Мининфраструктуры, как и раньше, настаивает на том, чтобы подписание состоялось не ранее, чем Евросоюз введет безвизовый режим для Украины, и фактически помогает украинским перевозчикам избежать излишней конкуренции со стороны зарубежных авиакомпаний…

http://www.kommersant.ua/doc/1912181

* * *

Издание «Экономические известия» в публикации «Кризис ретушируют истерикой» пишет: с 16 апреля ряд крупных переработчиков молока приостановят закупку молока экстра-класса. Причина - затоваренность складов сухим молоком и резкое снижение спроса на молочное сырье из-за нерешенности «сырной» проблемы с Россией. Вместо того чтобы исправлять ситуацию на молочном рынке, чиновники утилизируют белорусский импорт, доля которого на отечественном рынке не превышает 1%…

http://markets.eizvestia.com/full/krizis-retushiruyut-isterikoj

* * *

Также «Экономические известия» публикуют материал «Страховщики не смогут СРОдниться», в котором пишут: подготовленная к первому чтению редакция закона «О страховании» предполагает ужесточение финансовых требований к СК и страховым посредникам, но при этом дает возможность ввести электронную форму полисов, запустить продукты unit-linked и администрировать НПФ…

http://state.eizvestia.com/full/strahovshhiki-ne-smogut-srodnitsya

* * *

Газета «Сегодня» в публикации «СМИ: Украина ждет новой торговой войны с Россией, на этот раз – «пивной» пишет: конфликты не прекратятся, пока не будут достигнуты договоренности в газовой сфере, считают специалисты…

http://www.segodnya.ua/news/14359590.html

* * *

Также «Сегодня» в публикации «На Пасху назначили пять дополнительных поездов» пишет: на Пасхальные праздники Юго-Западная железная дорога назначила курсирование 5 дополнительных поездов на самых востребованных направлениях…

http://www.segodnya.ua/news/14359599.html

* * *

Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Паркомат или парковщик - почувствуем ли мы разницу...» пишет: есть серьезное подозрение, что ни установка паркоматов, ни возвращение парковщиков ситуацию с парковкой автомобилей на улицах украинских городов не улучшит как для самих водителей, так и для пешеходов...

http://economics.unian.net/rus/detail/124660

* * *

Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Контролируемые из России офшоры обложат новым налогом» пишет: Федеральная налоговая служба России придумала, как пополнить бюджет за счет оффшоров. Со всякой транзакции в оффшор будет взято минимум 9%, а максимум - 20%…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1620727/nalog_na_ofshory

* * *

Также «Ведомости» в публикации «Гендиректор и основатель РБК может лишиться должности» пишут: группа «Онэксим» собирается отстранить создателя медиахолдинга РБК от управления этой компанией…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1620724/ne_srabotalis

* * *

Издание «Известия» в публикации «Минобороны выносит Adidas» пишет: Российские военные отсудили 200 тыс. рублей за срыв поставок спортивной формы…

http://izvestia.ru/news/521341

(УНИАН)