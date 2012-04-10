Кабмин утвердил план первоочередных действий по интеграции Украины в ЕС

Кабинет министров Украины своим распоряжением №184-р от 5 апреля т.г. утвердил план первоочередных мероприятий относительно интеграции Украины в Европейский Союз на 2012 год.

Об этом говорится в тексте документа, опубликованного в газете «Урядовый курьер» (№65 от 10 апреля т.г.).

Согласно распоряжению, Министерству иностранных дел и Минэкономразвития поручено активизировать проведение работы с институциями и государствами - членами ЕС относительно подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Минфин, Минюст, Минэкономразвития, МИД, Минэнергоугля в июле т.г. должны завершить переговоры по заключению Меморандума о взаимопонимании между Украиной и ЕС и Кредитного соглашения между Украиной и ЕС относительно получения Украиной макрофинансовой помощи Евросоюза.

При этом профильным министерствам поручено обеспечить сопровождение в ВР законопроектов о государственном регулировании в энергетике (№0889), о судоходстве на внутренних водных путях Украины (№4319), а также разработать законопроекты об основах функционирования рынка электроэнергии Украины на основании двусторонних договоров, балансирующего рынка и биржи электроэнергии (в июне), об эффективном использовании топливно-энергетических ресурсов (в мае).

При этом Минэнергоугля, НАК «Нафтогаз Украины», Минэкономразвития, Минфину поручено осуществить меры по модернизации газотранспортной системы Украины и реформированию НАК «Нафтогаз Украины».

Кроме того, Мининфраструктуры, МИД, Минюст должны до 2 июля завершить переговоры о заключении соглашения между Украиной и ЕС о совместном авиационном пространстве.

Среди других мероприятий - подготовка МИДом в апреле соглашения о внесении изменений в соглашение между Украиной и ЕС об упрощении оформления виз. Ратифицировать данное соглашение планируется до 1 июня т.г.

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