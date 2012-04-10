Украина к Евро-2012 хочет обустроить пункты пропуска на украинско-российской границе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге директор Департамента информационной политики МИД Украины Олег Волошин.

«Параллельно с демаркацией границы существенные усилия предпринимаются для того, чтобы пропускные пункты были улучшены к Евро-2012. Мы будем делать все возможное, чтобы наша общая граница не превратилась в сплошную пробку», - сказал О.Волошин.

Он также сообщил, что сегодня в Киеве проходят трехсторонние переговоры относительно согласования точки стыковки государственных границ Украины, Беларуси и России в рамках процесса демаркации границы.

«Для нас эта точка стыковки является принципиальной, чтобы установить пограничный знак. Уже есть символическая точка, но она должна быть географически закреплена», - добавил он.

О.Волошин напомнил, что 2 апреля начался полевой этап демаркации украинско-российской границы.