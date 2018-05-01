Онищенко нацелился сорвать Евро-2012

Россия в непреодолимом желании подмять под себя Украину не брезгует никакими методами для достижения цели. Дабы восстановить утраченную территорию в ход идут «газовая непреклонность», черноморская экспансия, продуктовая война, да и вообще все то, что может негативно отразиться на экономике и имидже Украины. Принцип апробирован на ряде стран уже ставших «товарищами» – постоянное давление, причем по самым уязвимым направлениям, до тех пор, пока объект не согласится на предложение «дружить». Для осуществления нажима назначаются продуктивные ньюсмейкеры. Их наделяют надуманной публичностью, которая вызывает устойчивый интерес СМИ. Главное, что бы выполняли поставленную задачу – как можно ярче преподносить отрицательный образ Украины на международном уровне. Один из таких «глашатых» Кремля – главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. «Разобравшись» с украинскими сырами, правда, плохое качество которых не подтвердили европейские эксперты (видимо, у россиян «лучше» вкус), он занялся более чувствительным вопросом. И все не случайно, все в заботе об украинцах (видимо, дает себя знать донецкое образование). По крайней мере, так он заявил: «Я имею коварный замысел защитить и украинское население от недобросовестных производителей. Равно как и на территории России защитить наших потребителей от наших (российских – ред.) нарушителей». Между тем, Онищенко признал, что проблемы с качеством есть и у российских производителей – они «тоже бадяжат». Но в сырном вопросе, который носит явно не экономический, а политический характер, стороны похоже разобрались – вводят совместный контроль. А вот новая затея Москвы может быть несколько попроблематичней. Речь идет о холере.

В случае повторения вспышки этого заболевания в Украине Онищенко грозит закрыть украинско-российскую границу. Делается это в привычной для него ультимативной и уничижительной форме. «Когда я был на прошлой неделе в Украине, встречаясь с заместителем председателя правительства, я им сказал, что если будет то, что было в прошлом году с холерой в Мариуполе, в Жданове, как раньше назывался этот город (что же россиян так тянет в сталинское прошлое?), то мы просто закроем границу», - сказал Онищенко.

Представьте себе, что лекцию спикеру Госдумы или какому-нибудь вице-премьеру РФ читает, ну не будем опускаться до санврача, а, к примеру, министр сельского хозяйства Украины. Получилось вообразить? А ньюсмейкеру позволительно…

Причем Онищенко прекрасно понимает, во что выльется закрытие границы, вернее его заявления об этом. Украина готовится к проведению футбольного чемпионата Евро-2012, проблем с этим хватает, а тут еще «помощь друга». Как могут отреагировать на сказанное российским санврачом болельщики, можно только догадываться. Видимо, осознавая всю свою пакостность, Онищенко пошел на попятную: «Мы сейчас совместно поработаем и к началу сезона выйдем с единым пониманием, как нам на общечеловеческом пространстве совместно и адекватно реагировать на подобного рода вещи».

Думаю то, что Украина самостоятельно справилась с холерной бедой в прошлом году, и является доказательством ее адекватности и компетентности в данном вопросе. Хотя, Онищенко свои сомнения по поводу профессионализма наших специалистов уже давно высказал со свойственным ему хамством. Чего только стоит его комментарий относительно реформы контроля пищевой отрасли Украины, которая заключается в передаче ветеринарной службе этих функций, что полностью соответствует мировой практике. «В Украине полномочия по контролю за продовольствием и питанием, в том числе в детских организованных коллективах, переданы ветеринарной службе. Де-факто, это является признанием гражданина Украины животным», - сказал Онищенко.

Спасибо, конечно, за заботу, но, право, не стоит связывать выполнение своих функций, определенных Кремлем, с дружеской опекой. Лучше бы Онищенко разобрался со российской проблемой, которая может нанести Украине значительный урон – чумой свиней, бушующей в РФ не первый год. В начале текущего года украинская делегация в Москве высказала свою озабоченность по этому поводу. В ответ услышала от Россельхознадзора следующее: «В настоящее время Россельхознадзор обладает правом проверки торговых предприятий и ресторанов исключительно в тех случаях, если у них есть собственные цеха по переработке мясной продукцией. Во всех остальных случаях контрольные функции осуществляются лишь Роспотребнадзором, не обладающим компетенцией в области обеспечения ветеринарной безопасности. Таким образом, существующая в настоящее время система не позволяет исключить попадания в розничную торговую сеть мясной продукции, полученной от инфицированных животных что, соответственно, создает возможность дальнейшего распространения зараженной продукции через торговые сети». Как вам такой расклад…

Остается непонятным молчание нашего руководства на заявления, а также относительно поведения Онищенко. Единственный, кто пробовал урезонить его, так это глава МИДа Константин Грищенко, требующий публичных извинений российского главного санврача за свои высказывания. Хоть они и не последовали, но все же… Спрашивается, до каких пор портящие имидж Украины выходки россиян не будут пресекаться. С оглядкой на политику власти, можно предположить – либо пока не сдадимся, либо пока не начнем себя уважать…

Нана Черная (УНИАН)