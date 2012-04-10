Янукович во Львове проведет совещание о подаче заявки на проведение зимней Олимпиады-2022

Президент Виктор Янукович 12 апреля во Львове проведет совещание о подаче Украиной заявки на проведение зимней Олимпиады в 2022 году.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом сообщил президент Национального олимпийского комитета Сергей Бубка после встречи с В.Януковичем.

Президент заслушал доклад С.Бубки относительно подготовки Украины к подаче заявки на проведение зимней Олимпиады в 2022 году.

Как отметил С.Бубка, во время совещания во Львове 12 апреля члены НОК обстоятельно информируют его участников о ходе подготовки Украины к подаче заявки на проведение Олимпийских игр. Также будут спланированы дальнейшие шаги, необходимые для подаче в следующем году этой заявки.

Руководитель НОК отметил, что участие главы государства в совещании относительно Олимпиады-2022 является подтверждением заинтересованности власти в проведении такого масштабного спортивного мероприятия.

С.Бубка также отметил, что Львов является очень интересным городом в контексте возможного проведения Олимпиады-2022. «Когда мы привлекали иностранных экспертов относительно помощи в разработке плана подготовки, они были поражены этим прекрасным городом. Нам очень приятно, что есть такой город, что есть недалеко от него Карпаты, - и все это мы должны увязать в одну концепцию, в один мастер-план», - сказал С.Бубка.