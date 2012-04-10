ТОП-10 (10 апреля)

Кабмин утвердил план первоочередных действий по интеграции Украины в ЕС

Завтра вступают в силу изменения в закон о рынке природного газа

Правительство определило источники наполнения бюджета для соцпрограмм Президента

ПФУ в первом квартале увеличил доходы на 9,8% - до 49,841 млрд грн

Нацкомфинуслуг напоминает: «МММ-2011» не имеет права предоставлять финуслуги

Финансирование Минсоцполитики могут увеличить на 7,4 млрд грн

Кабмин разработал механизмы увеличения налоговых поступлений

Президент позволил возить пассажиров без лицензий

В Украине денежная масса в марте увеличилась на 1,3%, монетарная база - на 2%

Активы украинских банков с начала года выросли на 2,4% - до 1,084 трлн грн

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Кабмин утвердил план первоочередных действий по интеграции Украины в ЕС

Кабинет министров Украины своим распоряжением №184-р от 5 апреля т.г. утвердил план первоочередных мероприятий относительно интеграции Украины в Европейский Союз на 2012 год.

Об этом говорится в тексте документа, опубликованного в газете «Урядовый курьер» (№65 от 10 апреля т.г.).

Согласно распоряжению, Министерству иностранных дел и Минэкономразвития поручено активизировать проведение работы с институциями и государствами - членами ЕС относительно подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Минфин, Минюст, Минэкономразвития, МИД, Минэнергоугля в июле т.г. должны завершить переговоры по заключению Меморандума о взаимопонимании между Украиной и ЕС и Кредитного соглашения между Украиной и ЕС относительно получения Украиной макрофинансовой помощи Евросоюза.

При этом профильным министерствам поручено обеспечить сопровождение в ВР законопроектов о государственном регулировании в энергетике (№0889), о судоходстве на внутренних водных путях Украины (№4319), а также разработать законопроекты об основах функционирования рынка электроэнергии Украины на основании двусторонних договоров, балансирующего рынка и биржи электроэнергии (в июне), об эффективном использовании топливно-энергетических ресурсов (в мае).

При этом Минэнергоугля, НАК «Нафтогаз Украины», Минэкономразвития, Минфину поручено осуществить меры по модернизации газотранспортной системы Украины и реформированию НАК «Нафтогаз Украины».

Кроме того, Мининфраструктуры, МИД, Минюст должны до 2 июля завершить переговоры о заключении соглашения между Украиной и ЕС о совместном авиационном пространстве.

Среди других мероприятий - подготовка МИДом в апреле соглашения о внесении изменений в соглашение между Украиной и ЕС об упрощении оформления виз. Ратифицировать данное соглашение планируется до 1 июня т.г.

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Завтра вступают в силу изменения в закон о рынке природного газа

11 апреля вступает в силу Закон «О внесении изменения в статью 18 Закона Украины «О принципах функционирования рынка природного газа».

Об этом говорится в тексте закона, опубликованного в газете «Урядовый курьер» (№65 от 10 апреля т.г.).

Согласно документу, подписанному Президентом Украины Виктором Януковичем, закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Как сообщал УНИАН, 15 марта т.г. Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменения в статью 18 Закона Украины «О принципах функционирования рынка природного газа».

Законом предусмотрено, что на средства, находящиеся на текущих счетах со специальным режимом использования гарантированных поставщиков, их структурных подразделений, а также субъекта, уполномоченного Кабинетом министров Украины на формирование ресурса природного газа для потребителей Украины, осуществляющего продажу природного газа гарантированным поставщикам, не может быть обращено взыскание по обязательствам субъектов рынка природного газа.

На средства, которые учитываются по этим счетам, не налагается арест, а операции по этим счетам не подлежат остановке.

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Правительство определило источники наполнения бюджета для соцпрограмм Президента

Кабинет министров определил источники наполнения государственного бюджета на реализацию социальных программ Президента Украины Виктора Януковича.

Согласно законопроекту о внесении изменений в госбюджет-2012 (№10317 от 9 апреля 2012 года), текст которого размещен на официальном сайте Верховной Рады, доходы госбюджета предлагается увеличить на 33,3 млрд грн, в том числе доходы общего фонда на 28,8 млрд грн.

В частности, источниками доходов должны стать экономический рост (ожидаемые дополнительные поступления в размере 21 млрд грн), индексация и плата за административные услуги (1,8 млрд грн), премии за подписание договоров о распределении продукции, включая участки недр в пределах континентального шельфа Черного моря (6 млрд грн).

Согласно пояснительной записке к документу, при определении прогноза на 2012 год был учтен показатель роста импорта товаров и услуг на уровне 106,4%. Также документом предусматривается увеличить годовой показатель поступлений НДС с произведенных в Украине товаров (работ, услуг) на 2,6 млрд грн.

Проектом закона для реализации инициатив Президента предусмотрено 18,2 млрд грн. Также планируется дополнительно перечислить в Пенсионный фонд 7,7 млрд грн, в том числе на покрытие дефицита бюджета фонда - 5,6 млрд грн.

Расходная часть госбюджета 2012, согласно законопроекту, также будет предусматривать 6,15 млрд грн на мероприятия по постепенной компенсации гражданам потерь от обесценивания денежных сбережений в Сбербанке СССР.

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ПФУ в первом квартале увеличил доходы на 9,8% - до 49,841 млрд грн

По оперативным данным, в бюджет Пенсионного фонда Украины в январе-марте 2012 года поступило 49,841 млрд грн, что на 9,8%, или на 4,444 млрд грн, больше по сравнению с аналогичным периодом 2011 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы фонда, размещенном на его официальном сайте.

Согласно сообщению, сумма собственных поступлений составила 35,595 млрд грн, что на 3% больше плана. Поступления собственных доходов по сравнению с соответствующим периодом 2011 года выросли на 4,63 млрд грн, или на 15%.

Расходы на выплату пенсий и денежной помощи в январе-марте 2012 года составили 53,497 млрд грн.

По состоянию на 1 апреля 2012 года, средний размер пенсионной выплаты составляет 1279 тыс. грн. Численность пенсионеров всех категорий, по состоянию на 1 апреля т.г., составляет 13,698 млн человек.

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Нацкомфинуслуг напоминает: «МММ-2011» не имеет права предоставлять финуслуги

Сергей МавродиЮридическое лицо «МММ-2011» не носит статус финучреждения и не имеет соответствующих лицензий для осуществления деятельности.

Об этом говорится в разъяснении председателя Национальной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Андрея Стесевского, размещенном на официальном сайте комиссии.

Разъяснение предоставляется в связи с распространением в последнее время рекламных материалов компании «МММ - 2011».

«Информация о юридическом лице под названием «МММ-2011» в Государственный реестр финансовых учреждений, который ведется Госфинуслуг, не вносилась, статуса финансового учреждения такое лицо не приобретало, соответствующих лицензий не получало», - говорится в разъяснении.

Так, украинским законодательством предусматривается, что финансовые услуги предоставляются финансовыми учреждениями, которые должны быть внесены в соответствующий реестр.

«Деятельность по предоставлению любых финансовых услуг, предусматривающих прямое или опосредованное привлечение финансовых активов от физических лиц, а также страховая деятельность может осуществляться только после получения лицензии», - отмечается в сообщении комиссии.

Как сообщал УНИАН, с начала осени 2011 года в Киеве и регионах Украины начали появляться ярко-оранжевые билл-борды, на заборах и тротуарах – надписи краской, рекламирующие финансовую пирамиду «МММ-2011».

Организатором пирамиды выступает Сергей Мавроди, основатель подобного общества в России в 1990-х годах. Тогда «МММ» собирала вклады населения, обещая высокие проценты от прибыли. Выплаты осуществлялись исключительно за счет средств, вносимых новыми участниками пирамиды. Но вскоре организация прекратила свою деятельность, не вернув вклады более 10 млн человек.

Участники «МММ-2011» в Украине утверждают, что основные принципы работы пирамиды остались теми же, что и 17 лет назад. Тем не менее, украинцы, по их словам, активно вкладывают в пирамиду.

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Финансирование Минсоцполитики могут увеличить на 7,4 млрд грн

Кабинет Министров предлагает увеличить финансирование Министерства социальной политики в 2012 г. на 7,4 млрд грн — до 70,1 млрд грн с целью выполнения социальных инициатив Президента Украины Виктора Януковича.

Текст соответствующего законопроекта №10317 от 9 апреля 2012 года размещен на официальном сайте Верховной Рады.

Основная часть средств (6,96 млрд грн) будет направлена в бюджет Пенсионного фонда (ПФ), в частности: дотации на выплаты пенсий, надбавок и повышений по разным пенсионным программам будут увеличены на 1,341 млрд грн — до 49,17 млрд грн; расходы на покрытие дефицита бюджета ПФ увеличатся на 5,619 млрд грн — до 15,324 млрд грн.

Планируется также увеличить расходы на аппарат министерства на 211,5 млн грн, до 4,339 млрд грн, в том числе: на ежегодную разовую денежную помощь ветеранам войны и жертвам нацистских преследований расходы увеличиваются на 150,7 млн грн — до 760,704 млн грн, остальные средства (60,8 млн грн) планируется направить на реабилитацию детей с ДЦП.

Расходы Государственной службы по вопросам инвалидов и ветеранов увеличатся на 50,1 млн грн (до 195,974 млн грн), в частности: расходы на обеспечение жильем воинов-интернационалистов планируется увеличить на 40,1 млн грн (до 91 млн грн), на строительство (приобретение) жилья для инвалидов по зрению и слуху — на 10 млн грн (до 15 млн грн).

Кроме того, законопроектом предусматривается увеличить финансирование Фонда соцзащиты инвалидов на 97,4 млн грн — до 1,027 млрд грн. Дополнительные средства предполагается направить на социальную, трудовую и профессиональную реабилитацию инвалидов.

На 37,79 млн грн (до 381,806 млн грн) планируется увеличить субвенцию из госбюджета на выплату госпомощи на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, денежное обеспечение родителям-воспитателям и приемным родителям.

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Кабмин разработал механизмы увеличения налоговых поступлений

Кабинет министров Украины предлагает увеличить налоговые поступления в государственный бюджет 2012 года на 7,7%, или на 21,968 млрд грн – до 308 млрд грн.

Это предусмотрено в зарегистрированном на сайте Верховной Рады правительственном законопроекте «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2012 год», обнародованном на сайте парламента.

В частности, предлагается увеличить заложенные в госбюджете поступления от налога на прибыль предприятий на 4,4 млрд грн (в т.ч. 3,386 млрд грн — в общий фонд, 1,016 — в специальный фонд) или на 8,3% — до 57,411 млрд грн.

Правительство прогнозирует, что дополнительные поступления этого налога будут обеспечены в результате роста в 2012 году позитивного финансового результата, по сравнению с прошлым годом, на 14,7%.

При этом в правительстве констатируют, что в 2011 году поступления налога на прибыль увеличились на 37%, что на 7,7% опережало рост позитивного финансового результата предприятий. Эти показатели, по мнению чиновников Кабмина, стали результатом «детенизации прибыли прибыльных предприятий».

Поступления налога на добавленную стоимость (НДС) с произведенных в Украине товаров (работ, услуг) предлагается увеличить на 4% или на 3,5 млрд грн, в т.ч. на 2,9 млрд грн — поступления в общий фонд госбюджета.

Плановые показатели по поступления НДС с ввезенных в Украину товаров планируется увеличить на 14 млрд грн, или на 14% - до 115,995 млрд грн.

Сумму поступлений от административных сборов и платежей, доходов от некоммерческой хозяйственной деятельности правительство предлагает увеличить на 2,018 млрд грн — до 6,760 млрд грн.

Статью доходов «Другие поступления» предлагается увеличить на 6 млрд грн — до 8,980 млрд грн. При этом правительство не уточняет, из каких источников планируется получить дополнительный ресурс бюджета.

Как сообщал УНИАН, правительство Украины передало в Верховную Раду законопроект, которым предлагается увеличить доходы госбюджета в 2012 году на 33,3 млрд грн — до 366,167 млрд грн, в т.ч. доходы общего фонда на 28,8 млрд грн — до 316,954 млрд грн.

Расходы госбюджета предлагается увеличить на эту же сумму — до 391,356 млрд грн, в т.ч. расходы общего фонда — на 28,8 млрд грн, до 341,551 млрд грн.

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Президент позволил возить пассажиров без лицензий

Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно упорядочения международных автомобильных перевозок".

Закон исключает необходимость получения лицензии на осуществление перевозок пассажиров и грузов и определяет перечень разрешительных документов и лицензионных карточек, необходимых для осуществления автомобильных перевозок пассажиров и грузов.

Кроме того, закон обязывает владельцев транспортных средств, осуществляющих международные автоперевозки, устанавливать контрольные устройства - тахографы, и запрещает перевозки из третьей страны и (или) в третью страну нерезидентами Украины без получения соответствующих разрешений.

Как сообщал УНИАН, 22 марта Верховная Рада Украины приняла этот закон в новой редакции с предложениями Президента.

Предыдущий закон был принят Верховной Радой Украины 12 января 2012 года, однако глава государства его заветировал.

В новой редакции закона учтены предложения Президента Украины относительно внесения соответствующих изменений в законы "О дорожном движении" и "О лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности", которые уточняют их положение относительно обязательного наличия лицензионной карточки при осуществлении перевозок автомобильным транспортом только опасных грузов.

Учтено также предложение Президента относительно изменения названия центрального органа исполнительной власти в сфере транспорта на "центральный орган исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере транспорта".

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В Украине денежная масса в марте увеличилась на 1,3%, монетарная база - на 2%

В Украине денежная масса в марте увеличилась на 1,3% (с начала года - на 0,4%) - до 688,4 млрд грн, монетарная база - на 2% (с начала года сократилась на 2,8%) - до 233,1 млрд грн.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Национального банка Украины.

Общий объем депозитов в прошлом месяце увеличился на 1,5% (с начала года — на 1,7%) - до 497,3 млрд грн. В частности, депозиты юридических лиц выросли на 1,4% (с начала года сократились на 6,3%) - до 107,2 млрд. грн., депозиты физических лиц увеличились на 1,6% (с начала года на 6,4%) - до 327,1 млрд грн.

Общий объем кредитных вложений вырос на 0,2% (с начала года сократился на 0,2%) - до 792 млрд грн.

Объем наличности вне банков увеличился на 0,8% (с начала года сократился на 2,5%) – до 187,9 млрд грн.

Объем корсчетов банков на конец месяца составил 19 млрд грн. Норматив обязательных резервов составлял 15,2 млрд грн, из которых на отдельный счет в Национальном банке Украины было перечислено 8 млрд грн.

Объем средств правительства в национальной валюте на счетах в Нацбанке на конец месяца составил 5,7 млрд грн.

В марте объем мобилизационных операций Нацбанка составил 1,7 млрд грн (с начала года 1,8 млрд грн), операций по рефинансированию банков — 5,1 млрд грн (с начала года — 10,5 млрд грн).

Справка УНИАН. Денежная масса в Украине в 2011 году увеличилась на 14,2% - до 682,7 млрд грн, монетарная база - на 6,3%, до 239,9 млрд грн.

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Активы украинских банков с начала года выросли на 2,4% - до 1,084 трлн грн

Активы украинских банков в марте 2012 г. выросли на 2%, с начала т.г. - на 2,4%, - до 1,084 трлн грн.

Об этом говорится в информации, обнародованной на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Согласно предоставленной информации, общие активы в прошлом месяце выросли на 1,4% - до 1,237 трлн грн.

В структуре общих активов кредитные операции составляют 67%, вложения в ценные бумаги - 7,5%, корреспондентские счета в других банках - 6,2%, наличные средства и средства в Нацбанке - 4,4%, основные средства и нематериальные активы - 4,4%.

Обязательства банков в прошлом месяце выросли на 2,3% - до 924,5 млрд грн, из которых средства физлиц составили 326,2 млрд грн, или 35,3%, средства субъектов хозяйствования — 177,4 млрд грн, или 19,2%, межбанковские кредиты и депозиты — 165,2 млрд грн, или 17,9%.

Капитал банков в марте увеличился на 0,8% - до 159,5 млрд грн, и составил 14,7% пассивов банков. Оплаченный зарегистрированный уставный капитал банков увеличился на 0,2% - до 173,3 млрд грн.

По состоянию на 1 февраля 2012 года, лицензию Национального банка Украины на осуществление банковских операций имели 176 банков Украины.

УНИАН