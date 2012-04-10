Анонс на 11 апреля

* Под председательством Премьер-министра Украины Николая Азарова состоится заседание КМУ. Во время заседания запланированы брифинги с участием министра агрополитики и продовольствия Николая Присяжнюка и председателя Госветфитосанитарной службы Ивана Бисюка.

* Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины

* Состоится заседание Совета Всеукраинской Ассоциации автомобильных перевозчиков. Вопросы: Утверждение комитетов Совета Ассоциации и выборы в их состав; Анализ ситуации по усилении борьбы с нелегальными перевозчиками на автомобильном транспорте в разрезе областей Украины.

* 12-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Украинский кондиционерный рынок: прогнозы и перспективы развития на 2012 год». Организатор – компания ЛИКОНД, официальный партнер корпорации DAIKIN (Япония) и компании HOVAL (Лихтенштейн) в Украине. Вопросы: Климатический рынок в 2012 году: какие прогнозы станут реальностью оптимистические или пессимистические? Рыночная ситуация и нерыночные риски текущего года: мнение экспертов. Основные тенденции европейского климатического рынка в текущем сезоне. Ожидает ли потребителей увеличение цен на сплит-системы? Энергоэффективность как необходимость: новые возможности в промышленной вентиляции. Новинки ведущих производителей бытовых кондиционеров в 2012 году. Участники - ведущие эксперты отрасли: Владимир Степура, директор компании ЛИКОНД; Алексей Новожилов, руководитель отдела маркетинга компании ЛИКОНД; Олег Корниенко, руководитель отдела промышленной вентиляции компании ЛИКОНД.

* Состоится заседание Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и труда.

* Состоится заседание Комитета ВРУ по вопросам финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики. Вопросы: О меморандуме о партнерстве и сотрудничестве между Комитетом ВРУ по вопросам финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики и Независимой ассоциацией банков Украины; Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствовании законодательства о ценных бумагах и др.

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