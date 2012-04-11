ДАЙДЖЕСТ СМИ за 11 апреля

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Украина ожидает усиления давления со стороны России» пишет: завтра комитет Госдумы по делам СНГ обсудит организационные вопросы по созданию нового консультативного совета. Задачей экспертов станет продвижение российских интересов на постсоветском пространстве. В Киеве ожидают усиления давления со стороны Москвы…

http://delo.ua/world/ukraina-ozhidaet-usilenija-davlenija-so-storony-rossii-176190/

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Также «Дело» в публикации «Новый Таможенный кодекс заставит импортеров перекроить логистику» пишет: внедрение с 1 июня нового Таможенного кодекса, который может быть подписан президентом в этом месяце, приведет к большому движению внутри Украины по таможням, считает эксперт…

http://delo.ua/ukraine/novyj-tamozhennyj-kodeks-zastavit-importerov-perekroit-logistiku-176182/

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«Дело» в публикации «Порошенко подымет тарифы на газ для населения ради кредитов МВФ» пишет: Порошенко считает, что без кредитов МВФ реформы в Украине невозможны. А кредиты Фонд не выдаст, пока Украина не выполнит ряд реформ, среди которых - повышение цен на газ для населения. В результате украинцам придется больше платить за тепло и горячую воду…

http://delo.ua/ukraine/poroshenko-podymet-tarify-na-gaz-dlja-naselenija-radi-kreditov-mvf-176180/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «СБУ при деле», в котором пишет: в Службе безопасности Украины сообщили о завершении расследования дела о разворовывании средств Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) в размере 620 млн грн. Организатором преступления в СБУ называют бизнесмена Павла Борулько, который, в свою очередь, считает данное дело заказным и обвиняет высокопоставленных сотрудников Службы безопасности в вымогательстве у него $10 млн.

http://www.kommersant.ua/doc/1912861

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Бюджет набирает вес», в котором пишет: в правительстве выявили, что украинская экономика может обеспечить больше средств, чем требовал президент для выполнения своих обещаний повысить социальные выплаты. Доходы госбюджета будут увеличены на 33 млрд грн — на соцвыплаты из них пойдут лишь 18 млрд грн. Планируется, что увеличение налоговых платежей будет достигнуто благодаря детенизации экономики. Эксперты вместе с тем такого оптимизма не разделяют…

http://www.kommersant.ua/doc/1912955

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Газета «Сегодня» в публикации «Украинцы активно отдают имущество в залог» пишет: в Украине начал возрождаться рынок закладных. Согласно статистике, в прошлом году нотариусы заверили более 106 тыс. договоров о залоге движимого и недвижимого имущества, что в 3 раза больше, чем в кризисный период…

http://www.segodnya.ua/news/14360379.html

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Также «Сегодня» в публикации «Каждый десятый украинец не доживает до 35 лет» пишет: в отдельных регионах Украины темпы смертности почти такие же, какие были в годы Голодомора…

http://www.segodnya.ua/news/14360391.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Социнициативы Президента украинцы оплатят из своего кармана» пишет: для обеспечения социальных инициатив Президента, с учетом тяжелого финансового положения Украины, правительство подготовило ряд законопроектов, усиливающих фискальное давление...

http://economics.unian.net/rus/detail/124766

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Медведев поддержал либерализацию статьи УК о мошенничестве» пишет: президент РФ поддержал либерализацию самой опасной для бизнеса статьи УК - «мошенничество». Он не исключил и экономической амнистии, но ее, скорее всего, не будет…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1626197/rabota_nad_oshibkami

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Также «Ведомости» в публикации «Каждый десятый не знает подробностей о своих пенсионных накоплениях» пишут: каждый десятый заявитель, пытавшийся в прошлом году перевести пенсионные накопления, не знал, в каком фонде они находятся, свидетельствует статистика Пенсионного фонда России…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1626192/neperevodnaya_pensiya

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Издание «Известия» в публикации «Минфин отменяет льготы естественных монополий» пишет: в течение пяти лет монополии лишатся своих налоговых поблажек на 150 млрд рублей. Минфин РФ направил в правительство согласованный план по отмене льгот по региональным и местным налогам…

http://izvestia.ru/news/521459

(УНИАН)