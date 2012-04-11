Власенко: суд над Тимошенко относительно ЕЭСУ должен проходить по старому УПК

Суд над экс-премьер-министром Юлией Тимошенко в рамках уголовного дела относительно деятельности корпорации «Единые энергетические системы Украины» должен проходить по старому Уголовно-процессуальному кодексу.

Об этом в комментарии УНИАН заявил защитник Ю.Тимошенко, народный депутат Украины Сергей Власенко.

Он подчеркнул, что новый Криминальный процессуальный кодекс Украины еще не принят.

«Даже если бы он был принят, он не вступил в силу. Насколько я помню Переходные положения этого кодекса, там отмечено таким образом, что все следствие, которое велось до принятия кодекса, оно продолжает проходить по кодексу 60-го года. Все, что передали в суд по кодексу 60-го года, должно рассматриваться по кодексу 60-го года. По этому делу для Юлии Владимировны я угроз не вижу», - сказал С.Власенко.

По его мнению, многие положения нового УПК является менее демократическими, чем те, которые действуют сейчас. «Этот кодекс, который сейчас проталкивают, он во многих вопросах значительно более недемократический, чем кодекс 60-го года. Для меня абсолютно очевидно, что этот кодекс проталкивается для того, чтобы завершить формирование в Украине полицейского государства, в котором ни один человек не сможет должным образом оградить свои права», - отметил С.Власенко.

В частности, он отметил предусмотренную в проекте нового УПК возможность ограничения круга лиц, которые могут быть защитниками, отсутствие отдельного раздела, который нормирует права защитника, разрешение на видеофиксацию встречи защитника с подзащитным и возможность проведения досудебного следствия без вынесения постановления о возбуждении уголовного дела.

«О чем говорить, если в этом кодексе разрешено фиксировать на видео встречи защитника с подзащитным, если они проходят, допустим, в следственном изоляторе. Это не разрешено ни в одной стране мира, потому что это основополагающий принцип – принцип конфиденциальности во взаимоотношениях. При этом в норме кодекса иезуитски написано, что нельзя делать аудиозапись того, о чем говорят защитник и подзащитный. Мои коллеги-юристы из демократических стран начали все улыбаться и говорить, что у нас очень подорожают переводчики, которые по губам переводят. Я уже не говорю о таких вещах, как возможность проведения досудебного следствия без вынесения постановления о возбуждении уголовного дела. Человек может даже не знать, что в отношении него возбуждено уголовное дело, что в отношении него ведутся какие-то следственные действия, и это все будет доказательством в судах. Это окончательная точка в формировании в Украине полицейского государства», - сказал С.Власенко.

Как сообщал УНИАН, 29 марта прокуратура Харьковской области направила в Киевский райсуд Харькова уголовное дело относительно ЕЭСУ. Предварительное слушание дела назначено на 19 апреля. Ю.Тимошенко по делу ЕЭСУ будет судить 36-летний судья Константин Садовский.

По информации пресс-центра СБУ, Ю.Тимошенко «обвиняется в организации уклонения от уплаты налогов на общую сумму более 4,7 млн грн, хищения и покушения на хищение бюджетных средств путем незаконного возмещения более чем 25 млн грн налога на добавленную стоимость, служебной подделке и в уклонении от уплаты 681 тыс. грн подоходного налога. Методом хищения бюджетных средств было внедрение корпорацией ЕЭСУ финансовой схемы укрывательства валютной выручки с использованием подконтрольных оффшорных компаний».

Ю.Тимошенко в 1995-1997 гг. возглавляла корпорацию ЕЭСУ.