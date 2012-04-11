Путин: создание ТС и ЕЭП – важнейшее событие на постсоветском пространстве

Москва. Премьер-министр России Владимир Путин называет создание Таможенного союза и ЕЭП важнейшим интеграционным и геополитическим событием на постсоветском пространстве после развала Советского союза.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал в ходе выступления в Госдуме РФ с отчетом о деятельности правительства в 2011 году.

«Создание Таможенного союза и ЕЭП, на мой взгляд, является важнейшим геополитическим и интеграционным событием на постсоветском пространстве со времен крушения Советского союза», - сказал В.Путин.

Он сообщил, что следующим шагом будет запуск с 2015 года Евразийского экономического союза.

«Рассчитываем, что к России, Беларуси и Казахстану присоединятся и другие партнеры, заинтересованные в более продвинутом сотрудничестве», - сказал он.

В.Путин убежден, что привлекательность интеграционных процессов на постсоветском пространстве неуклонно растет, поскольку жизненные реалии расставляют все по своим местам – стало очевидно, что в одиночку с глобальными вызовами не справиться.

Он отметил, что растет заинтересованность в коллективной работе среди партнеров по СНГ, о чем свидетельствует подписание договора о свободной торговле в рамках Содружества.

Также, по его словам, укрепить позиции России в мире можно через интеграцию на евразийском пространстве.

Он сообщил, что создание Таможенного союза и снятие барьеров на границе в прошлом году позволило увеличить товарооборот России, Беларуси и Казахстана на 37%. В январе-феврале 2012 года взаимный товарооборот тройки увеличился еще на 17%, добавил он.