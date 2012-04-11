ТОП-10 (11 апреля)

В переданных Россией газовых документах нет положения о 10% скидки - Бойко

Наибольшие выплаты по госдолгу во ІІ квартале ожидаются в июне объемом 23,6 млрд грн

Украина может продлить сроки возврата кредита российского ВТБ - Порошенко

НБУ ожидает ускорения роста экономики Украины на фоне увеличения мирового спроса

Киев будет просить Кабмин вернуть ему функции по контролю над строительством в столице

Налоговикам запрещено отказывать налогоплательщикам в приеме отчетности - Клименко

Украина и Румыния договорились возобновить переговоры о достройке КГОКОР

Положительное сальдо интервенций НБУ на межбанке в марте составило 152,5 млн долл.

Социологи приступили к изучению индекса инвестиционной активности по инициативе ГНСУ

«ЭСТА Холдинг» отказалась от строительства торгово-офисного центра возле Андреевского спуска

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В переданных Россией газовых документах нет положения о 10% скидки - Бойко

Документы о пересмотре газового контракта, переданные Россией на изучение Украине, не содержат положения о 10%-ной скидке на газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр топлива и угольной промышленности Украины Юрий Бойко сегодня журналистам перед заседанием Кабинета министров.

«Там не было речи о 10%-ной скидке. Это был первоначальный вариант проекта соглашения, который отрабатывался еще полгода назад», - сказал Ю.Бойко.

Справка УНИАН. ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» 19 января 2009 года подписали два контракта: купли-продажи на период с 2009 по 2019 год; об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины на период с 2009 по 2019 год.

Украина добивается пересмотра газовых контрактов с РФ, считая цену на газ завышенной, а на транзит - напротив, заниженной.

20 февраля председатель Госдумы РФ Сергей НАРЫШКИН сообщил журналистам, что Министерство энергетики России передало Украине новый проект газового договора.

3 марта Н.АЗАРОВ сообщил журналистам, что во время визита в Украину председателя Государственной Думы Российской Федерации Сергея НАРЫШКИНА им был передан Украине проект нового контракта, который предусматривает снижение стоимости газа на 10%. «Это очень серьезный документ, который сразу же был передан Министерству топлива и энергетики Украины, Министерству юстиции и другим министерствам на детальное рассмотрение. Вот это все, что я могу сказать на сегодняшний день», - сказал Н.АЗАРОВ.

Премьер подчеркнул, что сейчас проводится изучение этого документа.

15 марта президент Российского газового общества, депутат Госдумы России Валерий ЯЗЕВ заявил, что газовые переговоры не заканчиваются, потому что Украина ничего не предлагает России за снижение цены на газ.

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Наибольшие выплаты по госдолгу во ІІ квартале ожидаются в июне объемом 23,6 млрд грн

Во втором квартале 2012 года объем платежей по погашению государственного долга ориентировочно составит 29,408 млрд грн, из которых наибольшие выплаты ожидаются в июне - 23,606 млрд грн (в апреле - 2,84 млрд грн, в мае - 2,96 млрд грн).

Об этом говорится в Плане управления государственным долгом на II квартал 2012 года, обнародованном на сайте Минфина.

Согласно документу, поступления по долговым операциям на указанный период ожидаются в объеме 33,55 млрд грн (с учетом капитализации НАК "Нафтогаз Украины"). При этом объем внешних заимствований может составить 17,649 млрд грн, внутренних - 15,904 млрд грн. Наибольший объем заимствований Минфин планирует осуществить в мае - 20,5 млрд грн, а в апреле и июне, соответственно, 4,7 млрд грн и 8,3 млрд грн

Ориентировочный показатель долга на конец II квартала должен составлять около 398,306 млрд грн, в т.ч. внутреннего - 184,073 млрд грн, внешнего - 214,233 млрд грн.

Первый вице-премьер-министр Украины Валерий Хорошковский 22 марта заявил, что правительство было готово к выходу на внешние рынки заимствований, но, на тот момент, их стоимость была неприемлемой - на уровне 10,25%. По его словам, последние предложения были на уровне 8,5%, что уже является «более интересным».

Минфин компенсирует отсутствие внешних источников финансирования бюджета за счет внутренних заимствований. Кроме традиционных правительственных бумаг, номинированных в гривне, он начал продавать облигации с привязкой к курсу иностранной валюты, бумаги, номинированные в долларах и евро.

Согласно Плану, что в июне т.г. должен быть погашен кредит на 2 млрд долл., привлеченный правительством два года назад от российского «Внешторгбанка» для покрытия дефицита государственного бюджета под 6,7% годовых.

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Украина может продлить сроки возврата кредита российского ВТБ - Порошенко

Украина рассматривает несколько вариантов относительно возврата кредита российского «Внешторгбанка» в 2 млрд долларов, в том числе и продление сроков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в комментарии журналистам сообщил министр экономического развития и торговли Петр Порошенко.

«Рассматриваем вариант вернуть и взять новый кредит, или внести изменения (в кредитное соглашение – УНИАН), что ни раз делалось до этого. Могут быть разные варианты. Могут быть выпущены бонды, которые будут в обороте. Вариантов много», - сказал П.Порошенко.

Он отметил, что переговоры по этому вопросу проходят конструктивно.

«Переговоры сегодня продолжаются. Они идут в конструктивном русле», - сказал министр.

Справка УНИАН. Украина получила от российского «Внешторгбанка» на 6 месяцев кредит в размере 2 млрд долл. для покрытия дефицита Государственного бюджета под 6,7% годовых. По условиям его предоставления, кредит может быть продлен трижды на срок 6 месяцев.

Премьер-министр Украины Николай Азаров в ноябре 2011 года заявлял, что начинается процесс переоформления кредита «ВТБ» в долгосрочный кредит под облигации украинского правительства.

В декабре 2011 года Украина продлила на шесть месяцев кредитное соглашение с российским «Внешторгбанком» (ВТБ) на сумму 2 млрд долл.

В Плане управления государственным долгом на II квартал 2012 года, обнародованном сегодня, 11 апреля, на сайте Минфина, предусматривается что в июне т.г. должен быть погашен кредит на 2 млрд долл., привлеченный правительством два года назад от российского «Внешторгбанка» для покрытия дефицита государственного бюджета под 6,7% годовых.

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НБУ ожидает ускорения роста экономики Украины на фоне увеличения мирового спроса

Национальный банк Украины (НБУ) ожидает ускорения роста экономики Украины на фоне увеличения мирового спроса в связи с улучшением ситуации в США, Китае и России. Об говорится в заявлении заместителя директора Генерального экономического департамента - директора Департамента экономического анализа и прогнозирования НБУ Александра Петрика, обнародованном на сайте ведомства.

Кроме того, на темпы экономического роста страны, по мнению А.Петрика, будут влиять позитивные данные о снижении безработицы, росте занятости и интенсификации использования рабочего времени.

«Такая информация по интенсификации рынка труда вместе с возможным усилением мирового спроса дает хорошие перспективы для возможного ускорения экономики Украины в течение года по сравнению с теми данными, которые зафиксированы в первые два месяца», - резюмировал А.Петрик.

Национальный банк Украины оценивает рост валового внутреннего продукта (ВВП) в январе-феврале 2012 года на уровне 2%.

Участники опроса, проведенного Министерством экономического развития и торговли (МЭРТ) Украины в апреле, снизили прогноз роста валового внутреннего продукта страны в 2012 году до 3,2% с 4,7% по итогам ноябрьского опроса.

Рост реального валового внутреннего продукта Украины в 2011 году против 2010 года составил 5,2%, номинальный ВВП - 1 трлн 314 млрд грн.

НБУ прогнозирует инфляцию в 2012 году на уровне 7%, рост валового внутреннего продукта - на уровне 3-4%.

Госбюджет Украины на 2012 год рассчитан исходя из правительственного прогноза роста ВВП по итогам 2012 года на уровне 3,9%, прогноза номинального ВВП - 1,5 трлн грн, инфляции - на уровне 7,9%.

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Киев будет просить Кабмин вернуть ему функции по контролю над строительством в столице

Киевская власть намерена обратиться в ближайшее время в Кабинет министров Украины с просьбой вернуть ему функции по контроля над строительством в столице.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято сегодня на заседании градостроительного совета, посвященном ситуации на Андреевском спуске в связи со сносом трех зданий, на котором присутствовали председатель КГГА Александр Попов, а также ведущие архитекторы столицы и Украины.

Как отметил председатель КГГА, действующее в Украине законодательство в сфере градостроения, которое изменилось за последние годы, по мнению и руководства города, и градостроительного совета, значительно ограничило компетенцию органов местной власти относительно предоставления разрешений на строительство и контроля над этим строительством.

«Практически, у нас таких функций сегодня нет. Они относятся к функциям министерств и ведомств Кабинета министров», - подчеркнул А.Попов.

Из-за этого, по его словам, городская власть сейчас только по факту начала тех или иных работ в городе может вмешиваться в ситуацию, привлекать правоохранительные органы, срочно останавливать строительства, настаивать перед Государственной инспекцией архитектурно-строительного контроля на отмене разрешений, которые ею были даны раньше, и таким образом регулировать конфликтные вопросы застроек.

«Поэтому мы сегодня договорились, что обратимся в Кабинет министров с просьбой предоставить городу полномочия, которые город имел раньше в части предоставления соответствующих разрешений и контроля над проведением строительства на территории нашего города», - сказал А.Попов.

По его убеждению, это может быть временной мерой для города до того момента, пока не будет создано эффективное законодательство в градостроительной деятельности, и эта мера «позволит остановить ту вакханалию, которая сегодня есть».

Председатель КГГА напомнил, что город при поддержке судов и правоохранительных органов уже добился возвращения территориальной общине около 2 тыс. га земель, которые были переданы с нарушениями под частную застройку. По его данным, кроме этого, на сегодняшний день в судах находится более 90 дел относительно отмены решений, как горсовета, так и других административных органов относительно остановки строительства и возвращения земельных участков в собственность города.

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Налоговикам запрещено отказывать налогоплательщикам в приеме отчетности - Клименко

Председатель Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) Александр Клименко напомнил подчиненным о запрете отказа налогоплательщикам в приеме отчетности, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению, данное распоряжение было выдано после анализа обращений предпринимателей на горячую линию “Пульс налоговой”.

«Мне пришлось напомнить некоторым своим подчиненным, что закон предусматривает только одно основание для отказа в принятии отчета или декларации - отсутствие обязательных реквизитов. И что выполнение этих положений закона является их персональной ответственностью. На сегодня этот вопрос снят с повестки дня, в первую очередь - за счет гражданской активности налогоплательщиков», - отметил А.Клименко.

Он также добавил, что в дальнейшем его ведомство намерено ввести новые информационные сервисы для плательщиков, чтобы оперативно решать любые недоразумения и устранять бюрократические препятствия для бизнеса.

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Украина и Румыния договорились возобновить переговоры о достройке КГОКОР

Украина и Румыния договорились возобновить в первой половине июня переговоры по урегулированию вопросов достройки Криворожского горно-обогатительного комбината окисленных руд (КГОКОР).

Как сообщил УНИАН первый заместитель министра инфраструктуры Константин Ефименко, такое решение было принято по итогам первого заседания украино-румынской комиссии по вопросам экономического, промышленного, научного и технического сотрудничества.

«Этот вопрос достаточно давно есть между нашими сторонами. Наше понимание, что неработающий комбинат не может принести пользу ни одной из сторон. Достигнута договоренность что в июне состояться двухсторонние встречи специалистов по данному вопросу», - сказал он.

По словам К. Ефименко, «в 2012 году по этому вопросу ожидается достаточно большое количество контактов на высоком уровне, и я уверен, что мы придем к решению данного вопроса».

Справка УНИАН. К. Ефименко возглавляет украинскую часть украинско-румынской комиссии. Заседание комиссии состоялось 11 апреля после семилетнего перерыва в работе.

По итогам комиссии созданы три рабочих группы - в сфере транспорта, в сфере туризма и в сфере геопространственной инфраструктуры.

Товарооборот между Украиной и Румынией 2011 году составил 2,77 млрд долларов.

Строительство КГОКОРа началось в 1985 году при долевом участии Украины, Румынии, Словакии. Строительная готовность комбината составляет 66%. Для завершения строительства и введения в эксплуатацию первой очереди комбината необходимо около 200 млн. долл. Мощность предприятия – 10 млн тонн окатышей, первого пускового комплекса – 6,6 млн тонн.

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Положительное сальдо интервенций НБУ на межбанке в марте составило 152,5 млн долл.

Положительное сальдо интервенций Национального банка (НБУ) на валютном межбанковском рынке в марте составило 152,5 млн долл. (в январе и феврале сальдо было отрицательным, соответственно, 893,6 млн долл. и 113,5 млн долл.).

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

Согласно предоставленной информации, в прошлом месяце НБУ проводил интервенции исключительно по покупке иностранной валюты.

При этом регулятор отмечает, что объем международных резервов в марте, по оперативным данным, увеличился на 0,3% или на 79 млн долл. – до 31,128 млн долл. (в эквиваленте).

По данным НБУ, с начала марта рыночный курс гривни по безналичным операциям снизился относительно доллара США на 0,39% - до 8,0313 грн/долл., а по операциям по продаже наличного доллара США - на 0,32%, до 8,0427 грн/долл.

Официальный курс гривни относительно доллара США в марте не изменился (7,9867 грн/долл.), а относительно евро и российского рубля повысился на 1,35% (10,5999 грн/евро) и 1,15% (2,7272 грн/10 рублей) соответственно.

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Социологи приступили к изучению индекса инвестиционной активности по инициативе ГНСУ

Социологи приступили к изучению украинского инвестиционного климата по инициативе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства, об этом заявил председатель ГНСУ Александр Клименко во время встречи с представителями Торгово-экономических миссий в составе дипломатических представительств в Украине.

По его словам, в изучении инвестиционного климата Украины социологам помогли специалисты из 250 отечественных и иностранных (американских и европейских) предприятий.

«Я хочу подчеркнуть, что национальный индекс будет формироваться по той же методике, что и признанные в международных деловых кругах рейтинги. Мы выступили с такой инициативой, прежде всего, для того, чтобы инвесторы имели в своем распоряжении полноценную экономическую карту Украины как материал для принятия решений», - отметил А.Клименко.

Напомним, над созданием индекса инвестиционной активности сегодня работает социологическая компания Research & Branding Group.

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«ЭСТА Холдинг» отказалась от строительства торгово-офисного центра возле Андреевского спуска

Компания «ЭСТА Холдинг» решила отказаться от планов строительства торгово-офисного центра (ТОЦ) по ул. Фроловской, на месте бывшей швейной фабрики "Юность" в Киеве.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил генеральный директор компании «ЭСТА Холдинг» Николай Нестеренко.

«Мы приняли принципиальное решение отказаться от строительства торгово-офисного центра на улице Фроловской», - сказал он.

Н.Нестеренко отметил, что месяц назад компания обратилась в КГГА с инициативой перепрофилировать проект под строительство некоммерческого малоэтажного арт-пространства. Кроме того, компания попросила КГГА помочь подобрать другую площадку в городе для строительства торгово-офисного центра.

Он также сообщил, что еще на стадии проектирования компания вступила в диалог с властями города, общественными организациями, и приняла решение до его завершения не приступать к строительству здания, ограничившись проведением демонтажных работ.

По информации гендиректора компании, все демонтажные работы проводятся на основании полученных разрешений и не затрагивают расположенных на территории фабрики «Юность» исторических зданий 1850 года постройки, расположенных по Боричевому току, 35.

Он уточнил, что все демонтированные здания были построены в 80-х годах XX века, а часть из них находилась в аварийном состоянии.

По сообщению пресс-службы компании, в частности, со стороны Андреевского спуска было снесено одно фасадное здание по ул. Фроловская, 9-11.

Н.Нестеренко отметил, что компания не имеет отношения к снесенному зданию по адресу Андреевский спуск, 10а.

Проект комплекса «Андреевский» должен был быть расположен на территории бывшей фабрики «Юность» по ул. Фроловской, 9-11 и Боричев ток, 35. «ЭСТА Холдинг» приобрела эту территорию у французских инвесторов вместе с проектной документацией.

Ранее инвестиции в проект оценивались в 150 млн долл.

Как сообщал УНИАН, власти Киева предложили владельцу земли на Андреевском спуске, где в выходные было снесено три здания, восстановить одно из них, а именно фасадное здание улицы.

Председатель КГГА Александр Попов сегодня сообщил, что Государственная инспекция архитектурно-строительного контроля в Киеве приостановила подготовительные работы по строительству. Вчера власть начала переговоры с компанией-застройщиком. Как вариант застройщику будут предлагать отказаться от этого земельного участка.

10 апреля ряд СМИ сообщили, что Андреевский спуск лишился трех исторических зданий. «Их снесли «под шумок» реконструкции улицы», - отмечалось в сообщениях. В частности, снесены дома напротив Музея Булгакова, то есть № 10а и ниже.

Справка УНИАН. Компания «ЭСТА Холдинг» – управляющая компания Группы «ЭСТА», холдинга недвижимости группы «СКМ». ООО «ЭСТА Холдинг» на 100% входит в группу «СКМ».

«ЭСТА Холдинг» выступает в качестве инвестора и девелопера, а также осуществляет стратегическое управление объектами коммерческой, гостиничной и жилой недвижимости.

В группу «ЭСТА» входят отели «Донбасс Палас» (Донецк), «Опера» (Киев), Park Inn (Донецк), логистический комплекс (Днепропетровск), а также ряд проектов на стадии реализации (многофункциональный комплекс «Пушкинский» (Донецк), многофункциональный комплекс по ул. Фроловской (Киев), многофункциональный комплекс на Московской площади (Киев) и др.). Кроме того, группа является совладельцем бизнес-центра «Леонардо» (Киев).

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