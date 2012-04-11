Анонс на 12 апреля

* Президент Украины Виктор Янукович совершит рабочую поездку во Львовскую область.

* Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

* Круглый стол на тему: "Стабильные эффективные закупки в Украине". Организатор: проект USAID ЛИНК. Участники: чиновники, имеющие отношение к вопросам государственных закупок, социально-экономического развития и защиты окружающей среды, члены ТПП Украины, а также представители частного сектора, организаций гражданского общества и др.. Цель: обсудить, каким образом система государственных закупок может способствовать достижению Украиной важных целей ее стабильного развития (охраны окружающей среды, энергоэффективности, уменьшения вредных выбросов, развития малого бизнеса, соблюдения стандартов условий труда и др.), рассмотреть практические примеры, определить, как цели стабильного развития могут найти свое отражение в Стратегии развития системы государственных закупок Украины.

* Состоится сессия Общего собрания Национальной академии наук Украины, посвященная итогам деятельности НАН Украины в 2011 году. В сессии примут участие члены НАНУ, представители учреждений НАН Украины. На мероприятие приглашены высшие должностные лица государства. В программе: доклад президента НАНУ академика Б.Патона; обсуждение доклада и отчета о деятельности НАНУ в 2011 году; вручение Золотой медали им. В.И. Вернадского НАНУ и дипломов лауреатам премий имени выдающихся ученых Украины.

* В Адміністрації Президента України відбудеться брифінг Першого заступника Глави Адміністрації Президента України Ірини Акімової та Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Анатолія Близнюка. Тема брифінгу - вето, застосоване Президентом України до Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо об'єднань співвласників багатоквартирного будинку», а також деякі доручення Глави держави.

* Пресс-конференция председателя общественного совета по вопросам информации и свободы слова, председателя КОГА Анатолия Присяжнюка на тему: «Результаты социально-экономического развития Киевской области за I квартал текущего года. Внедрение 50 социальных и инвестиционных проектов».

* Пресс-конференция на тему: «Итоги отопительного сезона». Участники: директор Института города Александр Сергиенко, директор Института энергетических исследований Дмитрий Марунич и представитель Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.

* Ассоциация «Холодная логистика Украины», компания «Данон» и компания «МЕТРО Кеш енд Кери Украина» приглашают вас принять участие в пресс-брифинге. Тема пресс-брифинга: Развитие рынка холодной логистики в Украине.

* Пресс-конференция на тему: "Сколько будет стоить для украинцев праздничный Пасхальный стол?". Участники: Сергей Петренко, зам.директора Департамента экономического развития и аграрного рынка Минагрополитики и продовольствия Украины; Мария Колесник, руководитель аналитического департамента консалтингового агентства "ААА"; Тарас Гагалюк, эксперт аграрных рынков Ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса".

* Экономический совет общественных объединений и отраслевых ассоциаций бизнеса будет обсуждать законопроект «О занятости населения». Будут рассматриваться положительные и отрицательные аспекты данного проекта закона и механизмы стимулирования занятости. Участники: президент УСПП Анатолий Кинах, председатель Совета предпринимателей при КМУ Леонид Козаченко, ген.директор ассоциации «Укрмаслопром» Степан Капшук, президент Ассоциации налогоплательщиков Украины Валентина Арбузова, представители Министерства социальной политики, Министерства экономического развития и торговли, ГПСУ и др.

* Пресс-конференция на тему: "Какова в действительности ситуация с украинскими сырами в России". Организатор - Научно-исследовательский Центр независимых потребительских экспертиз «ТЕСТ». В работе примет участие руководитель Центра Экспертиз ТЕСТ - Валентин Безрукий.

* Пресс-конференция на тему: "Рынок недвижимости: реалии и перспективы. Законодательное регулирование риэлтерской деятельности". Участники: президент АСНУ Сергей Злыдень; руководитель комитета АСНУ по информационным технологиям, сервисам, аналитике и МЛС Эдуард Бразас; руководитель секретариата Совета предпринимателей при Кабинете Министров Украины Андрей Забловский; главный консультант Комитета по вопросам экономической политики ВРУ Игорь Бондур.

* Состоится пресс-конференция на тему: «Итоги деятельности компаний по управлению активами в 2011 году и ожидания в 2012 году». Участники - председатель Совета УАИБ Дмитрий Леонов, гендиректор УАИБ Андрей Рыбальченко, представители НКЦПФР и Нацкомфинуслуг.

* Круглый стол на тему: «Инвестиционный климат в финансовом секторе: что сдерживает приток капитала?», который проводится по инициативе ОО «Лига финансового развития» при поддержке проекта USAID «Развитие финансового сектора» FINREP и «Зеркала недели. Украина». Приглашены: П.Порошенко, министр экономического развития и торговли Украины; Ю.Колобов, министр финансов Украины; Д.Тевелев, председатель НКЦБФР; И.Акимова, первый зам.главы АПУ; Ю.Мирошниченко, представитель президента Украины в ВРУ, В.Прохоренко, зам.председателя НБУ; М.Альер, постоянный представитель МВФ в Украине; А.Пригожина, старший финансовый специалист представительства Всемирного банка в Украине и др.

* Состоится брифинг председателя наблюдательного совета ОАО «Киевэнерго» Ивана Плачкова и ген.директора ОАО «Киевэнерго» Александра Фоменко по итогам Общего собрания акционеров Компании на тему: «Направления развития ЗАО «Киевэнерго» в 2012 году».

* Пресс-конференция на тему: "Сексуальные услуги за деньги, сводничество и сутенерство: спрос, риски и ответственность в Украине". Участники: Владимир Полищук, руководитель управления отдела связей с общественностью МВД Украины, Ольга Балакирева, глава правления Украинского института социальных исследований им.А.Яременко, Андрей Ситенко, ст.науч.сотрудник отдела сексопатологии и андрологии Института урологии АМН Украины.

* Состоится межведомственное совещание на тему: «Состояние соблюдения законодательства о своевременной и полной уплате взносов на общеобязательное пенсионное страхование и единого социального взноса в Пенсионный фонд Украины субъектами хозяйствования Киевской области». Участники: председатель КОГА Анатолий Присяжнюк, прокурор Киевской области Михаил Витязь и руководитель ГУ Пенсионного фонда в Киевской области Василий Фатхутдинов.

* Состоится церемония подписания соглашения между МЧС и американской корпорацией Hewlett Packard по внедрению Системы экстренной помощи населению по единому телефонному номеру 112. Документ подпишут: председатель комитета конкурсных торгов, директор Департамента кадров и работы с личным составом Олег Цицак и вице-президент корпорации Hewlett Packard. Планируется, что в церемонии подписания также примут участие: министр чрезвычайных ситуаций Виктор Балога, Чрезвычайный и Полномочный Посол США Джон Теффт, вице-премьер-министр здравоохранения Раиса Богатырева, министр внутренних дел Виталий Захарченко, председатель Госагентства по науке, инновациям и информатизации Владимир Семиноженко.

* В г. Южно-Украинск Николаевской области состоятся мероприятия по случаю завершения квалификации и начала серийного производства комплектующих изделий тепловыделяющих сборок типа ТВСА ядерного реактора ВВЭР-1000. В торжественной церемонии примут участие: президент ГП НАЭК «Энергоатом» Юрий Недашковский, председатель Госатомрегулирования Елена Миколайчук, руководители Южно-Украинской АЭС, ГК «Ядерное топливо», Николаевской облгосадминистрации, Минэнергоугля, а также руководители топливной компании Росатома «ТВЭЛ» (РФ).

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