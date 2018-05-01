Одна из главных проблем польского бизнеса в Украине – таможня

Глава украинского правительства Николай Азаров во время своего последнего визита в Польшу рассказал, как польские предприниматели на встрече с ним в Варшаве отмечали улучшение условий ведения бизнеса в Украине. Об этой встрече и перспективах для бизнесменов в Украине в эксклюзивном интервью УНИАН рассказал председатель правления Польско-украинской хозяйственной палаты (PUIG), экс-министр экономики Польши Яцек Пехота.

– Господин Пехота, нынешняя власть Украины, которая руководит страной уже два года, с самого начала декларировала намерение воплотить в жизнь много изменений к лучшему, в том числе в условиях ведения бизнеса. Что-то действительно изменилось?

Здесь нет простого ответа, потому что объективно, абстрагируясь от актуальных проблем, нужно признать, что действительно изменения есть. Правительство начало целый ряд реформ, которые способствуют развитию предпринимательства. Можно, в частности, вспомнить принятие Налогового и Таможенного кодексов, последний, надеемся, будет вскоре подписан. Кроме законодательных, произошли также административные или даже персональные изменения. Это шаги в хорошем направлении.

Улучшилась ситуация с возмещением НДС, налоговая администрация стала более доступной и открытой. Ее новый председатель Александр Клименко откликнулся на нашу инициативу и провел встречу с польскими предпринимателями, после которой принял решение о погашении задолженности по налогу на добавленную стоимость.

Многие вещи идут в хорошем направлении, но, с другой стороны, появляются новые проблемы. Одной из них является завышение таможенной стоимости товаров украинскими таможенными службами. Это приводит к тому, что данные товары перестают быть конкурентоспособными на украинском рынке.

К сожалению, не много изменилось в сфере правосудия и соблюдения законодательства. Все эксперты твердят, что законодательство в Украине не является плохим, в том числе новые законы, но они не применяются на практике или даже перекручиваются в случаях, когда дела доходят до суда. Здесь не чувствуется изменений.

Появилась также новая проблема, о которой чаще всего вспоминают украинские предприниматели (мы как палата объединяем предпринимателей не только из Польши, но и с Украины), – попытки отобрать активы со стороны тех, кто ссылается на тесные контакты с властью. Это порождает интересный феномен – часть украинских бизнесменов ищут западных партнеров, потому что их присутствие дает ощущение большей безопасности.

Относительно общей оценки можно сказать, что инвестиционный климат улучшился, но на самом деле еще очень много нужно сделать, чтобы можно было сказать, что Украина является стабильным и прогнозируемым государством, которое может быть более интересным для инвестиций, нежели его соседи.

– Премьер-министр Николай Азаров недавно в Варшаве провел встречу с польскими предпринимателями, в которой Вы принимали участие. Каково Ваше впечатление?

С одной стороны, я был поражен уровнем компетенции, очень профессиональными ответами, которые свидетельствуют о понимании проблем бизнеса в Украине. Я согласен с главой правительства, что самой большей проблемой в Украине является изменение ментальности на каждом из уровней власти, особенно на самом низком. Ни у одной власти нет чиновнической армии, способной заменить весь аппарат.

В конце встречи премьер рассказал, как он когда-то встречался с крупнейшими инвесторами в Украину и спросил у них, понес ли кто-то из них убытки. Никто не откликнулся. И глава правительства спросил, почему же тогда они так плохо отзываются об Украине…

Здесь я позволю себе не согласиться с премьером. Глава правительства не принял во внимание то, что сейчас мы имеем дело с глобализированной экономикой. В ней более важным является не сам факт заработка, а то, где инвестор может заработать больше всего, где ему лучше всего вести бизнес. Вот именно это и должна учитывать украинская власть. Те, кто уже работают в Украине, они останутся, потому что трудно представить себе вывод капитала, но те, кто будут принимать решение об инвестициях, – и говорю об этом с сожалением, – будут выбирать другие страны, где условия лучше.

– Если условия улучшились, то почему в прошлом году впервые за всю историю уменьшились польские инвестиции в Украину?

На самом деле не было сокращения польских инвестиций. Статистика зафиксировала лишь формальные изменения, связанные с переоформлением инвестиций польского банка PEKAO S.A. с украинского направления на итальянское – банк Unicredit, который стал непосредственным акционером Unicredit в Украине. Так случается в глобальной экономике, что инвесторы переводят активы.

– Кто-то реально вывел инвестиции из Украины в прошлом году?

Нет, у меня нет таких данных.

– На встрече с Азаровим были представители фирм, которые хотят вложить деньги в Украину?

На той встрече были лишь представители компаний, которые уже работают в Украине.

– Какие самые большие проблемы, кроме известной – «возмещение НДС», называли участники встречи?

В первую очередь дела, касающиеся измерения правосудия и практики налоговой администрации. Третье дело – граница и все, что с ней связано. В частности, завышение таможенной стоимости товаров.

– Какой долг по НДС перед польскими компаниями?

Глава налоговой Клименко после встречи с представителями польских компаний в конце января заявил о возмещении НДС многим польским фирмам. Сейчас мы обратились к компаниям с просьбой предоставить информацию относительно этого. Некоторые из них сообщают, что им уже все вернули. Часть дел находятся в суде, потому что налоговая признает не все документы. В целом ситуация неоднозначная – в каждой фирме по-разному.

– Как было раньше? Вырос ли долг после прихода новой власти?

Нет, наоборот. Как по мне, то долг уменьшился. Еще важнее, что старые обязательства заменены на облигации. Это хорошее решение, потому что мы осознаем невозможность погашения всех долгов, исходя из возможностей украинского бюджета. Предыдущие правительства кредитовались, не возвращая НДС. Стоит отметить, что такая схема не является изобретением Украины. Польское правительство в начале рыночной трансформации также кредитовалось за счет невозврата НДС.

В некоторой степени оправданием такой ситуации является размер данного долга, который никто не смог бы сразу вернуть. Замена на облигации является цивилизованным выходом. По крайней мере это бумаги, а не коррупционная система, в рамках которой откат составлял от 20% до даже 50%.

– Эта система больше не работает?

Возможно, где-то еще и работает, но что касается системного решения, то внедрение облигаций было шагом в хорошем направлении, оно позволило ликвидировать коррупционную торговлю обязательствами.

– Польские предприниматели отмечают уменьшение коррупции в Украине после прихода нынешней власти, которая назвала борьбу с ней одной из своих главных задач?

С сожалением должен признать, что таких сигналов от предпринимателей нет. Это на самом деле очень сложный процесс. Недавно, когда я был в России, услышал хорошее выражение на эту тему, которое, кстати, касается и Польши – если бы у нас не было коррупции, то не было бы необходимости в Антикоррупционном бюро (CBA). А выражение очень хорошее: борьба политиков с коррупцией – это то же самое, что борьба пчел с медом.

– Сколько польских предпринимателей работает в Украине?

Количество компаний при участии польского капитала составляет около 1200. Это не очень мало, но Польша далеко позади других стран по этим статистическим данным. Стоимость инвестиций – до 1 миллиарда долларов.

– Большинство польских инвестиций – микроинвестиции или большие вложения?

Преимущественно небольшие и средние предприятия.

– Они работают на украинский рынок или на экспорт?

Большинство из них продают как на украинский рынок, так и экспортируют дальше на восток, в частности, в Российскую Федерацию.

– В этом году кто-то из польских инвесторов планирует войти в Украину?

У нас есть такая информация. Сотрудничаем с такими фирмами, но до того момента, когда будет принято окончательное решение, не можем ничего говорить.

– О каком размере инвестиций идет речь: несколько миллионов или несколько десятков миллионов долларов?

Речь идет о крупных инвестициях, нескольких десятках миллионов долларов.

– Они могут прийти еще в этом году?

В конце этого года – в начале следующего.

– Какие направления работы планируется реализовывать?

Чаще всего планируют купить уже существующие предприятия, принять участие в приватизации госпредприятий.

– Какие сферы наиболее интересны для польских предпринимателей?

Это энергетическая сфера, в том числе возобновляемые источники энергии, сельское хозяйство, особенно переработка. Есть много вопросов от польских фирм, которые хотят выйти на украинский рынок со своими товарами и услугами, поскольку по разным причинам, в том числе из-за кризиса, теряют западные рынки. Это такие сферы, как машиностроение, строительная отрасль, производители домашней техники.

– Украинская власть декларировала намерение решить проблемы двойных инвойсов, использование которых приводит к значительной разнице данных польских и украинских служб о товарообороте. Последняя статистика свидетельствует, что особых успехов достичь не удалось. Что нужно сделать для того, чтобы данные были одинаковыми?

На сегодняшний день существует проблема, когда украинские таможенники вынуждают предпринимателей повышать таможенную стоимость товаров. Создается впечатление, что таким способом государство наполняет бюджет – не пускает на украинский рынок конкурентные товары.

– Но польская статистика свидетельствует, что экспорт товаров в Украину является большим, нежели фиксирует украинская служба...

Эта разница существенно уменьшилась. Ситуация не является особенностью Украины. Помню, что когда я стал министром экономики в 2002 году, за два года до вступления Польши в Евросоюз, то вместе с министром экономики Германии мы объявляли данные, которые были очень позитивными для нас обоих. Согласно немецким данным, Германия имела положительное сальдо в торговле с Польшей, а согласно польским – Польша. Это, конечно, невозможно, но такой была разница. Она исчезла после того, как мы вступили в Евросоюз, когда исчезла проблема границы вообще. И это наилучший путь для Украины.

Очень хорошо, что Украина парафировала договор об ассоциации, и теперь нужно сделать все, чтобы он как можно скорее вступил в силу, в частности, положение о создании зоны свободной торговли. Нет другого способа ликвидировать разницу статистических данных и коррупцию на границе, как только ликвидация самой границы.

– Одним только договором эту проблему не решить. Есть пример Польши, которая договорилась об ассоциации в 1992 году.

Однако этот договор предусматривал поэтапное снижение таможенной ставки, которая сошла на ноль за почти два года до нашего присоединения к Евросоюзу.

Я понимаю украинский бизнес, украинских олигархов, которые боятся открытого рынка, – жесткая конкуренция и дешевые товары будут вытеснять украинских производителей. Но на самом деле в долгосрочной перспективе конкуренция еще никому не навредила. Она вынуждает повышать качество, эффективность, производительность, внедрять новые технологии, лучший менеджмент. Монопольная практика, защита с помощью пошлин, закрытие границы приводят к тому, что в конечном итоге за все заплатит потребитель. Монопольная система не оправдала себя в экономике социалистической системы.

Желаю Украине, чтобы она не построила новую монопольную систему в экономике. Надеюсь, что это не грозит в условиях открытости относительно ЕС и ВТО.

– Спасибо за беседу.

Беседовал Роман Кисиль (УНИАН)