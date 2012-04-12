Президент Украины Виктор Янукович сегодня осуществит рабочую поездку в Львовскую область.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской облгосадминистрации, В.Янукович и президент УЕФА Мишель Платини примут участие в открытии обновленного терминала аэропорта “Львов” и проведут рабочую встречу.

Также во Львове под председательством Президента состоится совещание по вопросам подготовки к подаче заявки на проведение в Украине Олимпийских и Паралимпийских игр 2022 года.

Кроме того, запланирована встреча главы государства с представителями творческой интеллигенции Львовской области.