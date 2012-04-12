ДАЙДЖЕСТ СМИ за 12 апреля

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Как налог на недвижимость изменит проектировку квартир» пишет: налог станет дополнительным фактором для уменьшения площади объектов эконом и бизнес-класса. И не коснется объектов премиум-класса…

http://delo.ua/business/kak-nalog-na-nedvizhimost-izmenit-proektirovku-kvartir-176239/

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Также «Дело» в публикации «Ахметов пообещал вернуть первозданный облик разрушенным фасадам Андреевского спуска» пишет: редакция Delo.ua получила ответ от Рината Ахметова, владельца группы СКМ, о его позиции по отношению к произошедшей вчера ситуации со сносом зданий на Андреевском спуске. Бизнесмен обещает исправить грубые ошибки, совершенные компанией "Эста"…

http://delo.ua/ukraine/ahmetov-poobeschal-vernut-pervozdannyj-oblik-razrushennym-fasadam-176262/

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«Дело» в публикации «За производство некачественных продуктов в Украине будут сажать» пишет: законопроект "О безопасности и качестве пищевых продуктов" предусматривает введение криминальной ответственности за производство некачественных продуктов питания. В первом чтении документ может быть принят еще до ухода парламента на летние каникулы…

http://delo.ua/business/za-proizvodstvo-nekachestvennyh-produktov-v-ukraine-budut-sazhat-176248/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Страх взял свое», в котором пишет: страховщики должны будут увеличить выплаты по новым договорам ОСАГО. Несмотря на то что глава государства ветировал поправки в профильный закон, он прислушался к рекомендациям крупнейших компаний рынка "автогражданки" и поддержал предложенные суммы выплат пострадавшим в ДТП. И хотя страховщики сохранят контроль над своими финансовыми потоками, они будут обязаны повысить свою платежеспособность…

http://www.kommersant.ua/doc/1913610

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Спуск на землю», в котором пишет: вчера в компании "ЭСТА Холдинг" отказались от планов строительства офисного центра с подземным паркингом в районе Андреевского спуска. Это произошло после скандала в связи с демонтажем трех зданий бывшей швейной фабрики "Юность". Фасад одного из них выходил на Андреевский спуск. По мнению общественности, эти сооружения представляли историческую ценность. Вместо торгово-офисного центра застройщик предложил возвести малоэтажное здание, сохраняющее облик улицы…

http://www.kommersant.ua/doc/1913880

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Газета «Сегодня» в публикации «ЖД-билеты по Украине: на Пасху можно уехать, доплатив 100 гривен, а на майские будет много доппоездов» пишет: на юг и запад на ближайший уик-энд остались только билеты в интернете с накруткой, что касается мая - ситуация менее напряженная…

http://www.segodnya.ua/news/14360937.html

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Также «Сегодня» в публикации «Каким может быть Андреевский спуск» пишет: историки и архитекторы рассказали "Сегодня", каким они видят киевский Монмартр: возможно, будем смотреть кино на улице и кататься на лифте на Замковую…

http://www.segodnya.ua/news/14360958.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Инфляция снижается согласно директиве власти» пишет: Украина бьет рекорды по минимально низкому уровню инфляции. Видимо, власть понимает, что без эмиссии выборы не провести, поэтому старается сейчас максимально занизить показатель, чтобы в конце года продемонстрировать плановую цифру…

http://economics.unian.net/rus/detail/124903

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Пасха-2012: дешево разговеться не получится» пишет: нынешняя "пасхальная корзинка" будет стоить на 10-20% дороже, чем прошлогодняя. А чтобы украинцы не испортили себе здоровье после поста большим объемом тяжелой пищи, производители повысят цены на мясо...

http://economics.unian.net/rus/detail/124866

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Штрафы за неправильную парковку в столице вырастут в 10 раз» пишет: мэрия Москвы начинает очистку центра от автомобилей. Более половины автомобилей в пределах Бульварного кольца сейчас паркуется с нарушением — с 1 июля их владельцев начнут поголовно штрафовать на 3000 руб.

http://www.vedomosti.ru/auto/news/1631634/vojna_avtomobilistam

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Издание «Известия» в публикации «Рейдерских захватов становится все больше» пишет: «Известия» ознакомились с ведомственной статистикой Следственного комитета, МВД и Генпрокуратуры. Число заявлений о рейдерстве выросло в 5 раз, количество уголовных дел - в 3 раза…

http://www.izvestia.ru/news/521674

(УНИАН)