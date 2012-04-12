Бывший временно исполняющий обязанности министра обороны Украины Валерий Иващенко осужден к 5 годам лишения свободы.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий приговор сегодня вынес Печерский районный суд Киева.

Также, в соответствии с приговором, В.Иващенко лишен второго ранга государственного служащего и права занимать организационно-распорядительные и административно-хозяйственные должности в учреждениях, предприятиях всех форм собственности в течение трех лет.

В приговоре суд отметил, что мера пресечения В.Иващенко остается без изменений, то есть содержание под стражей, а срок пребывания в следственном изоляторе с августа 2010 года засчитывается в срок наказания.

Как отмечается в приговоре, суд учел смягчающие обстоятельства, в частности, что ранее В.Иващенко не привлекался к уголовной ответственности, имеет государственные награды, положительно характеризуется, а также имеет плохое состояние здоровья.

Вместе с тем суд оставил без рассмотрения гражданский иск Феодосийского судомеханического завода и снял арест с имущества и денег, которые принадлежат В.Иващенко.

В то же время другой подсудимый, бывший управляющий санацией Феодосийского судомеханического завода Сергей Михеев осужден к трем годам лишения свободы с лишением права в течение трех лет занимать организационно-распорядительные и административно-хозяйственные должности в учреждениях, предприятиях всех форм собственности.

Справка УНИАН. Главным управлением военных прокуратур Генеральной прокуратуры Украины 20 августа 2010 года было возбуждено уголовное дело по обвинению В.Иващенко в злоупотреблении служебным положением при подписании плана санации Госпредприятия Минобороны “Феодосийский судомеханический завод".

В.Иващенко был задержан в августе 2010 года. В отношении него была избрана мера пресечения – взятие под стражу.