Акимова заявляет, что нет никакой официальной информации о возможном увольнении главы ГНСУ Клименко

Первый заместитель главы Администрации Президента Ирина Акимова не подтверждает и не опровергает информацию о возможном увольнении Александра Клименко с должности председателя Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня во время брифинга.

«Нет никакой официальной информации о возможных изменениях и переменах», - отметила И.АКИМОВА, комментируя неофициальную информацию со ссылкой на источник о возможном увольнении главы ГНСУ, появившуюся в прессе.

Справка УНИАН. Указом от 7 ноября 2011 года Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назначил Александра КЛИМЕНКО председателем Государственной налоговой службы.