Еврокомиссия: ЗСТ с Украиной невозможна без заключения Соглашения об ассоциации

Брюссель. В Еврокомиссии отмечают, что зона свободной торговли с Украиной невозможна без заключения Соглашения об ассоциации.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил сегодня представитель Еврокомиссии Филипп Куиссон, выступая в Комитете регионов, где состоялась презентация инвестиционных возможностей Днепропетровской области.

“Поскольку Соглашение о глубокой и всесторонней зоне свободной торговли является частью Соглашения об ассоциации, то оно не является планом “Б” для Украины”, - сказал представитель Еврокомиссии.

Ф.Куиссон сказал, что только продвижение в процессе заключения Соглашения об ассоциации может открыть для Украины огромные возможности экономической интеграции, которые заложены Соглашением о зоне свободной торговли.

“Мы имеем определенный опыт в ЕС с зонами свободной торговли, например, с такими странами как Мексика, Чили, Южная Африка. Мы увидели через несколько лет рост экспорта из этих стран в ЕС на 40-50-60%. И это то, что будет ожидать Украину”, - сказал Ф.Куиссон, который от имени Еврокомиссии был главным переговорником с Украиной по торговым вопросам.

По его словам, вступление Соглашения об ассоциации и его торговой части в силу будет способствовать приходу европейских инвесторов в Украину.

Ф.Куиссон также подчеркнул, что Соглашение о зоне свободной торговли, переговоры по которой уже завершены, является таким же амбициозным, как и подобные соглашения со Швейцарией и Турцией.

“Уровень интеграции с Украиной будет лишь несколько ниже, чем со Швейцарией и Турцией”, - подчеркнул представитель Еврокомиссии.

Как сообщал УНИАН, Украина и Европейский Союз начали переговоры по Соглашению об ассоциации в начале 2007 года, а по его экономической части – созданию зоны свободной торговли – в начале 2008 года.

19 декабря 2011 года Украина и ЕС на саммите в Киеве заявили о завершении переговоров.

30 марта 2012 года стороны парафировали настоящий документ.

Вместе с тем, подписание и ратификация Соглашения об ассоциации пока отложены на неопределенный срок из-за проблем во внутренней политике Украины и опасения европейцев относительно сворачивания демократии в Украине.

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