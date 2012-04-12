Эксперт: информация о якобы увольнении главы ГНСУ может быть следствием напряженности между налоговой и олигархами

Против главы Государственной налоговой службы Александра Клименко началась целенаправленная компания по дискредитации. Такое мнение выразил глава Центра политического анализа «Пента» Владимир Фесенко в комментарии ГолосUA.

В.Фесенко связывает возникшую информационную войну с появившейся информацией об определенном напряжении в отношениях между налоговой службой и отдельными олигархами. "...мне кажется, что этот фактор сработал. Поэтому информация об увольнении возникла не случайно, и она свидетельствует о том, что против А. Клименко началась целенаправленная кампания», - подчеркнул он.

В. Фесенко считает, что теперь главе ГНСУ стоит позаботиться о самозащите и в политическом, и в юридическом смысле.

«Ведь, если вокруг него сейчас такое внимание, значит, могут найти то, что, например, он плохо работает над наполнением казны, что работает не только на государство, но и на себя. У него могут быть потенциальные проблемы. Это не означает, что он будет уволен. Но, видимо, против него ведутся определенные действия по дискредитации», - добавил политолог.

Напомним, сегодня в СМИ появилась информация о том, что главу Государственной налоговой службы Александра Клименко могут вскоре уволить с занимаемой должности. Однако сегодня же первый зам.главы Администрации Президента Ирина Акимова заявила, что нет никакой официальной информации о возможном увольнении главы ГНСУ.