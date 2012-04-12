ТОП-10 (12 апреля)

В Украине отрицательное сальдо внешней торговли за январь-февраль сократилось на 13%

Президент ветировал изменения в некоторые законодательные акты относительно ОСМД

Магута избран председателем Счетной палаты

Акимова заявляет, что нет никакой официальной информации о возможном увольнении главы ГНСУ Клименко

Увеличение доходов и расходов бюджета-2012 имеет реальные источники покрытия – Клюев

Украина активно ищет альтернативные источники поставок газа, заявил Азаров

Платежи Кабмина по внешнему долгу до конца года составят 5,2 млрд долл.

Янукович подписал закон об особенностях продажи госпакетов банков

Украина достойно подготовилась к Евро-2012 - Платини

«ЭСТА Холдинг» предлагает создать общественный совет по проекту на Андреевском спуске

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В Украине отрицательное сальдо внешней торговли за январь-февраль сократилось на 13%

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами в Украине за январь-февраль 2012 года составило 1,853 млрд долл., что на 13%, или на 272,5 млн долл. меньше, чем за соответствующий период 2011 года (2,125 млрд долл.).

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

По данным Госстата, в январе-феврале т.г. экспорт товаров составил 10,292 млрд долл. (на 10,2% больше показателя за соответствующий период 2011 года), импорт – 12,145 млрд долл. (на 5,9% больше). Коэффициент покрытия импорта экспортом составил 0,85 (за январь-февраль 2011 года – 0,81).

Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 187 стран мира.

В общем объеме экспорта товаров по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличилась доля зерновых культур - с 3% до 8,8%, минерального топлива, нефти и продуктов ее перегонки - с 6,3% до 8,5%, изделий из черных металлов - с 4,8% до 5,1%, механических машин - с 4,7% до 5,1%, электрических машин - с 4,3% до 4,5%.

с 28,7% до 24,5%, жиров и масел животного или растительного происхождения - с 6,3% до 5,5%, продуктов неорганической химии - с 3,1% до 2,3% .При этом, уменьшилась доля черных металлов

В общем объеме импорта товаров увеличилась доля механических машин - с 7,1% до 7,4%, средств наземного транспорта, кроме железнодорожного - с 4,9% до 6,8%, электрических машин - с 5,3% до 6, 3%. Уменьшилась доля минерального топлива, нефти и продуктов ее перегонки - с 42,3% до 40%, пластмасс, полимерных материалов - с 3,6% до 3,4%, черных металлов - с 3,1% до 2,8%.

По данным Госстата, в феврале 2012 г. экспорт товаров увеличился по сравнению с февралем 2011 г. на 5,9% и составил 4,967 млрд долл., импорт увеличился на 5,8% и составил 6,760 млрд долл. Отрицательное сальдо в феврале 2012 г. составил 1,792 млрд долл. (за февраль 2011 г. также отрицательное — 1,696 млрд долл.).

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Президент ветировал изменения в некоторые законодательные акты относительно ОСМД

Президент Украины Виктор Янукович ветировал и поручил Кабинету министров до 15 июня доработать закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно объединений совладельцев многоквартирных домов».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщила первый заместитель главы Администрации Президента Украины Ирина Акимова.

«Президент подписал поручение, согласно которому в кратчайшие сроки, до 15 июня, Кабинет министров должен доработать закон и представить на рассмотрение Кабмина и Верховной Рады, где все вопросы, связанные с правом собственности, будут урегулированы», - сказала она.

По словам И.Акимовой, Президент посчитал необходимым более четко определить общую собственность участников ОСМД, уточнить механизмы процесса создания объединений, а также принятия решений участниками ОСМД, доработать процедуру избирания председателя ОСМД.

В.Янукович также поручил Кабмину усовершенствовать вопрос начисления субсидий по оплате жилищно-коммунальных услуг, урегулировать механизмы взаимодействия между участниками ОСМД и государством.

По мнению Президента, в существующей версии закона есть риски неконтролируемого роста тарифов на коммунальные услуги, которые должны быть устранены.

И.Акимова уточнила, что до 15 июля закон должен пройти общественные слушания, а до 15 августа – передан для рассмотрение парламента.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 15 марта приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно объединений совладельцев многоквартирного дома».

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Магута избран председателем Счетной палаты

Роман Магута избран председателем Счетной палаты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам народный депутат Украины, член счетной комиссии Верховной Рады Александр Стоян.

По его словам, за кандидатуру Р.Магуты проголосовали 243 народных депутата, 14 были против.

Официально результаты голосования будут объявлены на заседании парламента.

Сегодня на заседании парламента Р.Магута, еще как кандидат на должность председателя Счетной палаты Украины, заявил, что необходимо расширить полномочия этого ведомства.

«Я в полной мере осознаю, что Счетная палата Украины является действенным институтом парламентского контроля и должна действовать от имени всего украинского парламента», - сказал он.

По мнению Р.Магуты, необходимо внести изменения в Конституцию Украины относительно расширения полномочий Счетной палаты «как независимого государственного органа финансового контроля».

По его убеждению, важно, чтобы Счетной палате было предоставлено право осуществлять полноценный аудит государственных средств.

Р.Магута отметил, что в случае избрания председателем ведомства планирует «оптимизировать структуру и профессиональный потенциал Счетной палаты, осуществить подбор специалистов-аудиторов с опытом современной международной школы аудита».

Кроме того, Р.Магута считает, что необходимо подготовить и принять новую редакцию закона о Счетной палате, который должен системно урегулировать полномочия ведомства в сфере «публичного контроля за движением государственных средств».

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Акимова заявляет, что нет никакой официальной информации о возможном увольнении главы ГНСУ Клименко

Первый заместитель главы Администрации Президента Ирина Акимова не подтверждает и не опровергает информацию о возможном увольнении Александра Клименко с должности председателя Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня во время брифинга.

«Нет никакой официальной информации о возможных изменениях и переменах», - отметила И.АКИМОВА, комментируя неофициальную информацию со ссылкой на источник о возможном увольнении главы ГНСУ, появившуюся в прессе.

Справка УНИАН. Указом от 7 ноября 2011 года Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назначил Александра КЛИМЕНКО председателем Государственной налоговой службы.

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Увеличение доходов и расходов бюджета-2012 имеет реальные источники покрытия – Клюев

Увеличение доходов и расходов государственного бюджета, предложенное правительством, имеет реальные источники покрытия и не повлияет на параметры бюджетного дефицита.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Андрей Клюев, отвечая на вопрос о возможных экономических последствиях этого шага, сообщили УНИАН в пресс-службе Совета национальной безопасности и обороны.

Экономика Украины продолжает активно развиваться уже третий год подряд, даже несмотря на значительное сокращение мирового спроса на отечественную экспортную продукцию во второй половине 2011 года, сказал А.Клюев.

По его словам, опережающий рост доходов бюджета свидетельствует о постепенном сокращении теневого сектора экономики Украины.

Оба этих фактора могут дать дополнительный прирост доходной части бюджета 2012 года более чем 20 млрд грн, сообщил секретарь СНБОУ. Это означает появление возможностей для увеличения финансирования многих государственных программ, в том числе социальных инициатив, провозглашенных Президентом Украины, отметил А.Клюев.

По его словам, принципиально важно, что не только уровень дефицита государственного бюджета будет выдержан в ранее запланированных границах, но и уровень инфляции не превысит прогнозные показатели.

Секретарь СНБОУ считает, что системные шаги, сделанные за последние два года, значительно изменили ситуацию в отечественной экономике. Также он отметил положительные финансовые результаты деятельности украинских предприятий. «В прошлом году они выросли более чем вдвое по сравнению с 2010 годом и превысили 112 млрд грн. Финансовым же результатом 2009 года были убытки в объеме более 40 млрд грн. В 2008 году - было лишь плюс 8 млрд. Это объективный показатель, который характеризует результаты работы отечественной экономики. Эти цифры, кроме прочего, говорят и о детенизации, поскольку доходы от налога на прибыль растут быстрее», - сказал А.Клюев.

Он также обратил внимание на качественные параметры экономического роста прошлого и начала этого года. По словам секретаря СНБОУ, лидером уже второй год подряд выступает машиностроение - отрасль с высокой долей добавочной стоимости, где увеличение объемов производства в прошлом году составило почти 17%. За первые 3 месяца текущего года показатели роста в этой отрасли также выше среднего уровня, добавил А.Клюев. Кроме этого, по его словам, в 2012 году продолжился рост розничного товарооборота.

Несмотря на все сложности, задача на текущий год - продолжить структурные изменения в экономике в сторону повышения технологического уровня нашего промышленного потенциала, заявил секретарь СНБОУ. По его словам, руководство страны пока не устраивают темпы экономической модернизации, несмотря на все успехи. Поэтому среди ключевых приоритетов остается развитие внутреннего производства и расширение внутреннего рынка, сказал А.Клюев. Он напомнил, что соответствующую программу правительство приняло в 2011 году.

Как сообщал УНИАН, во время заседания правительства 7 марта Президент Виктор Янукович поставил задачу перед Кабинетом министров внести изменения в бюджет на 2012 год, предусмотрев в нем повышение социальных выплат для ряда категорий граждан, в частности, пенсий для пенсионеров, которые вышли на пенсии до 2008 года (будет касаться около 9 млн. граждан), поэтапный пересчет страховых выплат шахтерам-инвалидам, поэтапное увеличение помощи для семей с детьми и тому подобное.

10 апреля правительство внесло в Верховную Раду проект Закона «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2012 год», которым, в частности, предлагается увеличить доходы госбюджета на 33,3 млрд грн - до 366,167 млрд грн, в частности доходы общего фонда на 28,8 млрд грн - до 316,954 млрд грн.

Расходы госбюджета предлагается увеличить на такую же сумму - до 391,356 млрд грн, в частности расходы общего фонда - на 28,8 млрд грн, до 341,551 млрд грн.

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Украина активно ищет альтернативные источники поставок газа, заявил Азаров

Премьер-министр Украины Николай Азаров заявляет, что поиски альтернативных источников поставок газа могут занять годы, но Украина активно работает в этом направлении.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.Азаров заявил во время встречи с премьер-министром Литовской Республики Андрюсом Кубилюсом сегодня в Вильнюсе, сообщил журналистам пресс-секретарь Н.Азарова Виталий Лукьяненко.

«Мы ведем поиск альтернативных поставок газа, мы ищем альтернативные пути поставок в Средней Азии, в Азербайджане, и ведем переговоры о проходе танкеров со сжиженным газом через Босфор», - процитировал В.Лукьяненко слова Н.Азарова.

Он также отметил, что это переговоры не одного дня, «такие проекты могут занимать годы, но мы твердо движемся по этому пути».

Также, по словам В.Лукьяненко, Н.Азаров выразил уверенность в том, что цена на российский газ для Украины будет пересмотрена.

«Я думаю, у наших российских партнеров здравый смысл возьмет верх, и мы получим справедливую цену на газ», - передал слова премьер-министра Украины его пресс-секретарь.

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Платежи Кабмина по внешнему долгу до конца года составят 5,2 млрд долл.

Платежи правительства Украины до конца текущего года по внешним долговым обязательствам составят 5,2 млрд долларов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила директор департамента долговой и международной финансовой политики Министерства финансов Украины Галина Пахачук в ходе круглого стола в четверг, 12 апреля, в Киеве.

«Наши внешние платежи по госдолгу, по состоянию на сегодня, уже меньше на 1 млрд и составляют 5,2 млрд долларов, включая погашение и обслуживание»,- сказала Г.Пахачук.

По ее словам, пиковые нагрузки по выплатам приходятся на июнь, октябрь, частично декабрь и наибольшие выплаты ожидаются в ноябре текущего года.

По ее словам, на внутреннем рынке с начала года, включая апрельские аукционы по продаже госбумаг, в госбюджет уже удалось привлечь 25 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины планирует в 2012 году привлечь на внешнем рынке заимствований 37,532 млрд грн, на внутреннем — 60,952 млрд грн.

По расчетам Минфина, общий объем государственного долга, рассчитанный в национальной валюте, на конец 2012 года составит 415,326 млрд грн и достигнет примерно 27,6% ВВП.

При этом доля государственного долга в иностранной валюте в общей сумме государственного долга составляет 52,9%.

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Янукович подписал закон об особенностях продажи госпакетов банков

Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон «Об особенностях продажи пакетов акций, принадлежащих государству в уставном капитале банков, в капитализации которых приняло участие государство».

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В соответствии с законом, субъектами продажи пакетов акций банков является: государство в лице Министерства финансов Украины; покупатели.

В законе определено, что стратегическими инвесторами могут быть банковские учреждения и/или банковские группы - резиденты или нерезиденты, соответствующие установленным Национальным банком Украины требованиям относительно безукоризненной деловой репутации и удовлетворительного финансового состояния. Стратегическими инвесторами не могут быть лица, которые на момент капитализации банков государством владели существенным участием в таких банках, и/или лица, зарегистрированные в государствах, включенных Кабинетом Министров Украины в перечень оффшорных зон, и государствах, внесенных Группой по разработке финансовых мероприятий борьбы с отмыванием денег (FATF) в список стран, которые не сотрудничают в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем; а также советник по вопросам продажи пакетов акций банков. Стратегические инвесторы для подачи заявки на участие в конкурсе обязаны получить согласование Национального банка Украины относительно приобретения ими существенного участия в соответствующем банке в порядке, установленном в соответствии с Законом Украины “О банках и банковской деятельности”.

Предусмотрено, что для проведения оценки пакетов акций банков, получения рекомендаций относительно порядка проведения и подготовки плана продажи пакетов акций банков, отбора стратегических инвесторов и решения других вопросов, связанных с продажей пакетов акций банков, Министерство финансов Украины привлекает советника по продаже пакетов акций банков.

В законе установлено, что советником по продаже пакетов акций банков может быть инвестиционный банк, международная юридическая компания или их объединение. В нем выписаны квалификационные критерии, которым должен соответствовать советник.

В законе определены этапы продажи пакетов акций банков. А также установлено, что порядок проведения конкурса определяется Кабинетом министров Украины.

Предусмотрено, что советник по продаже пакетов акций банков проводит их оценку с учетом рыночной стоимости, текущего финансового состояния банков, объема средств, направленных государством на капитализацию банков, объема проблемной задолженности банков и тому подобное, по результатам которой составляет отчет. Начальная стоимость пакетов акций банков определяется Министерством финансов Украины в предложении относительно их продажи с учетом результатов оценки, проведенной в соответствии с частью первой этой статьи.

В случае, если стоимость пакетов акций банков, определенная в результате проведенной оценки, является ниже номинальной стоимости всех размещенных акций банков, Министерство финансов Украины вносит предложение о проведении конкурса двумя этапами. На первом этапе конкурса начальная стоимость пакетов акций банков равна номинальной стоимости всех размещенных акций банков. В случае не поступления ни одной заявки на участие в конкурсе Министерство финансов Украины в двухдневный срок объявляет о завершении первого этапа конкурса. На втором этапе конкурса начальная стоимость пакетов акций банков равна стоимости, определенной в результате проведения оценки.

Решение о продаже пакетов акций банков принимается Кабинетом министров Украины на основании предложения Министерства финансов Украины. Для проведения продажи пакетов акций банков Кабинетом Министров Украины образуется комиссия по продаже таких пакетов, в состав которой входят представители Министерства финансов Украины, Министерства экономического развития и торговли Украины, Министерства юстиции Украины, Фонда государственного имущества Украины и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Члены комиссии по продаже пакетов акций банков не могут быть акционерами каких-нибудь банков на территории Украины и приобретать права акционеров банков в течение трех лет со дня продажи пакетов акций банков в соответствии с этим Законом.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования. До завершения продажи пакетов акций банков, предусмотренной этим Законом, управление корпоративными правами государства, что подтверждаются такими акциями, осуществляется Министерством финансов Украины.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины приняла данный закон 15 марта.

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Украина достойно подготовилась к Евро-2012 - Платини

Украина, несмотря на более сложную ситуацию, чем в Польше, достойно справилась с подготовкой к Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом заявил президент УЕФА Мишель Платини сегодня на пресс-конференции в Варшаве.

«Как вы знаете, Украина в несколько более сложной ситуации, чем Польша. Но украинцы, как и поляки, достойно выполнили поставленную задачу», - сказал он.

По словам М.Платини, Украине и Польше осталось исправить лишь «некоторые детали», вспомнив среди них работы на стадионе во Львове, но не уточнив, в чем они заключаются.

Он отметил, что в Украине «очень хорошие стадионы» и завершается строительство и реконструкция терминалов аэропортов.

«Как организаторам, нам всегда хочется, чтобы определенные шаги реализовывались быстрее, но, к сожалению, на практике кое-что продолжается дольше. Однако мы знаем, что за 54 дня все будет готово как в Украине, так и в Польше», - сказал президент УЕФА.

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«ЭСТА Холдинг» предлагает создать общественный совет по проекту на Андреевском спуске

Компания «ЭСТА Холдинг» предлагает создать общественный совет для реализации проекта по ул. Фроловской, на месте бывшей швейной фабрики «Юность» в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил генеральный директор компании «ЭСТА Холдинг» Николай Нестеренко.

«Мы предлагаем создать некий общественный совет, который будет работать прозрачно, в рамках которого будут обсуждаться любые решения в отношении этого проекта. Мы увидели, что есть сформированное гражданское мнение, и надеемся, что лидеры этого мнения станут инициаторами формирования общественного совета», - сказал он.

Н.Нестеренко отметил, что компания планирует собрать остатки разрушенных зданий и провести археологические изыскания. «Я хочу, чтобы уже этот этап работ проходил под контролем общественного совета», - добавил он.

Директор по связям с общественностью компании «СКМ» Наталья Емченко отметила, что хотела бы, чтобы совет был сформирован к среде-четвергу следующей недели. Она добавила, что на сайте «ЭСТА Холдинг» будет создана страница, где желающие смогут оставлять заявки для участия в совете.

Общественный совет будет создан для того, чтобы определить, что будет построено на месте фабрики «Юность» и как это будет выглядеть.

Н.Нестеренко отметил, что внешний вид и дух Андреевского спуска будет сохранен, а также пообещал, что компания вернет первоначальный вид фасадного здания, выходящего на Андреевский спуск.

Он также извинился перед киевлянами: «Хочу принести свои извинения и сказать, что мы были не правы. Несмотря на наличие всех разрешительных документов, проект, который так не воспринимается киевлянами, не должен реализовываться. Мы дважды не правы в том, что после того, как приняли внутренне решение, увидев реакцию киевлян, не строить деловой центр, а реализовать некий проект культурного центра на этом месте, не обсудили это с киевлянами».

Компания планировала на этом месте строительство малоэтажного арт-объекта с культурной и образовательной функцией.

Кроме того, «ЭСТА Холдинг» намерена после реализации проекта, который будет реализован с участием общественного совета, по ул. Фроловской, на месте бывшей швейной фабрики «Юность», передать здания вместе с участком территориальной общине Киева.

«Это некоммерческий проект. В конечном итоге мы хотим передать этот участок и здания громаде города Киева», - сказал Н/Нестеренко.

Н.Нестеренко отметил, что компания планирует полностью финансировать данный проект.

По его словам, компания рассматривает, кто из архитекторов будет реализовывать проект, презентация концепции которого запланирована на 24 мая.

Гендиректор компании добавил, что сроки начала строительства на данном участке зависят от получения разрешительной документации. Планируется, что археологические изыскания займут 3-4 месяца.

В свою очередь директор по связям с общественностью компании СКМ Наталья Емченко отметила, что вчера во время пресс-конференции на Андреевском спуске киевские активисты предлагали построить на данной территории музей Киева, консерваторию или филармонию, галерею, образовательный центр.

Н.Нестеренко уточнил, что «ЭСТА Холдинг» также планирует принимать участие в реконструкции других объектов на Андреевском спуске. Компании, кроме участка в 0,98 га по ул. Фроловской, 9-11 и участка в 0,03 га на Андреевском спуске, 10-б, принадлежит здание площадью 900 кв. м по Андреевскому спуску, 7-а, с которым «ничего не собираются делать».

Гендиректор компании добавил, что в проект торгово-офисного центра, от которого отказалась компания, а также в демонтаж зданий и подготовительные работы было вложено около 5 млн долл.

Как сообщал УНИАН, компания «ЭСТА Холдинг» предлагает создать общественный совет для реализации проекта по ул. Фроловской, на месте бывшей швейной фабрики "Юность" в Киеве.

Ранее компания решила отказаться от планов строительства торгово-офисного центра (ТОЦ) на месте бывшей швейной фабрики «Юность» после того, как ситуация со сносом трех зданий на Андреевском спуске получила широкий резонанс.

Власти Киева предложили владельцу земли на Андреевском спуске, где было снесено три здания, восстановить одно из них, а именно фасадное здание улицы.

10 апреля ряд СМИ сообщили, что Андреевский спуск лишился трех исторических зданий. «Их снесли «под шумок» реконструкции улицы», - отмечалось в сообщениях. В частности, снесены дома напротив Музея Булгакова, то есть № 10а и ниже.

Справка УНИАН. Компания «ЭСТА Холдинг» – управляющая компания Группы «ЭСТА», холдинга недвижимости группы «СКМ». ООО «ЭСТА Холдинг» на 100% входит в группу «СКМ».

«ЭСТА Холдинг» выступает в качестве инвестора и девелопера, а также осуществляет стратегическое управление объектами коммерческой, гостиничной и жилой недвижимости.

В группу «ЭСТА» входят отели «Донбасс Палас» (Донецк), «Опера» (Киев), Park Inn (Донецк), логистический комплекс (Днепропетровск), а также ряд проектов на стадии реализации (многофункциональный комплекс «Пушкинский» (Донецк), многофункциональный комплекс по ул. Фроловской (Киев), многофункциональный комплекс на Московской площади (Киев) и др.). Кроме того, группа является совладельцем бизнес-центра «Леонардо» (Киев).

УНИАН