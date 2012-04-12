Анонс на 13 апреля

* Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

* Состоится открытое заседание Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере коммунальных услуг. Участники: Валерий Саратов, председатель Комиссии, члены Комиссии: Дмитрий Григорьев, Сергей Дунайло, Валерий Кальченко, Юрий Хиврич.

* Круглый стол на тему: «Коммунальное хозяйство - возможности для бизнеса», который проводится исследовательским центром «ТОП-100» совместно со Всемирным банком и при поддержке КМУ. Вопросы: Государственно-частное партнерство в коммунальной сфере. Опыт и перспективные направления. Энергосбережение: задачи, возможности, предложения. Предложения бизнеса по решению системных задач в коммунальной сфере: электро-, газо- и водоснабжения, транспорт, утилизация отходов и прочее. Возможности для малого и среднего бизнеса. Предложения по улучшению взаимодействия бизнеса и городской власти.

* Состоится встреча Премьер-министра Украины Николая Азарова со специальной рабочей группой Европейского центра ядерных исследований.

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