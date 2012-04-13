Верховная Рада приняла новый Уголовный процессуальный кодекс

Верховная Рада Украины приняла новый Уголовный процессуальный кодекс.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие кодекса проголосовали 271 народных депутатов из 283 зарегистрированных в сессионном зале.

Парламент рассматривал во втором чтении соответствующий документ 4 дня, начиная с 10 апреля.

Однако, если вечером 10 и 11 апреля заседания ВР объявлялись закрытыми, то пленарное заседание, которое началось в 10.00 12 апреля, завершилось лишь 13 апреля около 4 час.10 мин. ночи.

Всего в кодекс было внесено свыше 3700 поправок.

Основными направлениями реформирования уголовного судопроизводства, в соответствии с новым УПК, является создание равных возможностей для каждой из сторон в уголовном процессе и реальное внедрение в уголовное судопроизводство принципа состязательности, при котором результат рассмотрения судом конкретного случая привлечения лица к уголовной ответственности будет зависеть исключительно от обоснованности позиции сторон.

С этой целью сторонам уголовного производства предоставляются равные права относительно представления доказательств непосредственно в суд.

Следователь и прокурор, в соответствии с положениями УПК, лишаются фактически монопольного права на предоставление доказательств, поскольку каждая из сторон уголовного производства будет иметь равные возможности в сборе доказательств, получении помощи суда в сборе доказательств при наличии трудностей их получения, а также предоставлении собранных доказательств суду для доказательства виновности или невиновности лица в совершении преступления.

УПК предусматривает решить проблему состязательности отечественного уголовного судопроизводства также путем введения нового порядка, согласно которому суд сможет обосновывать свои выводы исключительно на тех показаниях, которые он непосредственно получил от сторон уголовного производства в судебном заседании, или которые были предоставлены следственному судье в судебном заседании во время досудебного расследования.

Предусматривается, что места для содержания подсудимых отделяются от другой части зала судебного заседания заграждением из стекла или органического стекла.

Процессуальное руководство расследованием будет осуществлять прокурор, который будет давать поручение следователям (сотрудникам органов внутренних дел Украины, Службы безопасности Украины, органа, осуществляющего контроль за соблюдением налогового законодательства) и принимать или согласовывать ключевые процессуальные решения (сообщение лицу о подозрении, обращение с ходатайствами к следственному судье, составление обвинительного акта и тому подобное).

Кроме того, функция по представительству государственного обвинения в суде по конкретному делу будет возложена именно на того прокурора, который осуществлял надзор за соблюдением законов органами, проводившими досудебное расследование.

Также объединяются до сих пор разделенные стадии дознания и досудебного следствия в одно – досудебное расследование, которое будет начинаться с момента поступления информации о совершенном преступлении в правоохранительные органы, что обязательно вносится в Единый реестр досудебных расследований.

Необходимость принятия формального акта для возбуждения уголовного дела (в настоящее время – постановление о возбуждении уголовного дела) УПК также не предусмотрена.

Оперативно-розыскная деятельность, связанная с расследованием преступления, и следствие будут осуществляться в рамках единого процесса расследования, а все процессуальные действия (оперативно-розыскные и следственные действия) смогут проводиться лишь после начала уголовного производства по делу.

Исключительно по решению следственного судьи предлагается осуществлять: избрание мер пресечения и продления их сроков; негласные следственные действия, которые ограничивают конституционные права лиц; наложение ареста на имущество; принудительный привод; наложение денежного взыскания за невыполнение процессуальных обязанностей; отстранение от должности и тому подобное.

Также кодексом предусмотрена ликвидация возможности отправки дела на дополнительное расследование, что до сих пор приводит к необоснованному затягиванию рассмотрения дел.

УПК устанавливается уменьшение сроков уголовного производства, усовершенствование порядка проведения негласных следственных действий.

Также вводится упрощенная форма расследования и судебного разбирательства уголовных проступков. Так, вводится новая категория "уголовные правонарушения", которая будет разделяться на преступления и уголовные проступки по критерию тяжести.

Кроме того, вводится уголовное производство на основании соглашений.

Предусмотрена возможность заключения соглашения между прокурором и обвиняемым о признании виновности и соглашения о примирении между потерпевшим и обвиняемым, что позволит сократить время уголовного производства, поскольку сразу после достижения соглашения производство безотлагательно направляется в суд для его утверждения.

При этом Верховная Рада отказалась поддержать поправку в Уголовный процессуальный кодекс от оппозиции относительно права журналистов на защиту своих источников.

За эту поправку проголосовали всего 5 народных депутатов из 283 зарегистрированных в сессионном зале.

Перед голосованием по этой поправке в сессионный зал почти в 4 часа утра вошел народный депутат от «БЮТ-Батькивщины» Андрей Шевченко и попросил депутатов поддержать эту поправку.

Несмотря на то, что вся его фракция покинула сессионный зал еще в 00.00, А.Шевченко отметил, что он вынужден был вернуться, чтобы защитить права журналистов накануне выборов.

Другим голосованием ВР приняла в целом закон, которым вносятся изменения в действующее законодательство в связи с принятием УПК. «За» проголосовали 272 народных депутаты из 283.