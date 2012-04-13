США c 13 апреля увеличивают стоимость виз

Госдепартамент США вновь увеличивает стоимость виз - начиная с 13 апреля туристы, бизнесмены и студенты, желающие посетить Штаты, должны будут заплатить 160 долларов за годовую визу вместо 140 долларов.

Как сообщает РИА «Новости», это уже второе повышение размера консульского сбора за последние два года. С начала июня 2010 года США увеличили стоимость неиммиграционных виз с 131 доллара до 140.

"Госдепартаменту требуется компенсировать, насколько возможно, растущие издержки, связанные с обработкой заявлений на получение виз. По определенным причинам размер существующего сбора перестал покрывать реальную стоимость изготовления визы. Средства, полученные от увеличения консульских сборов, пойдут на повышение эффективности работы наших представительств за рубежом и найм дополнительного персонала для выдачи виз", - говорится в сообщении пресс-службы Госдепартамента.

Стоимость виз самого "популярного" типа B1/B2 (туристическая, выдаваемая обычно на год), бизнес-виз, всех виз для студентов, а также виз, выдаваемых участникам программ обмена (типы F, M и J), будет равна 160 долларам.

Заплатить 190 вместо 150 долларов придется всем, кто подает заявление на выдачу виз типов H, L (для временной работы или прохождения стажировки), O (для лиц с выдающимися способностями, приглашенных в США), P (спортсмены и артисты), Q (для приезжающих в рамках культурного обмена) и R (для занимающихся религиозной деятельностью).

Вместе с тем, Госдепартамент снижает стоимость визы невесты/жениха более чем на 100 долларов - до 240 с 350 долларов. Также значительно снижается стоимость большей часть иммиграционных виз.