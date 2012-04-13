ДАЙДЖЕСТ СМИ за 13 апреля

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Давят на газ», в котором пишет: мировые нефтегазовые гиганты всерьез вступили в борьбу за право добывать в Украине сланцевый газ. Вслед за Shell заявку на разработку Юзовского месторождения подала ТНК-ВР. Всего же количество претендентов выросло до семи. Высокие цены на газ делают даже такой рискованный проект привлекательным, отмечают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc/1914446

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «По выслуге лет», в котором пишет: вчера Печерский районный суд Киева признал виновными бывшего и. о. министра обороны Валерия Иващенко и бывшего арбитражного управляющего Сергея Михеева в незаконном отчуждении Феодосийского судомеханического завода, в результате чего государство понесло убытки на сумму более 53 млн грн. Валерию Иващенко присудили пять лет тюремного заключения, Сергею Михееву — три года…

http://www.kommersant.ua/doc/1914221

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Газета «Сегодня» в публикации «Плюс 33 миллиарда для бюджета Украины: наполнят благодаря штрафам ГАИ и, возможно, включат станок» пишет: народу повысят пенсии и вернут "тысячу" Сбербанка, а главной статьей повышения доходов станет рост экономики и выход ее из тени…

http://www.segodnya.ua/news/14361690.html

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Также «Сегодня» в публикации «Кто владеет Андреевским спуском» пишет: на исторической улице в столице есть земля у родных экс-президента, депутатов Киеврады и прокурорских работников…

http://www.segodnya.ua/news/14361768.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Газовый рынок без госзакупок: потеря ГТС и банкротство «Нафтогаза»?» пишет: законопроект о выведении операций с газом из процедуры госзакупок поможет приблизить украинский газовый рынок к европейским стандартам, утверждают его авторы. А заодно угробит «Нафтогаз» и обогатит олигархов, добавляют их оппоненты…

http://economics.unian.net/rus/detail/124993

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Укрощение отельеров: снизить цены к Евро-2012 помогут налоги?» пишет: Янукович: освободив гостиницы от налога на прибыль на 5 лет, власть имеет все основания обратиться к владельцам, чтобы они установили во время проведения Евро-2012 адекватные цены…

http://economics.unian.net/rus/detail/125019

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Частные нефтяные компании борются за шельф» пишет: руководители четырех крупнейших частных нефтяных компаний пожаловались Владимиру Путину на дискриминацию в пользу «Роснефти» и «Газпрома». Премьер согласен, что к разработке шельфа можно допустить не только госкомпании, но и другие «чисто российские компании»…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1637240/zashli_s_morya

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Издание «Известия» в публикации «Расходы на «распоряженцев» превысили 250 млн рублей в месяц» пишет: из-за отсутствия жилья Минобороны содержит 60 тысяч военных, которым с 1 января, как и всем, удвоили довольствие…

http://www.izvestia.ru/news/521850

(УНИАН)