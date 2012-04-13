Янукович подписал закон об общественных объединениях

Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон Украины «Об общественных объединениях».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила советник Президента Украины – руководитель Главного управления по вопросам конституционно-правовой модернизации Администрации Президента Марина Ставнийчук.

По ее словам, подписание закона свидетельствует, что Украина выполняет обязательства, взятые перед вступлением в Совет Европы.

"Подписание Президентом дает основания утверждать, что Украина выполняет свои обязательства, вытекающие из ее членства в Совете Европы", - отметила М.Ставнийчук.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины приняла закон Украины «Об общественных объединениях» 22 марта 2012 года.

Законом предусмотрено, что общественное объединение – это добровольное объединение физических лиц и (или) юридических лиц частного права для осуществления и защиты прав и свобод, удовлетворения общественных, в частности экономических, социальных, культурных, экологических, и других интересов.

Образование и деятельность общественных объединений, цель (цели) или действия которых направлены на ликвидацию независимости Украины, смену конституционного строя насильственным путем, нарушение суверенитета и территориальной целостности государства, подрыв его безопасности, незаконный захват государственной власти, пропаганда войны, насилия, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, посягательства на права и свободы человека, здоровье населения, запрещается. Общественные объединения не могут иметь военизированных формирований. Общественным объединением не могут предоставляться властные полномочия, кроме случаев, предусмотренных законом.

Учредителями общественной организации могут быть граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, находящиеся в Украине на законных основаниях, достишие 18 лет, а молодежной и детской общественной организации – 14 лет. Учредителями общественного союза могут быть юридические лица частного права, в том числе общественные объединения со статусом юридического лица. Основателями общественного союза не могут быть политические партии, а также юридические лица, в отношении которых принято решение о их прекращения или находящиеся в процессе прекращения. Членами (участниками) общественной организации, кроме молодежной и детской, могут быть лица, определенные частью первой статьи 7 данного Закона, достигшие 14 лет. Возраст членов молодежной, детской организации определяется ее уставом в пределах, установленных законом.

Образование общественного объединения осуществляется на учредительных собраниях его учредителей и оформляется протоколом. Регистрация общественного объединения осуществляется безвозмездно органами исполнительной власти, на которые в соответствии с законодательством возположены полномочия по вопросам регистрации общественных объединений, по местонахождению общественного объединения.

Согласно закону вмешательство органов государственной власти, органов власти Автономной Республики Крым, органов местного самоуправления, их должностных и служебных лиц в деятельность общественных объединений, равно как и вмешательство общественных объединений в деятельность органов государственной власти, органов власти Автономной Республики Крым, органов местного самоуправления, их должностных и служебных лиц, не допускается, кроме случаев, предусмотренных законом.

Общественные объединения со статусом юридического лица имеют право на финансовую поддержку за счет средств государственного бюджета Украины, местных бюджетов в соответствии с законом. Общественные объединения, получающие финансовую поддержку за счет средств госбюджета Украины, местных бюджетов, обязаны подавать и обнародовать отчеты о целевом использовании этих средств в соответствии с законом.

Общественное объединение имеет право в любое время принять решение о прекращении своей деятельности (самороспуск). Общественное объединение может быть запрещено судом по иску уполномоченного органа по вопросам регистрации в случае выявления признаков нарушения общественным объединением требований статей 36, 37 Конституции Украины.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие с 1 января 2013 года.