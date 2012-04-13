ТОП-10 (13 апреля)

Верховная Рада приняла новый Уголовный процессуальный кодекс

Приняты изменения в госбюджет-2012 для реализации социнициатив Януковича

Закупка газа не подпадает под действие закона о госзакупках – закон

Парламент снял запрет на приватизацию ТЭЦ

ВР приняла закон о реформировании нефтегазового комплекса

Порошенко намерен 17 апреля посетить Москву для урегулирования "сырного" вопроса

Украина проведет переговоры с Беларусью о снятии ограничений на экспорт пива

Литвицкий заявляет о возможном снижении процентных ставок НБУ

Минрегион предлагает проверить законность землеотвода на скандальных стройках

Транспортировка газа по «Северному потоку» снова приостанавливается

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Верховная Рада приняла новый Уголовный процессуальный кодекс

Верховная Рада Украины приняла новый Уголовный процессуальный кодекс.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие кодекса проголосовали 271 народных депутатов из 283 зарегистрированных в сессионном зале.

Парламент рассматривал во втором чтении соответствующий документ 4 дня, начиная с 10 апреля.

Однако, если вечером 10 и 11 апреля заседания ВР объявлялись закрытыми, то пленарное заседание, которое началось в 10.00 12 апреля, завершилось лишь 13 апреля около 4 час.10 мин. ночи.

Всего в кодекс было внесено свыше 3700 поправок.

Основными направлениями реформирования уголовного судопроизводства, в соответствии с новым УПК, является создание равных возможностей для каждой из сторон в уголовном процессе и реальное внедрение в уголовное судопроизводство принципа состязательности, при котором результат рассмотрения судом конкретного случая привлечения лица к уголовной ответственности будет зависеть исключительно от обоснованности позиции сторон.

С этой целью сторонам уголовного производства предоставляются равные права относительно представления доказательств непосредственно в суд.

Следователь и прокурор, в соответствии с положениями УПК, лишаются фактически монопольного права на предоставление доказательств, поскольку каждая из сторон уголовного производства будет иметь равные возможности в сборе доказательств, получении помощи суда в сборе доказательств при наличии трудностей их получения, а также предоставлении собранных доказательств суду для доказательства виновности или невиновности лица в совершении преступления.

УПК предусматривает решить проблему состязательности отечественного уголовного судопроизводства также путем введения нового порядка, согласно которому суд сможет обосновывать свои выводы исключительно на тех показаниях, которые он непосредственно получил от сторон уголовного производства в судебном заседании, или которые были предоставлены следственному судье в судебном заседании во время досудебного расследования.

Предусматривается, что места для содержания подсудимых отделяются от другой части зала судебного заседания заграждением из стекла или органического стекла.

Процессуальное руководство расследованием будет осуществлять прокурор, который будет давать поручение следователям (сотрудникам органов внутренних дел Украины, Службы безопасности Украины, органа, осуществляющего контроль за соблюдением налогового законодательства) и принимать или согласовывать ключевые процессуальные решения (сообщение лицу о подозрении, обращение с ходатайствами к следственному судье, составление обвинительного акта и тому подобное).

Кроме того, функция по представительству государственного обвинения в суде по конкретному делу будет возложена именно на того прокурора, который осуществлял надзор за соблюдением законов органами, проводившими досудебное расследование.

Также объединяются до сих пор разделенные стадии дознания и досудебного следствия в одно – досудебное расследование, которое будет начинаться с момента поступления информации о совершенном преступлении в правоохранительные органы, что обязательно вносится в Единый реестр досудебных расследований.

Необходимость принятия формального акта для возбуждения уголовного дела (в настоящее время – постановление о возбуждении уголовного дела) УПК также не предусмотрена.

Оперативно-розыскная деятельность, связанная с расследованием преступления, и следствие будут осуществляться в рамках единого процесса расследования, а все процессуальные действия (оперативно-розыскные и следственные действия) смогут проводиться лишь после начала уголовного производства по делу.

Исключительно по решению следственного судьи предлагается осуществлять: избрание мер пресечения и продления их сроков; негласные следственные действия, которые ограничивают конституционные права лиц; наложение ареста на имущество; принудительный привод; наложение денежного взыскания за невыполнение процессуальных обязанностей; отстранение от должности и тому подобное.

Также кодексом предусмотрена ликвидация возможности отправки дела на дополнительное расследование, что до сих пор приводит к необоснованному затягиванию рассмотрения дел.

УПК устанавливается уменьшение сроков уголовного производства, усовершенствование порядка проведения негласных следственных действий.

Также вводится упрощенная форма расследования и судебного разбирательства уголовных проступков. Так, вводится новая категория "уголовные правонарушения", которая будет разделяться на преступления и уголовные проступки по критерию тяжести.

Кроме того, вводится уголовное производство на основании соглашений.

Предусмотрена возможность заключения соглашения между прокурором и обвиняемым о признании виновности и соглашения о примирении между потерпевшим и обвиняемым, что позволит сократить время уголовного производства, поскольку сразу после достижения соглашения производство безотлагательно направляется в суд для его утверждения.

При этом Верховная Рада отказалась поддержать поправку в Уголовный процессуальный кодекс от оппозиции относительно права журналистов на защиту своих источников.

За эту поправку проголосовали всего 5 народных депутатов из 283 зарегистрированных в сессионном зале.

Перед голосованием по этой поправке в сессионный зал почти в 4 часа утра вошел народный депутат от «БЮТ-Батькивщины» Андрей Шевченко и попросил депутатов поддержать эту поправку.

Несмотря на то, что вся его фракция покинула сессионный зал еще в 00.00, А.Шевченко отметил, что он вынужден был вернуться, чтобы защитить права журналистов накануне выборов.

Другим голосованием ВР приняла в целом закон, которым вносятся изменения в действующее законодательство в связи с принятием УПК. «За» проголосовали 272 народных депутаты из 283.

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Приняты изменения в госбюджет-2012 для реализации социнициатив Януковича

Верховная Рада Украины приняла изменения в государственный бюджет на текущий год для реализации социальных инициатив Президента Виктора Януковича.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего Закона «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2012 год», внесенного правительством, проголосовали 271 народных депутатов из 400 зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусматривается увеличить доходы госбюджета на 33,3 млрд грн - до 366,167 млрд грн, в частности, доходы общего фонда увеличить на 28,8 млрд грн - до 316,954 млрд грн.

Расходы госбюджета будут увеличены на такую же сумму - до 391,356 млрд грн, в частности, расходы общего фонда - на 28,8 млрд грн, до 341,551 млрд грн.

Кроме того, предусмотрено увеличить финансирование Министерства социальной политики в 2012 году на 7,4 млрд грн - до 70,1 млрд грн.

Основная часть средств (6,96 млрд грн) будет направлена в бюджет Пенсионного фонда, в частности: дотации на выплаты пенсий, надбавок и повышений по разным пенсионным программам будут увеличены на 1,341 млрд грн - до 49,17 млрд грн; расходы на покрытие дефицита бюджета ПФ увеличатся на 5,619 млрд грн - до 15,324 млрд грн.

Законом предусмотрено увеличение расходов на аппарат министерства на 211,5 млн. грн. - до 4,339 млрд грн, в частности: на ежегодную разовую денежную помощь ветеранам войны и жертвам нацистских преследований затраты увеличиваются на 150,7 млн. грн - до 760,704 млн грн, остальные средства (60,8 млн. грн) планируется направить на реабилитацию детей с ДЦП. Расходы Государственной службы по вопросам инвалидов и ветеранов увеличатся на 50,1 млн. грн (до 195,974 млн грн), в частности: расходы на обеспечение жильем воинов-интернационалистов планируется увеличить на 40,1 млн. грн (до 91 млн грн), на строительство (приобретение) жилья для инвалидов по зрению и слуху - на 10 млн. грн (до 15 млн грн).

Кроме того, планируется увеличить финансирование Фонда соцзащиты инвалидов на 97,4 млн. грн - до 1,027 млрд грн. Дополнительные средства предусматривается направить на социальную, трудовую и профессиональную реабилитацию инвалидов.

На 37,79 млн. грн (до 381,806 млн грн) планируется увеличить субвенцию из госбюджета на выплату госпомощи на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, денежное обеспечение родителям-воспитателям и приемным родителям.

Кроме того, изменениями в госбюджет будет направлено Министерству регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства 4,575 млрд грн на субвенцию из госбюджета местным бюджетам на погашение задолженности разницы в тарифах на тепловую энергию, централизованное водоснабжение и водоотвод для населения. В целом законом увеличено финансирование программ Минрегиона на этот год в 13,9 раз - до 4,945 млрд грн.

В частности, на обеспечение жильем инвалидов войны планируется направить 71,7 млн. грн, на капремонт общежитий, которые передаются из государственной собственности в собственность территориальных общин - 60 млн. грн.

Также планируется выделить Министерству регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства 1 млрд грн на снижение стоимости ипотечных кредитов для обеспечения доступным жильем граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий.

Изменениями также предусмотрено увеличение налоговых поступлений в государственный бюджет 2012 года на 7,7% или на 21,968 млрд грн - до 308 млрд грн.

Плановые показатели относительно поступления НДС из ввезенных в Украину товаров планируется увеличить на 14 млрд грн, или на 14% - до 115,995 млрд грн.

Сумму поступлений от административных собраний и платежей, доходов от некоммерческой хозяйственной деятельности правительство предлагает увеличить на 2,018 млрд грн - до 6,760 млрд грн.

Статью доходов «Другие поступления» предлагается увеличить на 6 млрд грн - до 8,980 млрд грн.

Докладывал правительственный проект госбюджета первый заместитель министра финансов Украины Анатолий Мярковский.

Во время его выступления представители фракции Партии регионов собрались возле трибуны ВР, чтобы помешать оппозиционным депутатам сорвать рассмотрение этого вопроса.

Представители оппозиции также находились возле трибуны, однако никаких столкновений не произошло.

При этом парламент рассматривал несколько законопроектов относительно внесения изменений в госбюджет. Однако никакие другие законопроекты, которые преимущественно были предложены депутатами от оппозиции, поддержаны не были.

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Закупка газа не подпадает под действие закона о госзакупках – закон

Верховная Рада Украины 12 апреля приняла в целом Закон «О внесении изменения в статью 2 Закона Украины «Об осуществлении государственных закупок» относительно закупки природного газа.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного решения проголосовали 272 народных депутата из 394 зарегистрированных в сессионном зале.

Закон предусматривает, что действие Закона «Об осуществлении государственных закупок» не распространяется на случаи, если предметом закупки является природный газ, услуги по его транспортировке (в том числе перемещения, фрахтования, страхования, слива/налива, инспекции количества и качества), распределению, поставке, хранению; финансовые инструменты, операции с дериватом и управление рисками, финансовые услуги, услуги бирж, аукционов, систем электронных торгов и другие услуги, которые применяются в международной торговой и финансовой практике во время закупки и реализации природного газа, закупка которых осуществляется субъектом, уполномоченным Кабинетом министров Украины на формирование ресурса природного газа для потребителей Украины, в том числе для потребностей населения.

В пояснительной записке к закону отмечается, что он разработан с целью повышения уровня и укрепления энергетической безопасности государства, обеспечения эффективного функционирования и развития нефтегазового комплекса.

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Парламент снял запрет на приватизацию ТЭЦ

Верховная Рада приняла в целом Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам приватизации».

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного закона проголосовали 243 народных депутата из 395 зарегистрированных в сессионном зале.

Закон предусматривает снятие запрета на приватизацию ТЭЦ для дальнейшей реализации программы по техническому переоснащению через привлечение негосударственных инвестиций путем передачи их в аренду или концессию.

Законом внесены изменения в перечень объектов права государственной собственности, которые не подлежат приватизации, но могут быть корпоратизированы. Всего таких объектов 14.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

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ВР приняла закон о реформировании нефтегазового комплекса

Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменений в Закон Украины «О трубопроводном транспорте» относительно реформирования нефтегазового комплекса».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 242 народных депутата из 397 зарегистрированных в сессионном зале.

Когда на табло были обнародованы результаты голосования, депутаты из фракции "БЮТ-Батьківщина", которые блокировали трибуну, скандировали: «Ганьба!», «Банду геть!».

Данным законом внесены изменения в статью 7 Закона Украины «О трубопроводном транспорте».

Изменениями предусмотрено, что реорганизация (слияние, присоединение, деление, выделение, преобразование) государственных предприятий, дочерних предприятий Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины», осуществляющие деятельность по транспортировке по магистральным трубопроводам и хранение в подземных газохранилищах, и НАК «Нафтогаз Украины» осуществляется по решению Кабинета министров Украины исключительно с целью и во исполнение обязательств, взятых Украиной в соответствии с Законом Украины «О ратификации Протокола о присоединении Украины к Договору об учреждении Энергетического Содружества».

Кроме того, законом установлено, что приватизация государственных предприятий, дочерних предприятий НАК «Нафтогаз Украины», осуществляют деятельность по транспортировке по магистральным трубопроводам и хранение в подземных газохранилищах, НАК «Нафтогаз Украины», а также предприятий, учреждений, организаций, образованных в результате их реорганизации, запрещается.

Отчуждение основных фондов, акций и частей в уставном капитале государственных предприятий, осуществляющих деятельность по транспортировке по магистральным трубопроводам и хранение в подземных газохранилищах, а также предприятий, учреждений, организаций, образованных в результате их реорганизации, передача их из баланса на баланс, в концессию, аренду, лизинг, залог, управление, в уставный фонд других юридических лиц, совершение других правових действий, которые могут привести к отчуждению основных фондов, акций и частей в уставном капитале этих предприятий, а также основных фондов и акций НАК «Нафтогаз Украины», дочерних и основанных ею предприятий, запрещается, кроме случаев, когда результатом таких действий является: передача основных фондов, акций и частей в уставном капитале таких предприятий исключительно государственному предприятию или акционерному обществу, 100 процентов акций которого находится в государственной собственности Украины; создание государственных предприятий или акционерных обществ, 100 процентов акций и частей в уставном капитале которых находится в государственной собственности Украины.

Действие части шестой этой статьи не распространяется на отчуждение основных фондов государственных предприятий, осуществляющих деятельность по транспортировке по магистральным трубопроводам и хранение в подземных газохранилищах, НАК «Нафтогаз Украины», ее дочерних и учрежденных ею предприятий, которые не используются в процессе осуществления деятельности по транспортировке по магистральным трубопроводам и хранение в подземных газохранилищах, осуществляемое по согласованию с Кабинетом министров Украины.

Кроме того, законом предусмотрено, что в отношении государственных предприятий, осуществляющих деятельность по транспортировке по магистральным трубопроводам и хранение в подземных газохранилищах, НАК «Нафтогаз Украины», дочерних и учрежденных ею предприятий, а также предприятий, образованных в результате реорганизации (слияния, присоединения, деления, выделения, преобразования) государственных предприятий, осуществляющих деятельность по транспортировке по магистральным трубопроводам и хранение в подземных газохранилищах, НАК «Нафтогаз Украины», дочерних и основанных ею предприятий, не может быть возбуждено дело о банкротстве.

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Порошенко намерен 17 апреля посетить Москву для урегулирования "сырного" вопроса

Петр ПорошенкоМинистр экономического развития и торговли Украины Петр Порошенко намерен во вторник, 17 апреля, посетить с визитом Москву для проведения переговоров об урегулировании поставок украинского сыра на территорию Российской Федерации.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

«Во вторник в ходе моего визита в Москву, где мы будем подводить итоги первой миссии, которая состоялась на этой неделе в соответствии с договоренностями», - сказал П.Порошенко.

Он также отметил, что Россия выполнила свои обязательства, и специалисты Роспотребнадзора провели на этой неделе инспектирование двух предприятий молочной промышленности Украины – Пирятинского и Менского сырзаводов.

При этом П.Порошенко не ответил на вопрос, когда будут разблокированы поставки украинского сыра в Россию, отметив, что «на 16 часов на вторник мы будем иметь встречу, о результатах которой будет объявлено на итоговой конференции».

Справка УНИАН. 8 февраля Роспотребнадзор запретил ввоз сыров трех украинских предприятий – ЧП КФ «Прометей» (Черниговская обл.), АО «Пирятинский сырзавод» (Полтавская обл.), ООО «Гадячсыр» (Полтавская обл.), заявив, что в украинских сырах выявлено большое количество пальмового масла. В Госветфитослужбе Украины эти претензии назвали безосновательными.

Позже Роспотребсоюз запретил еще 4 украинским предприятиям поставлять сыр на территорию России. В этот список попали Баштанский и Лозовский сырзаводы, «Бель Шостка Украина» и Хмельницкая маслосырбаза.

3 апреля, по результатам переговоров министра экономического развития и торговли Петра Порошенко с главой Роспотребнадзора Геннадием Онищенко было заявлено, что ограничения на импорт твердых и полутвердых сыров украинского производства со стороны Российской Федерации будут сняты после отработки тех замечаний, которые высказала российская сторона в ходе проверки ООО «Гадячсыр».

9 апреля главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что с 10 апреля специалисты Роспотребнадзора снова направятся в Украину для проверки предприятий, производящих сыр, в частности, «Пирятинского сырзавода» и ЧП КФ «Прометей».

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Украина проведет переговоры с Беларусью о снятии ограничений на экспорт пива

Украина 18 апреля проведет переговоры с Белорусским государственным концерном пищевой промышленности «Белгоспищепром» о снятии ограничений на экспорт украинского пива.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр экономического развития и торговли Украины Петр Порошенко сегодня на совещании по вопросам экспорта украинского пива на белорусский рынок.

«На 18 число мы договорились, что пройдет встреча в Минске с руководителем "Белгоспищепрома". Нам нужно качественно поработать над аргументацией, что украинская продукция находится в неконкурентных условиях, ограничение минимальных цен (на пиво – УНИАН) дает больше преимуществ одним производителям, чем другим», - сказал П.Порошенко.

По его словам, во встрече примут участие представители Минэкономторговли, Минагропрода, а также компании производители.

П.Порошенко отметил, что ожидает по результатам встречи быстрых и компромиссных решений, которые обеспечат резкий рост поставок украинской продукции в Беларусь.

Как сообщил П.Порошенко, по данным министерства, потери из-за ограничения экспорта данной продукции в Беларусь оценивается в 12 млн долл. в 2011 году.

«Мы будем бороться за каждый миллион экспорта украинского производителя», - подчеркнул П.Порошенко. Он добавил, что Украина на сегодняшний день имеет отрицательное сальдо в торговле с Беларусью. При этом министр отметил, что Украине будет сложно оспаривать установленные ограничения в виде минимальных цен, поскольку, по словам белорусской стороны, все соглашения, которые касаются минимальных цен, были добровольными.

«Наша позиция - мы не будем мириться ни с какими ограничениями, которые ставят украинского производителя в неконкурентные условия», - подчеркнул П.Порошенко.

Он отметил, что на сегодняшний день между позициями украинской и белоруской сторон нет серьезных разногласий, и проводится работа по взаимному доступу производителей обеих стран на их рынки. Относительно снятия ограничений на экспорт украинского пива в Беларусь П.Порошенко считает, что ограничения должны быть или существенно уменьшены на переходном этапе, или сняты сразу. «Я убежден, что это на сегодняшний день в интересах национальных экономик и в интересах народов наших стран», - сказал П.Порошенко.

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Литвицкий заявляет о возможном снижении процентных ставок НБУ

Руководитель группы советников Национального банка Украины (НБУ) Валерий Литвицкий заявил о возможном снижении процентных ставок регулятором.

Его видео-обращение размещено на официальном сайте Нацбанка.

«Правление может получить рекомендацию в очередной раз снизить процентные ставки», - сказал он.

В.Литвицкий напомнил, что в этом году уже трижды НБУ изменял процентную ставку в сторону смягчения. «Я не исключаю, и высокая вероятность того, что пройдет четвертый раунд смягчения монетарной политики», - подчеркнул В.Литвицкий.

По его словам, для этого есть все необходимые основания, в частности, низкий показатель инфляции и стабильность курса. Так, отметил он, в феврале «наметился перелом на валютном рынке, начался период пополнения валютных резервов». В марте эта тенденция закрепилась, сказал В.Литвицкий.

Напомним, Нацбанк в этом году уже три раза снижал процентные ставки. Последний раз это было в марте - тогда процентные ставки по кредитам "овернайт" под обеспечение государственными ценными бумагами и без обеспечения были снижены на 25 п.п - до 8,5% и 10,5% соответственно.

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Минрегион предлагает проверить законность землеотвода на скандальных стройках

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины предлагает проверить обоснованность и законность всех землеотводов под строительство, особенно тех, которые стали причиной возмущения общества, сообщили в пресс-службе министерства.

«Есть разные уровни власти, и давайте принимать решение. Я понимаю, что когда-то кто-то землю разобрал, а теперь ею торгует. Давайте принимать решение, и вы знаете как», - сказал министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Анатолий Близнюк, отвечая на вопросы народных депутатов о скандале вокруг строительства на Андреевском спуске во время «часа вопросов к правительству».

По его словам, все строительство в городах должно базироваться на актуальном, ответственно разработанном и согласованном с общественностью генеральном плане города. Только это позволит избежать в будущем «строительных» скандалов и афер.

А.Близнюк добавил, что особое значение в этом процессе приобретет активность территориальной общины и, особенно, профессионализм архитекторов, которые будут разрабатывать схемы и планы застройки, а также конкретные проекты.

«Община должна контролировать застройщиков. Архитекторы и проектировщики - быть профессионально подготовленными и нести персональную ответственность за результаты своей работы, наравне с теми, кто осуществляет землеотвод", - сказал глава Минрегиона.

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Транспортировка газа по «Северному потоку» снова приостанавливается

Транспортировка газа по первой нитке «Северного потока» приостанавливается с 15 апреля по 30 апреля включительно в связи с настройкой автоматической системы управления для подключения второй нитки.

Как сообщили УНИАН в компании Nord Stream, начинаются плановые работы по наладке систем управления для дальнейшей интеграции двух ниток газопровода «Северный поток» в единую автоматизированную систему.

«В период настройки, тестирования и сертификации интегрированной системы управления поток газа будет перекрыт на российком и германском берегах. Компания Nord Stream официально уведомила все заинтересованные стороны о приостановке транспортировки и закончила все подготовительные работы. Краны будут закрыты 15 апреля 2012 года. После проведения необходимых тестов и окончания сертификации в конце апреля Nord Stream возобновит транспортировку газа. Сроки работ по настройке систем управления были согласованы с партнерами Nord Stream», - говорится в сообщении.

По информации компании, после ввода в эксплуатацию обеих ниток к концу 2012 года газопровод сможет ежегодно поставлять до 55 млрд куб. м российского газа в Европу через Балтийское море в течение как минимум 50 лет. Одновременно завершается укладка второй нитки и начинаются пусконаладочные работы.

Сообщается, что с момента ввода в эксплуатацию в ноябре прошлого года первая нитка «Северного потока» поставляет европейским партнерам природный газ согласно номинациям ООО «Газпром экспорт». На сегодняшний день это 3,6 млрд куб. м.

Укладка второй нитки завершится в ближайшее время. Затем три секции газопровода будут соединены между собой на дне моря в двух точках – в середине мая в шведских водах и в начале июня у побережья Финляндии. Летом завершатся пусконаладочные работы, и начнется заполнение второй нитки буферным газом, после чего она будет готова к вводу в эксплуатацию в составе единой транспортной системы в соответствии с графиком к концу текущего года.

Справка УНИАН. В целях диверсификации маршрутов экспортных поставок природного газа ОАО «Газпром» реализует проект строительства газопровода через акваторию Черного моря в страны Южной и Центральной Европы — проект «Южный поток».

Для реализации сухопутной части проекта с Болгарией, Сербией, Венгрией, Грецией, Словенией, Хорватией и Австрией подписаны межправительственные соглашения.

16 сентября 2011 года состоялось подписание Соглашения акционеров компании South Stream Transport AG для реализации морского участка проекта. В соответствии с документом доля участия ОАО «Газпром» в проекте морского газопровода составляет 50%, итальянской ENI — 20%, немецкой компании Wintershall Holding GmbH и французской EDF — по 15%.

Первая очередь газопровода «Северный поток», соединившего Россию и Германию по дну Балтийского моря, мощностью 27,5 млрд куб. м в год была запущена 8 ноября. Запуск второй очереди, после которого мощность трубопровода удвоится, запланирован на октябрь 2012 года. В настоящее время построено 917 км из 1224 км второй нитки.

Предполагается, что в 2012 году по первой нитке «Северного потока» будет уже транспортировано до 27,5 млрд куб. м в соответствии с техническими возможностями.

Акционерами проекта Nord Stream являются российский «Газпром» (51%), германские Wintershall Holding и E.ON Ruhrgas (по 15,5%), французская GDF Suez и нидерландская Gasunie (по 9%).

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