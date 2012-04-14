Ефремов объяснил, кто должен разбираться с гражданством Саламатина

Лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов считает, что в Украине есть государственные институты, которые должны разобраться в ситуации с гражданством министра обороны Дмитрия Саламатина.

Об этом он сказал в пятницу вечером в программе «Большая политика» на телеканале «Интер», отвечая на вопрос о том, что якобы Д.Саламатин получил украинское гражданство в 2005 году, а был избран в Верховную Раду в 2007 году, то есть, у него не было необходимых как минимум пяти лет украинсого гражданства.

А.Ефремов сказал, что пока ответ на этот вопрос не дан.

На вопросы журналистов, почему бы Д.Саламатину не уйти в отставку, он ответил, что об этом нужно спрашивать не его, а Д.Саламатина.

В то же время А.Ефремов подчеркнул: «Если бы меня кто-то обвинил в чем-то нечестном, и я понимал, что это наносит вред репутации моей политической силы, я бы сразу подал заявление в отставку».

По его словам, когда Виктор Ющенко стал Президентом Украины, то он, пребываю в должности председателя Луганской облгосадминистрации, написал заявление об отставке, хотя мог бы еще несколько месяцев оставаться в этом кресле, уйдя в отпуск.

Справка УНИАН. 8 февраля 2012 года Президент Украины Виктор Янукович своим указом № 72/2012 назначил Д.Саламатина министром обороны.

11 апреля пресс-служба "Народной самообороны" сообщила, что народный депутат Тарас Стецькив получил ответ на депутатский запрос о том, когда российский гражданин Д.Саламатин получил гражданство Украины.

"Как свидетельствует ответ за подписью председателя комиссии при Президенте Украины по вопросам гражданства Елены Лукаш, материалы в отношении Д.Саламатина были рассмотрены комиссией 30 ноября 2005 г. и Указом Президента Украины от 6 декабря 2005 г. № 1705 упомянутому лицу было предоставлено украинское гражданство", - сообщил Т.Стецькив.

По его словам, "такой ответ означает, во-первых, что утверждение представителей Партии регионов о том, что Д.Саламатин получил украинское гражданство в 1999 году, является ложью. Возможно, тогда он только поселился в Украине".

"Во-вторых, назначение министром обороны Украины человека, который только 5 лет был гражданином Украины, а до этого работал в российских бизнес-структурах, является ярким свидетельством либо некомпетентности Президента Виктора Януковича, либо, что вероятнее, прямым и сознательным пренебрежением им интересов национальной безопасности и обороны", - отметил депутат.

В свою очередь, в Партии регионов пояснили, что Д.Саламатин рассказывал им, что имеет гражданство Украины с 1999 года. Об этом заявил народный депутат от ПР Олег Надоша.

По словам О.Надоши, Партия регионов никогда не заявляла, что Д.Саламатин получил украинское гражданство в 1999 году. О.Надоша отметил, что это говорил, в том числе и однопартийцам, сам Д.Саламатин.

«Так что к партии вопросов не может быть, все вопросы - к Д.Саламатину», - сказал О.Надоша.