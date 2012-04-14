Анонс на 17 апреля

* При участии первого зам.председателя КГГА Александра Мазурчака состоится презентация программы развития туристической отрасли Киева, в рамках которой будет представлен туристический портал столицы.

* Пресс-конференция на тему: "Реорганизация "Нафтогаза": ожидания и последствия". Участники: Вячеслав Княжницкий, бывший посол по особым поручениям по вопросам энергетической безопасности МИД Украины, независимый эксперт в сфере энергетики; Владимир Омельченко, ведущий эксперт Центра Разумкова, Юрий Корольчук, эксперт Института энергетических исследований.

* Пресс-конференция на тему: «Презентация результатов исследования качества инвестиционного климата и уровня инвестиционной активности в Украине». Участники: председатель ГНСУ Александр Клименко и основатель компании «Research&Branding Group» Евгений Копатько.

* 11-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «О начале всеукраинской забастовки таксистов против монополизации отрасли накануне Евро-2012». Участники: координатор ГД «Спільна Справа» Александр Данилюк, председатель ОО «Громадянській опір» Александра Кужель, председатель правления ассоциации болельщиков «Фан-клуб «Украина» Ростислав Дмитрусь, председатель ОО «Киевский бизнес-клуб» Андрей Щуренко, директор «Гранд Такси» Василий Иванцов, председатель ОО «Такси Столицы» Альберт Кара (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Пресс-конференция на тему: «Изменения в Госбюджет: где взять 33 миллиарда на социнициативы?». Участники: финансовый эксперт, Заслуженный экономист Украины Виктор Суслов, старший аналитик Международного центра перспективных исследований Максим Борода.

* Пресс-конференция на тему: "Отмена 1,5% сбора – угроза потери виноделия". Участники: начальник отдела развития садоводства, виноградарства и виноделия Минагрополитики и продовольствия Украины Виктор Костенко; и.о.ген.директора ассоциации "Украинское бюро винограда и вина" Игорь Николин; ген.директор Украинской корпорации по виноградарству и винодельческой промышленности "Укрвинпром" Александр Мацко; зам.ген.директора Украинской корпорации по виноградарству и винодельческой промышленности "Укрвинпром" Владимир Кучеренко; директор ООО "Качинский+" Михаил Хош; директор ПАО "Дом марочных коньяков "Таврия" Виталий Кошелев; директор департамента маркетинга "Алеф-Виналь" Анатолий Коган; исполнительный директор ЧАО "Одессавинпром" Владимир Масленков; председатель правления ПАО "Коблево" Вера Козливская; представитель ДК "НВАО "Массандра".

* 13-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Наш новый адрес Банковая, 11? Почему семья Буртовых переезжает под Администрацию Президента?». 19 марта 2012 года выселяемая из квартиры семья Буртовых пикетировала Администрацию Президента. Во время проведения акции чиновниками были даны гарантии защиты прав многодетной семьи на жилье. Несмотря на заверения, в ближайшие дни многодетная семья может оказаться на улице. Кто в состоянии остановить исполнительную службу и побудить прокуратуру встать на защиту 5-ти несовершеннолетних детей? На пресс-конференции будут представлены документы и материалы. Участники: Алла Буртовая, многодетная мать, правозащитник Виталий Дюкарев, правозащитник Владимир Лесик. Приглашены: представители Администрации Президента Украины, КГГА и других официальных органов власти (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 097-899-8118. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Состоится III Бизнес-форум «Успешный выход украинских аграрных компаний на международные фондовые рынки: теория и практика». Организаторы: Ассоциация «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ) и агентство «Agrievent». Участники: президент Ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» Алекс Лисситса, вице-президент Deutsche Börse AG Штефан Хефер, ген.директор Индустриальной молочной компании Евгений Осипов, ген.директор группы компаний «Агротрейд» Всеволод Кожемяко, ген.директор компании «AgroGeneration» Асад Лапша, советник ЮФ «Василь Кисиль и Партнеры» Юлия Кирпа.

* Форум интернет-деятелей - iForum-2012. В работе примут участие более 4-4,5 тыс.интернет-деятелей. Формат мероприятия: одновременно четыре потока в режиме нон-стоп: интернет-бизнес, интернет-реклама, технологии и социальные медиа. Участники: Антон Носик (LiveJournal), Виктор Достов (президент российской ассоциации "Электронные деньги"), Игорь Горин, (директор Portmone.com), представитель Google - Mohammad Gawdat (вице-президент), Макс Гринев, разработчик создатель игры Contre Jour. Организаторы iForuma: Алексей Мась (banner.kiev.ua), Александр Ольшанский (Imena.UA / MiroHost), Евгений Шевченко (UAMaster, ИМУ), Денис Довгополый (GrowthUp Incubator), Артур Оруджалиев (ain.ua), Алексей Гришин (Интернет-деньги), Сергей Корж (Mail.UA), Сергей Полищук (UA-IX), Владимир Медушивский (Дэвид; LiveJournal).

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