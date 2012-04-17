ДАЙДЖЕСТ СМИ за 17 апреля

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Какие доходы получили советники Януковича за 2011 год» пишет: команда Януковича опубликовала декларации о доходах за 2011 год. Максимальный доход получил Станислав Скубашевский - 1,9 млн гривен, а минимальный - пресс-секретарь президента Дария Чепак - 173 тыс. гривен…

http://delo.ua/ukraine/kakie-dohody-poluchili-sovetniki-janukovicha-za-2011-god-176416/

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Также «Дело» в публикации «Иорданские фармацевты инвестируют в Украину более $100 млн» пишет: ведущая иорданская фармацевтическая компания "Hikma Pharmaceuticals" намерена инвестировать в Украину более 100 млн долларов. Согласно заявлению Петра Порошенко, эти деньги будут непосредственно вложены в украинского производителя…

http://delo.ua/business/iordanskie-farmacevty-investirujut-v-ukrainu-bolee-100-mln-176413/

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«Дело» в публикации «Янукович одобрил увеличение расходов госбюджета на 33 млрд гривен» пишет: Президент подписал закон, который увеличивает расходы госбюджета на 33 млрд гривен. 24,4 млрд гривен должны пойти на выполнение социальных инициатив Януковича…

http://delo.ua/ukraine/janukovich-odobril-uvelichenie-rashodov-gosbjudzheta-na-33-mlrd-grive-176412/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Волга-Днепр» утверждает заявления», в котором пишет: группа компаний «Волга-Днепр» - российский перевозчик сверхтяжелых и крупногабаритных грузов - заявила, что в ближайшие месяцы может подписать твердый контракт на покупку 20 российско-украинских самолетов Ан-124 NG за $4 млрд. Официально решения о возобновлении производства новой модификации "Руслана" не принято, но заявление может повлиять на российское правительство, отмечают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc/1914437

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Давят на газ», в котором пишет: мировые нефтегазовые гиганты всерьез вступили в борьбу за право добывать в Украине сланцевый газ. Вслед за Shell заявку на разработку Юзовского месторождения подала ТНК-ВР. Всего же количество претендентов выросло до семи. Высокие цены на газ делают даже такой рискованный проект привлекательным, отмечают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc/1914446

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Газета «Сегодня» в публикации «Номера в украинских гостиницах подорожали в три раза» пишет: после заявления Платини о баснословных ценах в отелях Янукович поручил Колесникову и Порошенко привести цены к экономически обоснованному уровню…

http://www.segodnya.ua/news/14362902.html

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Также «Сегодня» в публикации «В Киеве справку для посольства продают за 400 гривен, для банка — за 800» пишет: в столице существует рынок поддельных документов…

http://www.segodnya.ua/news/14363061.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Ночью в Москве строящееся здание обрушилось при заливке перекрытий бетоном» пишет: из-под завалов спасатели извлекли 12 рабочих…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1648631/nochyu_v_moskve_stroyascheesya_zdanie_obrushilos_pri_zalivke

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Также «Ведомости» в публикации «Роснефть» пропишется в гостях у ExxonMobil» пишут: «Роснефть» и ExxonMobil определили проекты, в которых они будут сотрудничать. В обмен на долю в разработке шельфовых месторождений на Карском и Черном морях и $3,2 млрд инвестиций в геологоразведку от американцев «Роснефти» дали право на аналогичную долю в проектах ExxonMobil в США и Канаде…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1648498/rosneft_propisalas_v_amerike

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Издание «Известия» в публикации «Аэрофлот» просит Минтранс сократить отпуск пилотов» пишет: представители профсоюзов пилотов считают, что таким образом перевозчик может повысить риски утомляемости летчиков…

http://izvestia.ru/news/522138

(УНИАН)