Минск . Беларусь усилит охрану границы с Украиной к Евро-2012.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Государственного пограничного комитета Беларуси, эти меры обусловлены защитой экономических интересов от растущего уровня контрабандной деятельности, а также приоритетами совместных с украинской стороной усилий по обеспечению пограничной безопасности в рамках подготовки и проведения Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

В ГПК Беларуси отметили, что в первую очередь будут усилены основные направления пассажирских и транспортных потоков.

«В связи с этим отделы пограничной службы «Прудок» и «Речица» получили новые мобильные пограничные заставы. Силы и средства для укомплектования и оснащения получены за счет перераспределения численности и ресурсов западного и северо-западного направлений», - говорится в сообщении.

В пресс-центре подчеркнули, что это позволит устранить диспаритет в концентрации усилий, сложившийся в пользу охраны границы с Евросоюзом за счет других направлений, включая украинское, и выровнять возможности обеспечения пограничной безопасности по всей белорусской границе.