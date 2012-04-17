«Бетон от Ковальской» – лидер на 100%

ТМ «Бетон от Ковальской» - это национальный производитель строительных материалов, который предлагает наибольший ассортимент бетонных смесей, изделий из бетона, железобетонных изделий, которые сертифицированы по мировым стандартам качества.

Сегодня это группа мощных предприятий - одна из наибольших в Европе, фактически, центр производства бетонных смесей и железобетонных изделий в Украине. ТМ «Бетон от Ковальской» – наибольший производитель бетона в стране: более 1500 рецептур, около 500 автобетонных смесителей, 20 бетоносмесительных узлов, современные цеха и полигоны по производству ЖБИ.

«Бетон от Ковальской» по праву носит звание рекордсмена в строительстве. Так, в кратчайший срок была выполнена непрерывная заливка самой большой в Украине фундаментной плиты общим объемом 10 000 кубометров бетона.

История «Бетона от Ковальской» - это неотъемлемая часть истории современного градостроения. Она началась в послевоенные времена восстановления в рамках выполнения программ жилого и общественного строительства. И уже на протяжении полувека «Ковальская» - это не просто самый качественный украинский бетон, но и несколько поколений специалистов и сотни воплощенных в жизнь проектов. С момента своего основания в 1956 году предприятие не прекращало работы, постоянно совершенствуясь и расширяя производственную базу. В 2002 году начался новый этап в истории развития компании – была разработана торговая марка «Бетон от Ковальской», которая впоследствии объединила продукцию многих заводов: ЖБК им. Светланы Ковальской, с 2002 года – завод «Бетон Комплекс», с 2004 – завод «Бетон Сервис», с 2006 – «Автобудкомплекс-К», а с 2007 г. - ОАО «Стройиндустрия», г. Чернигов.

На предприятиях внедрена уникальная система автоматизации производственного процесса, что позволяет полностью контролировать качество продукции, начиная от поступления сырья на склад и завершая отгрузкой покупателю.

Оборудование мировых компаний и собственная сырьевая база позволяют изготавливать, кроме обычных бетонов и растворов, бетонные смеси разной пластичности – от жестких до самоуплотняющихся: обычные, мелкозернистые, дорожные, гидротехнические и фибробетоны.

«Бетон от Ковальской» производится с применением современных химических и минеральных примесей ведущих европейских производителей. Специальные бетоны и бетоны премиум класса, которые также представлены ТМ «Бетон от Ковальской», полностью отвечают государственным стандартам эксплуатационной надежности зданий и сооружений в условиях агрессивного влияния окружающей среды и разного рода нагрузок. Благодаря им удается значительно сократить сроки строительства и снизить инвестиционные риски.

Уникальные свойства бетонов от «Ковальской» – это их высокая прочность, коррозийная стойкость, водонепроницаемость, морозоустойчивость, регламентированная деформативность, высокие эстетические и архитектурные качества, а главное – экологическая безопасность во время производства и эксплуатации.

Доказано, что дома из качественного бетона являются наиболее энергоэффективными. Это позволяет сократить расходы на отопление, кондиционирование, вентиляцию и освещение помещений, а соответственно предотвратить выбросы СО2 в воздух.

Предприятия Группы «Ковальская», которые занимаются производством бетона, оборудованы современными системами фильтрации. Такие системы предотвращают попадание цементной пыли в воздух. Кроме того, на каждом предприятии установлено оборудование по переработке остатков бетона по системе безотходного производства.

Любой вид «Бетона от Ковальской» производится из экологически чистого сырья и проходит радиологический контроль. Важным является и тот факт, что всесторонний контроль за качеством сырья и продукции на всех этапах производства осуществляется собственными лабораториями и службами качества заводов. Соответственно, любая продукция проходит три этапа проверки: входной, операционный и приемочный контроль качества.

Благодаря современной транспортной политике на предприятиях и переходу к полному логистическому обслуживанию клиента, заводы Группы «Ковальская» вышли на европейский уровень качества предоставления услуг доставки. Заказчик может не волноваться за надежность и безопасность перевозки груза, ведь автомобильный парк «Ковальской» постоянно обновляется и проверяется, в соответствии с современными техническими требованиями.

Кроме того, развитая сеть производственных предприятий позволяет обеспечить своевременную доставку бетона по Киеву и Киевской области.

Более 70% жилых и культурных объектов столицы строится с применением изделий торговой марки «Бетон от Ковальской». Среди них, жилищные комплексы «Новопечерские липки», «Парковый город», «Изумрудный», «DiplomatHall», гостиницы «HyattRegencyKyiv», «Премьер Палас», Свято-Воскресенский Кафедральный собор Украинской православной церкви, большое количество гипермаркетов и торгово-развлекательных центров.

Имидж Группы «Ковальская» – более 50 лет безукоризненной репутации. А потому соблюдение европейских стандартов качества и безопасности продукции является одним из важнейших требований в производстве.

Умное применение бетона пролагает путь к современному и экологически безопасному будущему следующих поколений.

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