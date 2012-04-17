Анонс на 18 апреля

* При участии председателя КГГА Александра Попова состоится презентация второй партии новых автобусов и троллейбусов приобретенных на средства ЕБРР. 60 единиц современного транспорта помогут решить проблемы общественных перевозок в столице. 20 троллейбусов и 40 автобусов существенно сократят интервал движения на троллейбусных и автобусных маршрутах, а также позволят значительно обновить подвижной состав парка общественного транспорта.

* Под председательством Премьер-министра Украины Николая Азарова состоится заседание Кабинета Министров Украины. Во время заседания Правительства запланировано проведение брифингов с участием вице-премьер-министра Украины - министра здравоохранения Украины Раисы Богатыревой и главы Госслужбы Украины по вопросам противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДу и другим социально опасным заболеваниям Татьяны Александриной.

* Пресс-конференция директора Государственного центра занятости - руководителя исполнительной дирекции Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы Петра Петрашко на тему: «Государственная служба занятости: кадры для IТ-сферы».

* Круглый стол на тему: "Рынок угля в Украине - проблемы и перспективы". Участники: Анатолий Старовойт, гендиректор объединения коксохимических предприятий "Укркокс", представители КМУ, ВРУ, участники рынка угольной отрасли, аналитики рынка, журналисты.

* Пресс-конференция на тему: "Почему доступные кредиты возвращаются так медленно: итоги первого квартала и прогноз до конца 2012 года». Участники: Игорь Дурицкий, гендиректор «КредитМаркет» (ООО «ФК« Центр Финансовых Решений »); Денис Раковский, директор по продажам «КредитМаркет».

* Пресс-конференция на тему: "Итоги отопительного сезона в Украине: проблемы и задачи". Участники: Станислав Захаров, директор Департамента проектного управления систем жизнеобеспечения Минрегиона Украины, Александр Сергиенко, директор аналитико-исследовательского центра "Институт города".

* Пресс-конференция на по результатам последнего исследования инициативной группы AutoVisio о качестве топлива на автомобильных трассах Украины на тему: "Почему в Украине каждая вторая АЗС на трассе продает некачественное топливо, каждая четвертая - бензиново-спиртовую смесь?». Участники: Виталий Чеховский, лидер общественного движения AutoVisio, Сергей Куюн, директор Консалтинговой группы А95.

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