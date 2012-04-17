ТОП-10 (17 апреля)

Янукович подписал изменения в госбюджет-2012

DTEK Holdings Ltd приобрел 50% акций «Днепрооблэнерго» за 660,100 млн грн

Капитальные инвестиции Украины в 2011 году составили 259,9 млрд грн

Индекс инвестактивности в Украине составил 4,23 по 10-бальной шкале - исследование

Янукович до 7 мая встретится с Путиным

МВФ ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2012 году с 4,8% до 3%

Три из семи украинских заводов возобновляют поставки сыра в Россию

Кабмин инициирует инвентаризацию вкладов советского Сбербанка

МВФ повысил прогноз роста мировой экономики на 2012-2013 гг.

Украина вошла в десятку стран с наибольшим риском заражения компьютеров в Интернете

***

Янукович подписал изменения в госбюджет-2012

Президент Украины Виктор Янукович подписал закон «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2012 год».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, данным законом предусмотрены дополнительные расходы общего фонда госбюджета Украины на реализацию социальных инициатив главы государства, что «сделает возможным осуществление мероприятий по преодолению бедности и решению других острых проблем».

Как сообщал УНИАН, 12 апреля Верховная Рада Украины приняла изменения в государственный бюджет на текущий год для реализации социальных инициатив Президента.

Законом предусматривается увеличить доходы госбюджета на 33,3 млрд грн - до 366,167 млрд грн, в частности, доходы общего фонда увеличить на 28,8 млрд грн - до 316,954 млрд грн.

Расходы госбюджета будут увеличены на такую же сумму - до 391,356 млрд грн, в частности, расходы общего фонда - на 28,8 млрд грн, до 341,551 млрд грн.

Кроме того, предусмотрено увеличить финансирование Министерства социальной политики в 2012 году на 7,4 млрд грн - до 70,1 млрд грн.

Основная часть средств (6,96 млрд грн) будет направлена в бюджет Пенсионного фонда, в частности: дотации на выплаты пенсий, надбавок и повышений по разным пенсионным программам будут увеличены на 1,341 млрд грн - до 49,17 млрд грн; расходы на покрытие дефицита бюджета ПФ увеличатся на 5,619 млрд грн - до 15,324 млрд грн.

Законом предусмотрено увеличение расходов на аппарат министерства на 211,5 млн. грн. - до 4,339 млрд грн, в частности: на ежегодную разовую денежную помощь ветеранам войны и жертвам нацистских преследований затраты увеличиваются на 150,7 млн. грн - до 760,704 млн грн, остальные средства (60,8 млн. грн) планируется направить на реабилитацию детей с ДЦП. Расходы Государственной службы по вопросам инвалидов и ветеранов увеличатся на 50,1 млн. грн (до 195,974 млн грн), в частности: расходы на обеспечение жильем воинов-интернационалистов планируется увеличить на 40,1 млн. грн (до 91 млн грн), на строительство (приобретение) жилья для инвалидов по зрению и слуху - на 10 млн. грн (до 15 млн грн).

Кроме того, планируется увеличить финансирование Фонда соцзащиты инвалидов на 97,4 млн. грн - до 1,027 млрд грн. Дополнительные средства предусматривается направить на социальную, трудовую и профессиональную реабилитацию инвалидов.

На 37,79 млн. грн (до 381,806 млн грн) планируется увеличить субвенцию из госбюджета на выплату госпомощи на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, денежное обеспечение родителям-воспитателям и приемным родителям.

Кроме того, изменениями в госбюджет будет направлено Министерству регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства 4,575 млрд грн на субвенцию из госбюджета местным бюджетам на погашение задолженности разницы в тарифах на тепловую энергию, централизованное водоснабжение и водоотвод для населения. В целом законом увеличено финансирование программ Минрегиона на этот год в 13,9 раз - до 4,945 млрд грн.

В частности, на обеспечение жильем инвалидов войны планируется направить 71,7 млн. грн, на капремонт общежитий, которые передаются из государственной собственности в собственность территориальных общин - 60 млн. грн.

Также планируется выделить Министерству регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства 1 млрд грн на снижение стоимости ипотечных кредитов для обеспечения доступным жильем граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий.

Изменениями также предусмотрено увеличение налоговых поступлений в государственный бюджет 2012 года на 7,7% или на 21,968 млрд грн - до 308 млрд грн.

Плановые показатели относительно поступления НДС из ввезенных в Украину товаров планируется увеличить на 14 млрд грн, или на 14% - до 115,995 млрд грн.

Сумму поступлений от административных собраний и платежей, доходов от некоммерческой хозяйственной деятельности правительство предлагает увеличить на 2,018 млрд грн - до 6,760 млрд грн.

Статью доходов «Другие поступления» предлагается увеличить на 6 млрд грн - до 8,980 млрд грн.

***

DTEK Holdings Ltd приобрел 50% акций «Днепрооблэнерго» за 660,100 млн грн

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) признал DTEK Holdings Limited, являющуюся управляющей компанией энергохолдинга ДТЭК, победителем приватизационного конкурса по продаже 50% госпакета акций ПАО "Днепрооблэнерго".

Как передает корреспондент УНИАН, в ходе состоявшихся сегодня, 17 апреля, аукционных торгов между двумя участниками конкурса по продаже госпакета "Днепрооблэнерго" - DTEK Holdings Limited и ООО "Луганское энергетическое объединение" - было проведено 10-ти шаговое повышение цены с размером одного шага в 6 млн грн., в результате чего DTEK Holdings Ltd предложила за 50% "Днепрооблэнерго" наивысшую цену в 660 млн 100 тыс. грн., что на 60 млн 100 тыс. больше его начальной цены (600 млн грн - УНИАН).

До этого ФГИУ были раскрыты ценовые предложения участников конкурса, в соответствии с которыми DTEK Holdings Ltd предложила за 50% "Днепрооблэнерго" 600 млн 100 тыс. грн., второй участник конкурса ООО "Луганское энергетическое объединение" предложило за приватизируемый пакет 600 млн 50 тыс. грн.

Напомним, к участию в конкурсе по продаже 50% госпакета акций ПАО «Днепрооблэнерго» были допущены DTEK Holdings Ltd и ООО «Луганское энергетическое объединение».

Всего на участие в конкурсе по продаже 50% «Днепрооблэнерго» было подано две заявки.

Начальная стоимость выставляемого на продажу пакета 50% «Днепрооблэнерго» составила 600 млн грн.

В целом требования к участникам конкурса и конкурсные условия были идентичны условиям конкурсов по приватизации других энергокомпаний.

Справка УНИАН. ПАО «ЭК «Днепрооблэнерго» – крупнейшая энергоснабжающая компания Украины.

По данным Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка, 75% акций ПАО «Днепрооблэнерго» до приватизации принадлежало государству, 15,9% – компании Larva Investments Limited (Кипр).

«Днепрооблэнерго» завершило 2011 год с прибылью 43,336 млн грн.

***

Капитальные инвестиции Украины в 2011 году составили 259,9 млрд грн

В Украине по итогам января-декабря 2011 года объем освоенных капитальных инвестиций составил 259 млрд 932,3 млн грн, в том числе инвестиций в основной капитал –209 млрд 130 млн грн (без НДС), что на 22,4% больше показателя января-декабря 2010 года.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

Согласно сообщению, структура капитальных инвестиций по источникам финансирования в 2011 году была следующей: средства государственного бюджета – 18 млрд 394,6 млн грн, средства местных бюджетов – 8 млрд 801,3 млн грн, собственные средства предприятий и организаций – 152 млрд 279,1 млн грн, кредиты банков и другие займы – 42 млрд 324,4 млн грн, средства иностранных инвесторов – 7 млрд 196,1 млн грн, средства населения на строительство собственных квартир – 4 млрд 470 млн грн, средства населения на индивидуальное жилищное строительство – 15 млрд 102,9 млн грн, другие источники финансирования – 11 млрд 363,9 млн грн.

Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности (всего 238 млрд 174,6 млн грн с НДС) в 2011 году была такой: сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство – 18 млрд 182,6 млн грн, рыболовство и выращивание рыбы – 37,1 млн грн, добывающая промышленность – 24 млрд 609,2 млн грн, перерабатывающая промышленность – 41 млрд 299,6 млн грн, производство и распределение электроэнергии, газа и воды — 20 млрд 404 млн грн, строительство – 8 млрд 541,1 млн грн, торговля; ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного пользования – 17 млрд 264,1 млн грн, деятельность отелей и ресторанов – 4 млрд 907,6 млн грн, деятельность транспорта и связи – 39 млрд 375,1 млн грн, финансовая деятельность – 3 млрд 151,8 млн грн, операции с недвижимостью, аренда, инжиниринг и предоставление услуг предпринимателям – 42 млрд 106,7 млн грн, государственное управление – 1 млрд 857,6 млн грн, образование – 2 млрд 485,2 млн грн, здравоохранение и предоставление социальной помощи – 3 млрд 451,5 млн грн, предоставление коммунальных и индивидуальных услуг; деятельность в сфере культуры и спорта – 10 млрд 501,4 млн грн.

В разрезе регионов лидерами по освоению капитальных инвестиций в 2011 году стали Киев – 47 млрд 169,3 млн грн, Донецкая область – 27 млрд 340,2 млн грн, Днепропетровская область – 22 млрд 264,7 млн грн, Киевская область – 19 млрд 195,5 млн грн.

Справка УНИАН. В Украине по итогам 2010 года объем освоенных капитальных инвестиций составил 189 млрд 060,6 млн грн, в том числе инвестиций в основной капитал – 150 млрд 666,5 млн грн (без НДС), или 99,4% от показателя 2009 года.

***

Индекс инвестактивности в Украине составил 4,23 по 10-бальной шкале - исследование

Индекс инвестиционной активности в Украине в апреле 2012 года составил 4,23 по 10-бальной шкале.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции заявил Евгений Копатько - учредитель компании Research & Branding Group, проводившей исследование инвестактивности в Украине.

«Это средний показатель, причем он коррелирует с данными других компаний, которые рассчитывают индекс инвестиционной активности», - сказал Е.Копатько.

По его словам, опрос проходил среди крупных американских, европейских и украинских компаний. Метод исследования - анкетирование, география - вся территория Украины, выборка составила порядка 290 респондентов. «Исследование проводилось по инициативе Государственной налоговой службы Украины при поддержке реализации полевого этапа компанией Research & Branding Group», - отметил Е.Копатько.

Исследование основывалось на 5 ключевых параметрах - оценки инвестиционного климата, изменений климата в течение последних 6 месяцев, ожиданий изменений климата в течение последующих 6 месяцев, соответствия экономической политики украинских властей мировым реалиям, планирует ли компания вкладывать деньги в экономику Украины.

Так, инвестиционный климат в Украине по 10-бальной шкале был оценен респондентами на уровне 4,1 балла. 4,5% инвесторов оценивают инвестклимат в стране как хороший, 8,3% - как очень плохой, 35,5% - близкий к очень плохому, около 50% - как нейтральный.

Изменения в качестве инвестклимата на протяжении 6 последних месяцев были оценены следующим образом: 35,8% - негативно, 51,4% респондентов считают, что он практически не изменился, 12,8% полагают, что есть определенные позитивные изменения.

Говоря об ожиданиях на следующие 6 месяцев, Е.Копатько отметил, что 17,6% респондентов полагают, что инвестклимат будет улучшаться, 51,7% - не предусматривает изменений, 27,7% респондентов полагают, что ситуация имеет тенденцию к ухудшению.

27,9% респондентов на вопрос «Насколько, по вашему мнению, экономическая политика власти соответствует существующим реалиям мировой экономической ситуации?» ответили, что соответствует, 33,1% респондентов считают, что не соответствуют.

Кроме того, 31,1% опрошенных компаний намерены в течение ближайшего года инвестировать в экономику Украины, 25,6% - еще не определились, 20,1% - не планируют и затруднились ответить 23,2% респондентов.

«Сегодня в данной цифре, которая озвучена (индекс инвестиционной активности - УНИАН) я вижу большой пласт работы, который нам предстоит сделать», - подчеркнул председатель Государственной налоговой службы Украины Александр Клименко.

Е.Копатько также озвучил мнение инвесторов относительно того, что необходимо изменить для улучшения инвестиционного климата: упростить требования к оформления и подаче документов, привести нормы Налогового кодекса к однозначному трактованию, а также сократить налоги.

***

Янукович до 7 мая встретится с Путиным

Президент Украины Виктор Янукович встретится с избранным Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным еще до его инаугурации 7 мая.

Об этом сам глава Украинского государства сообщил 16 апреля в Аммане (Иордания) в интервью журналистам, отвечая на вопрос УНИАН.

В.Янукович напомнил, что 15 апреля разговаривал по телефону с В.Путиным. По словам Президента Украины, они обменялись поздравлениями с Пасхой и обсудили вопросы сотрудничества.

«Мы обсудили пакет наших двусторонних вопросов, в том числе договорились в ближайшее время встретиться еще до инаугурации», - сказал В.Янукович.

Отвечая на вопрос относительно перспектив газовых переговоров, В.Янукович заметил, что работа, проведенная Украиной и Россией в прошлом году, сыграла позитивную роль в развитии экономики двух стран.

«Остался один наибольший вопрос – газовые соглашения, которые мы обязаны решить, и сейчас мы будем активизировать наши переговоры, чтобы найти пути решения данного вопроса», - сказал он.

***

МВФ ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2012 году с 4,8% до 3%

Международный валютный фонд ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта Украины в 2012 году с 4,8% до 3%.

Соответствующие данные содержатся в обновленном докладе МВФ «Перспективы развития мировой экономики» (World Economic Outlook).

По прогнозам Фонда, рост ВВП Украины в 2013 году ожидается на уровне 3,5%.

При этом МВФ улучшил прогноз инфляции в Украине с 8,5% до 7,9% в текущем году (декабрь к декабрю).

Инфляция в 2013 году ожидается на уровне 5,9%.

Справка УНИАН. Государственный бюджет Украины на 2012 год рассчитан исходя из правительственного прогноза роста ВВП на уровне 3,9%, инфляции - на уровне 7,9%.

***

Три из семи украинских заводов возобновляют поставки сыра в Россию

Москва. Три из семи украинских заводов возобновляют поставки сыра в Россию.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на брифинге в Москве сообщил министр экономического развития и торговли Украины Петро Порошенко.

По его словам, речь идет о ЧП КФ «Прометей» (Черниговская область), АО «Пирятинский сырзавод» (Полтавская область) и ООО «Гадячсыр» (Полтавская область), которые прошли проверку Роспотребнадзора.

«Сегодня принято решение, то, что зависело от власти обоих государств – выписаны требования к производителю, и мы сказали, что ограничения при соблюдении этих требований к поставкам продукции в РФ сняты», - сказал П.Порошенко.

По его словам, дальше дело за производителем, который должен осуществлять соответствующий контроль за качеством.

Как сказал П.Порошенко, украинская сторона будет гарантировать выполнение плана мероприятий производителями.

Он подчеркнул, что каждая партия сыра, которая будет отправляться на российский рынок, будет отдельно контролироваться.

В свою очередь глава Роспотребнадзора Геннадий ОНИЩЕНКО сообщил, что три вышеупомянутых предприятия поставляли 60% всего объема сыра из Украины на российский рынок.

Также П.Порошенко сообщил, что Роспотребнадзор продолжит проверки украинских производителей сыров, которым запрещен экспорт продукции в РФ.

«Мы договорились о графике последующих проверок. На следующей неделе «Дубномолоко» должно принять соответствующую делегацию российской стороны», - сказал П.Порошенко.

Он подчеркнул, что после того, как Украина будет готова принять инспекции на других предприятиях, туда также прибудут российские специалисты.

Справка УНИАН. 8 февраля Роспотребнадзор запретил ввоз сыров трех украинских предприятий – ЧП КФ «Прометей» (Черниговская обл.), АО «Пирятинский сырзавод» (Полтавская обл.), ООО «Гадячсыр» (Полтавская обл.), заявив, что в украинских сырах выявлено большое количество пальмового масла. В Госветфитослужбе Украины эти претензии назвали безосновательными.

Позже Роспотребсоюз запретил еще 4 украинским предприятиям поставлять сыр на территорию России. В этот список попали Баштанский и Лозовский сырзаводы, «Бель Шостка Украина» и Хмельницкая маслосырбаза.

3 апреля, по результатам переговоров министра экономического развития и торговли Петра Порошенко с главой Роспотребнадзора Геннадием Онищенко было заявлено, что ограничения на импорт твердых и полутвердых сыров украинского производства со стороны Российской Федерации будут сняты после отработки тех замечаний, которые высказала российская сторона в ходе проверки ООО «Гадячсыр».

9 апреля главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что с 10 апреля специалисты Роспотребнадзора снова направятся в Украину для проверки предприятий, производящих сыр, в частности, «Пирятинского сырзавода» и ЧП КФ «Прометей».

***

Кабмин инициирует инвентаризацию вкладов советского Сбербанка

Кабинет министров Украины инициирует на законодательном уровне инвентаризацию вкладов Сбербанка СССР.

Текст соответствующего законопроекта №10355 от 17 апреля 2012 года «О внесении изменений в Закон Украины «О государственных гарантиях восстановления сбережений граждан Украины» (относительно усовершенствования механизма возврата)» размещен на официальном сайте Верховной Рады.

Законопроектом предусматривается узаконить возмещение обесцененных сбережений граждан путем внесения данных о них и их вкладах в персонализированную базу данных вкладчиков.

Документ также определяет возможность предоставления гражданам компенсации за обесцененные вклады не только в денежной форме за счет средств госбюджета, но и в других формах согласно законодательству.

Как отмечается в пояснительной записке к данному законопроекту, на 1 января 2012 года в реестр были внесены данные об обесцененных вкладах приблизительно 11,8 млн граждан, общая сумма средств на компенсационных счетах которых составляет 49,8 млрд грн, из которых 6,4 млн лиц получили компенсация в размере до 1000 грн на сумму 5,8 млрд грн. Остальным вкладчикам (5,4 млн лиц) необходимо выплатить компенсацию в расчете 1000 грн на сумму 5,2 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович в рамках своих социальных инициатив заявил о необходимости осуществить компенсационные выплаты вкладчикам Сбербанка СССР в сумме 1 тыс. грн тем гражданам, кто еще не получил их, когда подобные выплаты проводило правительство Юлии Тимошенко. По словам Президента, речь идет о 6 млн вкладчиков и об общей сумме в 6 млрд грн. Компенсации должны быть выплачены начиная с 1 июня и до конца 2012 года.

По оценкам экспертов, общая задолженность по вкладам граждан Украины в Сбербанке СССР оценивается в сумму около 122 млрд грн.

17 апреля 2012 года Президент Украины подписал закон о внесении изменений в госбюджет-2012, которым, в частности, предусматривается выделить около 6 млрд грн на расходы по выплате обесцененных вкладов вкладчикам советского Сбербанка.

«Ощадбанк» (г. Киев) установил сроки актуализации данных Реестра вкладчиков Сбербанка СССР в зависимости от их возраста.

***

МВФ повысил прогноз роста мировой экономики на 2012-2013 гг.

Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз роста мировой экономики в 2012 году до 3,5% с 3,3% (январский прогноз), и в 2013 году - до 4,1% с 4,0%. Соответствующие данные содержатся в обновленном докладе МВФ «Перспективы развития мировой экономики» (World Economic Outlook).

По оценке МВФ, рост мировой экономики в 2011 году составил 3,9%, в 2010 г. - 5,3%.

МВФ отмечает, что после значительного замедления роста в течение прошлого года, перспективы мировой экономики начинают улучшаться, при этом риски сохраняются.

Основными рисками для мировой экономики, по мнению Фонда, являются обострение долгового кризиса в еврозоне и геополитическая неопределенность, которая может привести к значительному росту цен на нефть.

«Для развитых экономик в среднесрочной перспективе сохраняется много проблем, в то время как ситуация для развивающихся стран складывается гораздо лучше», - отмечается в докладе МВФ.

Рост экономики развитых стран, по прогнозам Фонда, в 2012 году составит 1,4% (против январского прогноза — 1,2%), а в 2013 году ускорится до 2% (1,9%).

Снижение ВВП еврозоны в 2012 году, по оценке МВФ, составит 0,3%, тогда как ранее ожидалось снижение на 0,5%. В 2013 году рост экономики еврозоны составит 0,9%, против ожидавшихся ранее 0,8%.

Согласно новому прогнозу МВФ, в текущем году инфляция в развитых странах может замедлиться до 1,9% с 2,7% в 2011 году. При этом январский прогноз предусматривал, что показатель инфляции в развитых странах в 2012 году будет ниже - 1,6%.

Прогноз инфляции в развивающихся странах на текущий год оставлен без изменения — 6,2%, в 2013 году — 5,6%.

***

Украина вошла в десятку стран с наибольшим риском заражения компьютеров в Интернете

Украина в марте 2012 года вошла в десятку стран (6-е место), где пользователи подвергаются наибольшему риску заражения компьютеров в Интернете. Как сообщили УНИАН в пресс-службе компании «Лаборатория Касперского», об этом свидетельствуют результаты исследования компании.

Согласно сообщению, в марте 2012 года доля уникальных пользователей в Украине, на компьютерах которых в отчетный период были заблокированы веб-угрозы, от всех уникальных пользователей продуктов «Лаборатории Касперского» в стране составила 43,3%.

По этому показателю Украину опережают Россия ( 55,5%), Армения (49,3%), Казахстан (47,8%), Белоруссия (47,1%) и Азербайджан (46,3%).

Рейтинг стран, пользователи которых подвергаются наименьшему риску заражения в Интернете, возглавляют Тайвань, где всего лишь на 10,1% компьютеров в отчетный период были заблокированы веб-угрозы, Бенин (12,6%) и Япония (12,9%).

Украина заняла пятое место в марте 2012 года среди стран, на ресурсах которых размещены вредоносные программы. Так, доля вредоносных программ в Украине от всех таких программ в мире составила 10%. На первом месте в этом рейтинге США (23%), далее следуют: Германия и Россия – по 12%, Великобритания (11%).

Основная доля атак с веб-ресурсов, размещенных в доменной зоне, от всех зафиксированных веб-антивирусом атак с сайтов в различных доменных зонах, пришлась в марте 2012 года на домен com. - 43,7% атак, на домен ru. пришлось 25,4% атак, почти 10% атак осуществлялось с веб-ресурсов, размещенных в доменной зоне info.

TOP-10 зловредов в Интернете в марте 2012 возглавила программа Malicious URL, на которую пришлось 85,71% атак (уникальных инцидентов), зафиксированных веб-антивирусом на компьютерах пользователей. На втором месте Trojan.Script.Iframer (4,03%), на третьем Trojan.Script.Generic (2,74%).

Всего в течение марта 2012 года на компьютерах пользователей продуктов «Лаборатории Касперского» были обнаружены и обезврежены более 370 миллионов вредоносных программ (из них 200 миллионов (55%) — попытки заражения через Интернет) и более 42 миллионов вредоносных URL.

Справка УНИАН. «Лаборатория Касперского» – крупнейший в Европе производитель систем защиты от вредоносного и нежелательного ПО, хакерских атак и спама. По итогам 2011 года выручка превысила 612 млн долларов США.

***

Больше информации по подписке в УНИАН-бизнес-онлайн. Отдел маркетинга - т. (044) 590-45-63

УНИАН