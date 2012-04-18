ДАЙДЖЕСТ СМИ за 18 апреля

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Порошенко заявил об окончании «сырной войны» пишет: после переговоров Петра Порошенко и Геннадия Онищенко было заявлено, что 3 украинских завода возобновляют поставки сыра в РФ. При этом каждая партия украинского сыра будет проверяться на наличие пальмового масла, которого так и не нашли во время проверок…

http://delo.ua/ukraine/poroshenko-zajavil-ob-okonchanii-syrnoj-vojny-176476/

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Также «Дело» в публикации «МВФ снизил прогноз роста ВВП Украины» пишет: в 2012 году Международный валютный фонд снизил прогноз по росту ВВП Украины на 1,8 п.п. - до 3%. Прогноз по инфляции также снижен - с 9,1% до 6,7%…

http://delo.ua/ukraine/mvf-snizil-prognoz-rosta-vvp-ukrainy-176474/

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«Дело» в публикации «Украина заняла 6-е место по количеству компьютеных угроз в сети» пишет: Украина в марте 2012 года вошла в десятку стран (6-е место), где пользователи подвергаются наибольшему риску заражения компьютеров в Интернете…

http://delo.ua/tech/ukraina-zanjala-6-e-mesto-po-kolichestvu-kompjutenyh-ugroz-v-seti-176480/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Экономика выиграла в футбол», в котором пишет: финансирование инфраструктурных программ под Евро-2012 позволило впервые с начала экономического кризиса обеспечить в 2011 году резкий рост капитальных инвестиций - на 37,5%. Однако поскольку правительство уже начало сдвигать свои приоритеты в пользу социальных программ, темпы роста капитальных инвестиций в 2012 году не превысят 10%, что отрицательно отразится на темпе роста экономики, говорят эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc/1918085

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Белоруссия мутит воду», в котором пишет: в Министерстве экологии и природных ресурсов заявили об угрозе обмеления и загрязнения Шацких озер на Волыни из-за разработки Хотиславского мелового карьера, расположенного на территории Белоруссии. В Минэкологии говорят, что конфликт может быть решен только политическим путем вследствие заинтересованности в разработках карьера президента Белоруссии Александра Лукашенко. В то же время эксперты утверждают, что белорусская сторона не пойдет на уступки из-за плохой экономической ситуации в стране…

http://www.kommersant.ua/doc/1918089

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Газета «Сегодня» в публикации «Новые заработки коллекторов: теперь они выбивают долги у виновников аварии» пишет: могут пострадать водители подшофе и без автогражданки, неосмотрительные пешеходы и дорожные службы, если ДТП произошло по их вине…

http://www.segodnya.ua/news/14363508.html

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Также «Сегодня» в публикации «Россияне уже не верят нашим сыроварам, украинский сыр в России будет плохо продаваться – эксперт» пишет: антиреклама сырной продукции из Украины помешает нашим сыроварам восстановить позиции на российском рынке…

http://www.segodnya.ua/news/14363898.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Как снять экономику с сырьевой иглы» пишет: даже небольшой дефицит для России рискован, предупредил избранный президент Владимир Путин. Формировать инновационную экономику придется при бездефицитном бюджете…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1653880/innovacionnyj_deficit

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Также «Ведомости» в публикации «Мошенники изобрели новый способ отъема денег у населения» пишут: прикрываясь именем Центробанка, они убеждали держателей банковских карт назвать пин-код по телефону и списывали деньги…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1653879/vory_ot_imeni_centrobanka

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Издание «Известия» в публикации «Общественное телевидение обойдется в пять миллиардов» пишет: государство решило не тратить много денег на ОТВ - у канала нет задачи стать рейтинговым…

http://izvestia.ru/news/522304

(УНИАН)