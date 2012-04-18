Азаров обеспокоен: 85% лекарств украинцы покупают без назначения врача

Премьер-министр Украины Николай Азаров обеспокоен, что 85% лекарств люди покупают без назначения врача.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявил сегодня, открывая заседание Кабинета министров Украины.

«На фармацевтическом рынке Украины очень большие и сложные проблемы. Формировался этот рынок хаотично, по принципам «дикого леса»: кто сильнее, тот и прав. Отправная ситуация для такой политики, мягко говоря, не слишком хорошая. 85% лекарств люди покупают без назначения врача, ориентируясь на советы знакомых или рекламу. То есть страна охвачена самолечениям. Но давно установлено, что восприятие лекарственного средства организмом довольно индивидуально. При одной и той же болезни одному пациенту препарат помогает, другому - нет», - сказал Н.Азаров.

В связи с чем он отметил, что при назначении лекарств необходимо квалифицировано решение врача, особенно в тяжелых случаях.

Также глава правительства отметил, что в Украине практически отсутствует рациональная фармацевтическая политика государства и поэтому ее необходимо формировать, как важную составляющую социальной политики.

«Если же полагаться на самолечение, не удивительно, что до 70% больных распространенными болезнями жалуются на то, что лекарства не действуют. Наши граждане тратят на лекарства более 20 млрд грн ежегодно. Выходит, две трети этой достаточно большой суммы тратятся зря на профанацию лечения», - отметил Н.Азаров.

Он подчеркнул, что задачей правительства является внедрить европейскую практику, когда лекарства, кроме элементарных, продаются исключительно по рецепту.

«Крупные фармацевтические компании опутали наши больницы и поликлиники сетевым маркетингом», - подчеркнул он.

По его словам, пациентам часто навязывают дорогие импортные препараты, которые в действительности имеют более дешевые отечественные аналоги.

«Например, тот таки амлодипин, который так нужен больным гипертоникам и который, кстати, во вполне достаточном количестве производится отечественной промышленностью, ввозится в Украину под больше чем 10 другими названиями. Название другое и уже цена в 5-6, а иногда в 10 раз больше», - сказал Н.Азаров.

Также он подчеркнул, что в Украине на сегодня работают около 500 компаний-импортеров лекарств, а 4-5 из них контролируют 70% всего импорта. Остальные – это посредники в той или иной форме.