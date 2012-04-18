Завтра Киев и Москва обсудят вопрос функционирования ЧФ России в Украине

Украина и Россия в рамках политических консультаций на уровне Министерств иностранных дел обсудят вопросы функционирования Черноморского флота РФ и его пребывания на территории Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге руководитель пресс-службы МИД Украины Александр Дикусаров.

В частности, по словам А.Дикусарова, 18 апреля проходит рабочий визит первого заместителя министра иностранных дел Украины Руслана Демченко в Москву, в рамках которого будут проведены политические консультации на уровне внешнеполитических ведомств со статс-секретарем, – заместителем министра иностранных дел РФ Григорием Карасиным и переговоры с первым заместителем министра иностранных дел РФ Андреем Денисовым.

В ходе встречи председателей украинской и российской частей Подкомиссии по вопросам функционирования ЧФ РФ Р.Демченко и Г.Карасина будет обсужден весь спектр вопросов, связанных с пребыванием ЧФ РФ на территории Украины, а также согласованы сроки очередного, 10-го, заседания Подкомиссии. Кроме того, планируется определить возможные сроки готовности к подписанию соглашений, которые находятся в проработке, сообщил А.Дикусаров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Часть объектов ЧФ РФ может быть возвращена Севастополю - Грищенко

ЧФ РФ в Севастополе использует 38 причалов, не включённых в соглашение - ГГА