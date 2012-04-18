Грищенко завтра примет участие в заседании Североатлантического совета НАТО в Брюсселе

Министр иностранных дел Украины Константин Грищенко 19 апреля примет участие в заседании Североатлантического совета НАТО на уровне министров иностранных дел в формате стран-контрибьюторов операции Международных сил содействия безопасности в Исламской Республике Афганистан, которое будет проходить в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге руководитель пресс-службы МИД Украины Александр Дикусаров.

Участники заседания обсудят текущее состояние деятельности Международных сил содействия безопасности, а также политическую и безопасностную ситуацию в Афганистане. Особое внимание будет уделено процессу передачи ответственности за безопасность в стране от Международных сил содействия безопасности правительству Афганистана и вопросам прогресса борьбы с коррупцией в этой стране.

Во время заседания будут рассматриваться документы, в частности проект Стратегического плана НАТО по вопросам Афганистана и доклад относительно развития долговременного партнерства НАТО с Афганистаном, которые планируется принять во время заседания глав государств и правительств стран-контрибьюторов Международных сил содействия безопасности в рамках саммита НАТО в Чикаго 21 мая с.г.