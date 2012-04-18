Кабмин дал согласие на обнародование отчета GRECO о борьбе с коррупцией в Украине

Кабинет министров дал согласие на обнародование Второго дополнительного отчета GRECO о состоянии выполнения Украиной антикоррупционных рекомендаций, предоставленных по результатам первого и второго раундов оценки нашего государства.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 18 апреля, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции.

По словам министра юстиции Александра Лавриновича, такое разрешение предоставляется согласно правилам и практикой GRECO относительно обнародования государствами отчетов о выполнении антикоррупционных рекомендаций.

В ближайшее время, сообщил министр, Дополнительный отчет о состоянии выполнения Украиной указанных рекомендаций GRECO Украины и его перевод будет обнародован на сайте Министерства юстиции Украины (www.minjust.gov.ua).

А.Лавринович напомнил, что отчет с 25 рекомендациями GRECO был утвержден по результатами первых двух раундов оценивания Украины, проведенных в 2006 году. О выполнении этих рекомендаций Украина отчиталась в мае 2009 года. При этом GRECO отметило, что выполненными считаются 8 рекомендаций, а 17 рекомендаций - выполненными частично.

В связи с этим Украиной была подготовлена информация о ходе реализации тех рекомендаций GRECO, которые считались выполненными частично.

Как сообщалось, Украина присоединилась к Группе государств Совета Европы против коррупции (GRECO) 1 января 2006 года. Тем самым государство дало согласие проходить оценку со стороны GRECO относительно имплементации в национальное законодательство положений Уголовной и Гражданской конвенций Совета Европы против коррупции, Руководящих принципов борьбы с коррупцией Совета Европы, принятых в рамках выполнения Программы действий против коррупции, одобренной Советом Европы.

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