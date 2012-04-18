Анонс на 19 апреля

* Пресс-конференция на тему: «Механизмы повышения эффективности теплообеспечения жилищно-коммунального хозяйства Украины». Будет анонсировано проведение Европейско-Украинского энергетического дня. Участники: Анатолий Близнюк, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины; Дейв Янг, председатель Совета Европейско-Украинского Энергетического Агентства (ЕУЭА) Матс Люндин, член Совета ЕУЭА, директор EcoEnergy Scandinavia AB в Украине, Виталий Поплавский, член Совета ЕУЭА, руководитель Центра энергосберегающих технологий ЭКО; Уильям Такер, руководитель проекта «Реформа городского теплообеспечения в Украине» (USAID).

* Круглый стол на тему: «Аудит в Украине: регулирование и развитие». Состоится обсуждение проекта Стратегии развития аудиторской деятельности в Украине на 2012-2013 гг. По итогам круглого стола будет вынесена резолюция относительно предложенной Аудиторской палатой Украины Стратегии развития аудиторской деятельности в Украине на 2012-2013 гг. Организаторы: Аудиторская палата Украины и Киевское территориальное отделение Союза аудиторов Украины.

* В Министерстве регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины состоится заседание Коллегии на тему: «О состоянии внедрения современных методов и технологий в сфере обращения с бытовыми отходами». Подход к прессе не планируется, журналисты могут присутствовать в течение всего заседания.

* Пресс-конференция, посвященная четвертому международному Весеннему деловому форуму, который пройдет 26-27 апреля во Львове. Тема: «Перспективы развития украинской экономики в 2012 году». Вопросы: Государственно-частное партнерство; Состояние банковского сектора и развитие экономики в 2012 году; Поиск путей и механизмов роста бизнес-активности в городах Украины; Ключевые вопросы взаимодействия бизнеса и общества и др. Участники: Андрей Дубецкий, исполнительный директор представительства Варшавской Фондовой биржи в Украине, Андрей Пивоварский, директор инвестиционно-банковского департамента IC Dragon Capital, Вадим Березовик, председатель правления ПАО «Банк Форум», Вадим Денисенко, гл.редактор еженедельника «Комментарии»; Владимир Глащенков, управляющий партнер ООО «Юридическая компания« Эйч.Ди.Партнерз».

* Пресс-конференция на тему: "Паводки как индикатор проблем водообеспечения в Украине". Участники: президент водного общества Waternet Андрей Митченко; президент ассоциации водоканалов Украины "Укрводоканалэкология" Виктор Маслак; директор IBCentre Юлия Березовская.

* В рамках международного инновационного форума «Kyiv City Open Doors» с участием зам.председателя КГГА Руслана Крамаренко и 15 представителей венчурных фондов Кремниевой долины (США) состоится презентация инновационного парка Bionic Hill. Cостоится Road-Show - презентации лучших инновационных идей и проектов киевских стартаперов.

* Пресс-конференция на тему: «Распродажа облэнерго: последствия для рынка и населения». Участники: ведущий эксперт энергетических программ Центра Разумкова Сергей Дяченко и член наблюдательного совета Института энергетических исследований Юрий Корольчук.

* Пресс-конференция на тему: "Какой рост ВВП реален для Украины?". Участники: Виктор Суслов, эксперт по финансовым вопросам, Олег Устенко, исполнительный директор Международного Фонда Блейзера, Эрик Найман, финансовый аналитик.

* Пресс-конференция на тему: «Презентация рейтинга прогрессивности развития регионов Украины» и экспертное обсуждение проблем регионального развития страны. Участники:руководитель исследовательских программ аналитического центра «Universitas» Алексей Якубин, директор программы «Экономическая политика и бизнес» Украинского института публичной политики Максим Борода, председатель правления Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский; политический эксперт центра «Политика» Владимир Цыбулько.

* Пресс-конференция на тему: "Насколько учтены интересы граждан в бюджете-2012?". Организатор - ГолосUA. Участники: Евгений Царьков, народный депутат, представитель фракции КПУ; Александра Бетлий, ведущий научный сотрудник Института экономических исследований и политических консультаций; Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования.

* Состоится видеомост Москва - Киев на тему: «Харьковские соглашения: 2 года». Участники в Киеве: Вадим Карасев, директор института глобальных стратегий; Виталий Бала, руководитель Агентства моделирования ситуаций. В Москве: Михаил Ненашев, председатель Общероссийского движения поддержки флота; Сергей Жильцов, руководитель Центра СНГ Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ.

* Под председательством Президента Украины Виктора Януковича состоится заседание Управляющего совета Комитета по экономическим реформам.

* Круглый стол на тему: «Когда и за сколько Украина построит новый саркофаг и ядерное хранилище? К годовщине аварии на Чернобыльской АЭС». Участники: Анатолий Гора, зам.ген.директора Чернобыльской АЭС, Иван Дроздов, ведущий научный сотрудник отдела радиобиологии Института ядерных исследований НАНУ, Анатолий Семинога, председатель комитета по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы ВРУ и Сергей Мирный, эколог, участник ликвидации аварии на ЧАЭС, побывавший на АЭС «Фукусима».

* Состоится круглый стол и пресс-конференция на тему: «Решение проблем общественного транспорта. Развитие магистральной уличной сети, мостовых переходов и тоннелей в Киеве». Будут обсуждаться проектные решения нового Генплана Киева: ускоренное развитие сети метро и других видов общественного транспорта, строительство новых транспортных переходов через Днепр, автодорожных тоннелей, многоуровневых транспортных развязок; сооружение сети автопаркингов, предотвращения парковки автомобилей на дорогах и тротуарах.

* Состоится Международный экономический форум. Участники: Марк Гереро, вице-президент Европейской партии либеральных демократов и реформаторов, Каталония, Роберт Вудторп Брауни, казначей «Либерального Интернационала», Великобритания, Манфред Вихман, председатель Представительского офиса Фонда Фридриха Наумана «За Свободу» в Украине и Беларуси, Германия, Миндаугас Лапинскас, вице-президент партии «Либеральное движение республики Литва», Ярослав Романчук, руководитель Центра Мизеса, Беларусь, Николай Катеринчук, председатель Европейской партии Украины, Святослав Олийнык, председатель ПП «Украина будущего». По завершении - презентация Института демократии и либерализма и открытие заключительной выставки фоторабот конкурса «Европа. Человек. Либерализм», который стартовал в декабре 2011 года. Организаторы: ООО «Украина Будущего», ВМОО «Европейская молодежь Украины», ПП «Европейская партия Украины», Фонд Фридриха Наумана «За Свободу» в Украине.

* Состоится торжественное итоговое заседание Высшей Рейтинговой комиссии, в рамках которого члены комиссии определят победителей Всеукраинского рейтинга «Добросовестные налогоплательщики-2011». В заседании примут участие члены Высшего Рейтингового комиссии, в частности: президент АНУ Валентина Арбузова, председатель ГНС Украины Александр Клименко, ген.директор НТКУ Егор Бенкендорф, директор издательства «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» Иван Малкович, народный депутат Украины Виталий Хомутынник, директор департамента промышленной политики Минэкономразвития и торговли Украины Виталий Майстренко, вице-президент АНУ Александр Шлапак.

* Состоится итоговая пресс-конференция Международного Финала соревнований по стратегическому менеджменту - Global Management Challenge (GMC), в ходе которой организаторы, члены жюри и участники соревнования расскажут о результатах проведения Международного финала.

* Состоится открытый семинар на тему: «Правда о фондовом рынке», организованный Эдинбургской бизнес-школой в Украине и инвестиционной компанией Dragon Capital. Семинар проведет Дмитрий Зозуля, директор по развитию компании Dragon Capital. Вопросы: Управляем своими финансами: Как управлять деньгами в условиях нестабильности? Сравнение инвестиционных инструментов. Откровенно о возможностях и рисках фондового рынка. Торговать или доверять? Выбираем комфортный вариант и др.

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