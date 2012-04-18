ТОП-10 (18 апреля)

Фонд соцстрахования на случай безработицы сократит свои расходы на 400 млн грн

Укладка второй нитки «Северного потока» завершена досрочно, заявляют в Nord Stream

Украина обеспечила увеличение транзита газа в Европу после приостановки «Северного потока»

Кабмин отменил обязательную голографическую защиту акцизных марок

Новые правила устанавливают ряд запретов для операторов и провайдеров

Число зарегистрированных безработных в марте снизилось на 2,9% - до 531 тыс.

Банковская система Украины в первом квартале получила 1,7 млрд грн прибыли

Украина не выполнила 3 рекомендации GRECO, 10 – выполнила частично

В Украине спад промпроизводства в марте - 1,1%, рост в первом квартале – 0,9%

Еврокомиссия определила пути для возобновления роста экономики Греции

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Фонд соцстрахования на случай безработицы сократит свои расходы на 400 млн грн

Фонд общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы планирует в 2012 году сократить свои расходы, в основном, на содержание дирекции фонда на 400 млн грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции заявил руководитель исполнительной дирекции фонда, директор Государственного центра занятости Петр Петрашко.

«Мы видим возможности сокращения расходов фонда именно, в первую очередь, это средства, которые идут на содержание дирекции фонда», - отметил он.

По словам П.Петрашко, в следующем году расходы фонда могут быть сокращены приблизительно на 700 млн грн. «Я не хотел бы называть более точные цифры, потому что это еще уточняется», - подчеркнул он.

Данные средства могут быть направлены на активные программы стимулирования занятости.

Как сообщал УНИАН, согласно отчету Фонда соцстрахования на случай безработицы за 2011 год, были увеличены расходы на содержание исполнительной дирекции фонда, Института подготовки кадров госслужбы занятости на 16% - до 1,232 млрд грн.

В целом, сумма доходов фонда по итогам прошлого года составила 8,734 млрд грн, что на 17% больше, чем в 2010 году, расходов - 8,19 млрд грн, на 19,5% больше, чем в 2010 году.

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Укладка второй нитки «Северного потока» завершена досрочно, заявляют в Nord Stream

Сегодня досрочно завершилась укладка второй нитки газопровода «Северный поток».

Об этом УНИАН сообщили в компании Nord Stream.

«Для строительства двух ниток газопровода потребовалось 199 755 12-метровых обетонированных труб весом около 24 тонн каждая. Нитки были уложены в четко заданную позицию на морском дне тремя трубоукладочными судами – Castoro Sei и Castoro Dieci компании Saipem, а также Solitaire компании Allseas. Всего на борту судна Castoro Sei, которое ведет трубоукладку с апреля 2010 г., было сварено 138 850 стыков», - говорится в сообщении.

Заместитель директора проекта по строительству Руурд Хёкстра отметил, что судно Castoro Sei прекрасно справилось с поставленной задачей.

По его словам, команда из 330 человек круглосуточно работала в течение двух лет. За все время строительства был сделан только один запланированный перерыв на техобслуживание в мае 2011 года. Средняя скорость трубоукладки была значительно выше ожидаемой, а качество сварных швов и безопасность поддерживались на очень высоком уровне.

Сообщается, что к концу 2012 года, по завершении пусконаладочных работ и заполнении техническим газом, нитка будет готова к началу поставок газа в Европу. После выхода на проектную мощность обеих ниток автоматизированная газотранспортная система сможет транспортировать 55 млрд куб. м газа в год из России в Европу в течение минимум 50 лет.

Газопровод «Северный поток» спроектирован без промежуточных компрессорных станций. Каждая из двух ниток состоит из трех секций с различной толщиной стенки, соответствующей уровням рабочего давления внутри газопровода на протяжении всего маршрута из России в Германию.

По информации Nord Stream, пусконаладочные работы на второй нитке уже начались. Каждая из трех секций будет заполнена морской водой, подвергнута очистке и калибровке, а затем пройдет гидравлические испытания на прочность. После окончания гидроиспытаний секции будут соединены под водой в мае и июне текущего года в водах Швеции и Финляндии.

После удаления воды и осушки вторая нитка будет соединена с береговыми участками в России и Германии и в конце текущего года начнет поставлять газ в составе полностью автоматизированной газотранспортной системы.

Справка УНИАН. В целях диверсификации маршрутов экспортных поставок природного газа ОАО «Газпром» реализует проект строительства газопровода через акваторию Черного моря в страны Южной и Центральной Европы — проект «Южный поток».

Для реализации сухопутной части проекта с Болгарией, Сербией, Венгрией, Грецией, Словенией, Хорватией и Австрией подписаны межправительственные соглашения.

16 сентября 2011 года состоялось подписание Соглашения акционеров компании South Stream Transport AG для реализации морского участка проекта. В соответствии с документом доля участия ОАО «Газпром» в проекте морского газопровода составляет 50%, итальянской ENI — 20%, немецкой компании Wintershall Holding GmbH и французской EDF — по 15%.

Первая очередь газопровода «Северный поток», соединившего Россию и Германию по дну Балтийского моря, мощностью 27,5 млрд куб. м в год была запущена 8 ноября 2011 г. Запуск второй очереди, после которого мощность трубопровода удвоится, запланирован на октябрь 2012 года.

Предполагается, что в 2012 году по первой нитке «Северного потока» будет уже транспортировано до 27,5 млрд куб. м в соответствии с техническими возможностями.

Акционерами проекта Nord Stream являются российский «Газпром» (51%), германские Wintershall Holding и E.ON Ruhrgas (по 15,5%), французская GDF Suez и нидерландская Gasunie (по 9%).

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Украина обеспечила увеличение транзита газа в Европу после приостановки «Северного потока»

По оперативным данным Объединенного диспетчерского управления ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины», транзит российского природного газа через территорию Украины, по состоянию на 16 апреля 2012 года, увеличен на 17,3 млн куб. м в сутки и составляет 258,4 млн куб. м в сутки.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

«Укртрансгаз» обеспечил увеличение суточных объемов транзита европейским потребителям через территорию Украины», – отмечено в сообщении.

Согласно сообщению, для сравнения: 15 апреля 2012 г. суточный объем транзита составлял 241,2 млн куб. м (увеличение составило 7,1%).

Компания отмечает, что увеличение транзита европейским потребителям осуществляется согласно заявкам ОАО «Газпром» в Ужгородском направлении.

Напомним, 15 апреля были начаты плановые работы по наладке систем управления для дальнейшей интеграции двух ниток газопровода «Северный поток» в единую автоматизированную систему. Поставки по этой трубе, соединяющей напрямую России и Германию по дну Балтийского моря, приостановлены до конца апреля.

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Кабмин отменил обязательную голографическую защиту акцизных марок

Кабинет министров отменил обязательную голографическую защиту марок акцизного налога.

Соответствующее постановление было принято сегодня, 18 апреля, во время заседания правительства, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции со ссылкой на министра юстиции Александра Лавриновича.

Министр уточнил, что речь не идет об отмене марок акцизного налога нового образца с усовершенствованными элементами защиты. Речь идет лишь об отмене обязательной голографической защиты акцизных марок.

По словам А.Лавриновича, постановление Кабмина было принято в связи с тем, что сегодня отношения, связанные с применением обязательной голографической защиты документов и групп товаров, больше не являются предметом государственного регулирования.

Министр напомнил, что с целью уменьшения финансовой нагрузки на субъекты хозяйствования в 2011 году был принят ряд актов относительно отмены обязательного применения голографической защиты документов и групп товаров. В частности, был принят Указ Президента Украины от 3 марта 2011 года № 264 «О признании утратившими действие некоторых указов Президента Украины» и принято постановление Кабинета министров Украины от 9 февраля 2011 года № 86 «О внесении изменений в постановления Кабинета министров Украины по вопросам защиты документов и товаров голографическими защитными элементами и признании утратившими действие некоторых постановлений Кабинета министров Украины».

Таким образом, учитывая отмену обязательной голографической защиты документов и групп товаров, Кабинет министров согласовал постановления, которыми регулируются вопросы использования голографического защитного элемента для защиты марок акцизного налога, с другими нормативно-правовыми актами, объяснил министр юстиции.

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Новые правила устанавливают ряд запретов для операторов и провайдеров

Вступившие в силу новые Правила предоставления телекоммуникационных услуг, утвержденные Кабинетом министров, устанавливают ряд запретов для операторов и провайдеров.

Постановление Кабмина №295 "Об утверждении Правил предоставления телекоммуникационных услуг" опубликовано сегодня на правительственном портале.

Согласно новым Правилам, предоставление услуг осуществляется в случае заключения договора в соответствии с основными требованиями, установленными Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), и их оплаты потребителем.

При этом Правилами во время заключения договора (внесения изменений в него) операторам и провайдерам запрещается устанавливать ограничение в соединении с любым абонентом телекоммуникационной сети общего пользования или телекоммуникационной сети другого оператора, а также службами экстренного вызова. Кроме того, запрещается: требовать предоставления потребителем сведений, не предусмотренных законодательством для заключения договора и предоставления услуг; предоставлять без согласия потребителя контент-услуги; определять такой порядок предоставления услуг, который может привести к ограничению или ухудшению прав потребителя или созданию неравных условий для сторон договора; устанавливать значение показателей качества услуг хуже, чем те, которые определены нормативно-правовыми актами и нормативными документами в сфере телекоммуникаций, и др.

Услуги могут предоставляться с использованием конечного оборудования абонента, подключение конечного оборудования к телекоммуникационной сети осуществляется при наличии технической возможности.

В случае подключения к сети оператора мобильной связи конечного оборудования абонента (мобильного телефона и др.), электронный код (идентификатор) которого, в частности код IМЕI, не включен в обобщенную базу данных таких кодов (ведет базу Украинский государственный центр радиочастот), оператор должен послать соответствующее предупреждение на телефонный номер такого оборудования о возможном отключении с указанием причин.

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Число зарегистрированных безработных в марте снизилось на 2,9% - до 531 тыс.

В Украине число зарегистрированных безработных в марте 2012 г. снизилось на 2,9%, или на 15,6 тыс. человек, и на 1 апреля составило 531 тыс. С начала года количество безработных выросло на 19,6%, или на 102,2 тыс. человек (на 1 января 2012 года - 428,8 тыс. безработных).

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

По данным Госстата, уровень зарегистрированной безработицы в целом по Украине на 1 апреля 2012 года составил 1,9% от общего количества населения трудоспособного возраста (на 1 января 2012 года - 1,8%).

Количество безработных, которые на 1 апреля т.г. получали пособие по безработице, составило 393,8 тыс. человек, что на 4,9%, или на 20,4 тыс. человек, меньше по сравнению с данными на 1 марта.

Средняя сумма пособия по безработице на 1 апреля 2012 г. составила 989 грн., что на 55 грн. больше, чем на 1 марта.

Кроме того, по данным Госстата, в марте т.г. на 10 рабочих мест претендовало 70 безработных. Потребность предприятий в работниках на замещение вакантных должностей на 1 апреля 2012 года составляла 78,1 тыс. человек.

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Банковская система Украины в первом квартале получила 1,7 млрд грн прибыли

Банковская система Украины по итогам января-марта 2012 года получила прибыль в 1,7 млрд грн против 0,2 млрд грн убытка в январе-марте 2011 года.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Национального банка Украины.

Согласно предоставленной информации, доходы банков увеличились на 2,7% - до 35,3 млрд грн, расходы — уменьшились на 2,9%, до 33,5 млрд. грн.

Справка УНИАН. Банковская система Украины по итогам 2011 года, по сравнению с 2010 годом, сократила убыток на 40% - до 7,708 млрд грн.

На 1 февраля 2012 года в Украине насчитывалось 176 банков.

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Украина не выполнила 3 рекомендации GRECO, 10 – выполнила частично

Министерство юстиции обнародовало Второй дополнительный отчет о состоянии выполнения Украиной рекомендаций Группы государств Совета Европы против коррупции (GRECO), предоставленных по результатам первого и второго раундов оценки нашего государства.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минюста.

По словам министра юстиции Александра Лавриновича, отчет касается выполнения 17 рекомендаций GRECO, которые раньше были признаны выполненными частично.

Согласно Дополнительному отчету, из 17 рекомендаций, выполнение которых продолжалось, Украина частично выполнила 10 рекомендаций и не выполнила 3 рекомендации.

В своем отчете GRECO обращает внимание на позитивные сдвиги в выполнении ряда рекомендаций. В частности, речь идет о создании антикоррупционного органа по вопросам антикоррупционной политики, принятие Национальной антикоррупционной стратегии и плана действий по ее реализации, усовершенствование законодательства относительно осуществления государственных закупок и т. п.

В то же время GRECO отмечает, что некоторые рекомендации, освещенные в отчете, все еще нуждаются в значительном внимании. В первую очередь, это касается увеличения представительства общественных организаций в составе Национального антикоррупционного комитета и более широкого привлечения общественности к формированию и реализации государственной антикоррупционной политики, параллельного существования уголовной и административной ответственности за коррупционные правонарушения, независимость осуществления аудита местных бюджетов и ответственности юридических лиц за коррупционные правонарушения.

С текстом Второго дополнительного отчета на языке оригинала и с украинским переводом можно ознакомиться на сайте Министерства юстиции Украины (www.minjust.gov.ua) в рубрике «Антикоррупционные инициативы».

Как сообщалось, отчет с 25 рекомендациями GRECO был утвержден по результатам первых двух раундов оценивания Украины, проведенных в 2006 году. О выполнении этих рекомендаций Украина отчиталась в мае 2009 года. При этом GRECO отметило, что выполненными считаются 8 рекомендаций, а 17 рекомендаций - выполненными частично.

Второй дополнительный отчет Украины о состоянии выполнения рекомендаций был утвержден на 54-м пленарном заседании GRECO, которое состоялось в марте 2012 года. Сегодня, 18 апреля, разрешение на обнародование отчета было предоставлено Кабинетом министров Украины согласно правилами и практике GRECO.

Cправка УНИАН. Украина присоединилась к Группе государств Совета Европы против коррупции (GRECO) 1 января 2006 года. Тем самым государство дало согласие проходить оценку со стороны GRECO относительно имплементации в национальное законодательство положений Уголовной и Гражданской конвенций Совета Европы против коррупции, Руководящих принципов борьбы с коррупцией Совета Европы, принятых в рамках выполнения Программы действий против коррупции, одобренной Советом Европы.

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В Украине спад промпроизводства в марте - 1,1%, рост в первом квартале – 0,9%

В Украине спад промышленного производства в марте 2012 года по сравнению с мартом 2011 года составил 1,1%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

По данным Госстата, в январе-марте 2012 года по сравнению с аналогичным периодом 2011 года рост промпроизводства в Украине составил 0,9%, в марте 2012 года против февраля – 9,8%.

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Еврокомиссия определила пути для возобновления роста экономики Греции

Европейская комиссия определила пути для возобновления экономического роста и занятости в Греции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в одобренном сегодня в Страсбурге Коммюнике Еврокомиссии для Европейского парламента, Совета ЕС, Европейского центрального банка, Европейского экономического и социального комитета, Комитета регионов и Европейского инвестиционного банка.

В документе Еврокомиссия, в частности, определила три сферы, в которых должны быть осуществлены конкретные действия правительством Греции в течение 2012 года. Среди них - обеспечение контроля за бюджетом и его доходной частью, обеспечение кредитования реальной экономики путем рекапитализации банков и предоставления доступных кредитов малому и среднему бизнесу, изменение бизнес-климата для обеспечения доверия местных и иностранных инвесторов.

В Коммюнике также определяется, каким образом будут использованы фонды ЕС для обеспечения кредитования малого и среднего бизнеса Греции на сумму в 4 млрд евро.

Кроме того, Комиссия предложила осуществить ряд мер по упрощению регуляторной среды, подготовки государственных компаний к приватизации и по модернизации энергетического и транспортного секторов экономики страны.

“Народ Греции не остается в одиночестве в своих усилиях вернуть страну к экономическому росту и росту занятости”, - заявил в связи с этим Президент Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу.

Он напомнил, что ЕС вместе с Международным валютным фондом подготовили вторую программу помощи стране на сумму 380 млрд евро.

“Жертвы Греции будут иметь вознаграждение в ближайшем будущем, если Греция выполнит приоритетные действия на 2012 год, определенные Комиссией сегодня”, - отметил Ж.Баррозу.

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