Швейцария вводит ограничения на виды на жительство для выходцев из 8 стран ЕС

Брюссель. Федеральный совет (правительство - ред.) Швейцарии одобрил решение возобновить количественные ограничения на предоставление видов на жительство для выходцев из восьми стран-членов ЕС, которые последними присоединились к Европейскому Союзу.

Как сообщает он-лайн версия швейцарской газеты “24 heures”, соответствующее решение было одобрено 18 апреля.

Издание отмечает, что в соответствии с соглашением о свободном перемещении граждан с ЕС, Швейцария имеет право сохранять такие ограничения до 2014 года в случае, если количество выданных видов на жительство для выходцев из этих стран-членов ЕС превышает на 10% среднегодовой показатель выдачи видов на жительство за предыдущие три года.

Издание отмечает, что такой порог был достигнут еще летом прошлого года.

Предусматривается, что новые ограничения вступят в силу с 1 мая этого года.

Верховный представитель ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Кэтрин Эштон уже осудила такое решение Швейцарского правительства.

“Я выражаю сожаление по поводу решения, одобренного сегодня Федеральным советом Швейцарии возобновить количественные ограничения для определенных категорий видов на жительство для граждан ЕС, которые являются выходцами из восьми стран-членов ЕС. Я считаю, что такие меры нарушают соглашение о свободном движении лиц с протоколом к нему от 2004 года”, - заявила К.Эштон.

Она отметила, что соглашение не предоставляет возможности какой-либо дифференциации между гражданами ЕС.

“Эти меры не оправданы ни экономической ситуацией на рынке труда, ни количеством граждан ЕС, которые хотят проживать в Швейцарии”, - отметила К.Эштон.