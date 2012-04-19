ДАЙДЖЕСТ СМИ за 19 апреля

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «У промышленности начался спад» пишет: промышленное производство Украины в марте 2012 года сократилось на 1,1% в годовом выражении по сравнению с ростом на 1,6% в феврале 2012 года и на 8,0% в марте 2011 года…

http://delo.ua/ukraine/u-promyshlennosti-nachalsja-spad-176536/

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Также «Дело» в публикации «Мартовский экспорт сахара стал рекордным за всю историю независимой Украины» пишет: март 2012 года стал самым успешным месяцем по показателям экспорта сахара за всю историю свеклосахарной отрасли независимой Украины. Было экспортировано 16,42 тыс. тонн сахара, что на 50% больше, чем за сентябрь-февраль 2011/12 МГ…

http://delo.ua/business/martovskij-eksport-sahara-stal-rekordnym-za-vsju-istoriju-nezavisi-176529/

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«Дело» в публикации «Сегодня в Харькове начнется второй суд над Тимошенко» пишет: Киевский районный суд Харькова в четверг начинает предварительное слушание по обвинению экс-премьера Юлии Тимошенко в финансовых преступлениях во время руководства ею деятельностью корпорации ЕЭСУ в конце 1990-х годов…

http://delo.ua/ukraine/segodnja-v-harkove-nachnetsja-vtoroj-sud-nad-timoshenko-176540/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Загнанные в уголь», в котором пишет: в украинской угольной отрасли сложилась проблемная ситуация. Не в силах сбыть добытый уголь, госпредприятие "Уголь Украины" накопило на складах около 400 тыс. т нереализованной продукции. Рыночных механизмов для преодоления кризиса найти не удалось, поскольку уголь, добываемый на украинских шахтах, и более дорогой, и менее качественный. Решить эту проблему в будущем можно лишь переводом украинских ТЭЦ с газа на уголь, о чем ранее заявляли украинские власти…

http://www.kommersant.ua/doc/1918712

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Окрепли в борьбе», в котором пишет: Киев отказался от создания структуры по борьбе с коррупцией, появление которой было одним из требований Евросоюза. Украине удалось убедить профильную организацию GRECO в том, что такую деятельность вполне способен проводить Национальный антикоррупционный комитет. Между тем отечественные эксперты считают, что в нынешнем виде этот орган имитирует выполнение своих функций. Тем не менее, вывод GRECO снимает претензии ЕС и приближает Киев к выполнению плана либерализации визового режима…

http://www.kommersant.ua/doc/1918575

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Газета «Сегодня» в публикации «Некоторые предприниматели могут лишиться автовозврата НДС» пишет: в Раде хотят внести поправки в Налоговый кодекс…

http://www.segodnya.ua/news/14364594.html

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Также «Сегодня» в публикации «С дорог Киева хотят убрать более половины всех такси: водители ответили - проезд подорожает в 5 раз» пишет: власти уверяют, что цены не взлетят, но реформы таки будут…

http://www.segodnya.ua/news/14364507.html

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Сайт «УНИАН-экономика» публикует материал «Украинские металлурги хотят «домой», но их никто не ждет», в котором пишет: если Евро-2012 фактически прошло мимо металлургов, то ситуация в тех отраслях украинской экономики, на которых они действительно зарабатывали, не внушает оптимизма...

http://economics.unian.net/rus/detail/125408

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Также сайт «УНИАН-экономика» публикует материал «Россия стирает с «сырной кампании» политическую плесень», в котором пишет: трем из семи украинских заводов разрешены поставки сыра в Россию. Но в каждой партии отдельной проверкой продолжится поиск пальмового масла. На предприятиях установят камеры наблюдения за процессом...

http://economics.unian.net/rus/detail/125378

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Поставки вооружения из России замедляются по политическим причинам» пишет: РФ заключает все меньше новых контрактов на поставку вооружений из-за потери рынков по политическим причинам. Возместить потери удастся лишь частично…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1659357/kitaj_uhodit_iran_ushel

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Также «Ведомости» в публикации «Индия успешно запустила ракету «Агни-V», способную долететь до Пекина» пишут: индийские военные объявили успешным запуск ракеты «Агни-V», способной нести ядерную боеголовку. Дальность ракеты достигает 5000 км, и в радиусе ее действия находятся Шанхай, Пекин, Тегеран, Манила и Джакарта…

http://www.vedomosti.ru/tech/news/1659565/indiya_uspeshno_zapustila_raketu_agniv_sposobnuyu_doletet_do

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Издание «Известия» в публикации «Президенту доложат, что о нем думают блогеры» пишет: Минкомсвязи РФ создаст для главы государства систему анализа социальных медиа…

http://izvestia.ru/news/522384

(УНИАН)