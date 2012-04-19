В Харькове началось заседание суда по делу Тимошенко относительно ЕЭСУ

В помещении Харьковского областного апелляционного суда началось предварительное заседание Киевского районного суда города по рассмотрению уголовного дела по обвинению экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко в финансовых махинациях на должности руководителя корпорации «Единые энергетические системы Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, заседание открыл судья Константин Садовский.

В заседании принимают участие защитники Ю.Тимошенко, народные депутаты Украины Сергей Власенко, Андрей Кожемякин, дочь Евгения Тимошенко, адвокаты Александр Плахотнюк. Государственное обвинение по делу поддерживают прокуроры Виктория Калита и другие.

Все стулья в зале судебных заседаний заняты. Несколько человек стоят под стенами – зал судебных заседаний не переполнен.

Справка УНИАН. В октябре 2011 года СБУ возбудил в отношении Ю.Тимошенко уголовное дело за перекладывание долгов корпорации ЕЭСУ на бюджет Украины. В январе этого года Следственный отдел управления СБУ в Харьковской области завершил расследование дела экс-премьера Украины Ю.Тимошенко относительно финансовых нарушений корпорации ЕЭСУ.

По информации пресс-центра СБУ, Ю.Тимошенко «обвиняется в организации уклонения от уплаты налогов на общую сумму более 4,7 млн. грн, хищении и покушении на хищение бюджетных средств путем незаконного возмещения более 25 млн грн налога на добавленную стоимость, служебном подлоге и в уклонении от уплаты 681 тыс. грн подоходного налога. Методом хищения бюджетных средств было внедрение корпорацией ЕЭСУ финансовой схемы сокрытия валютной выручки с использованием подконтрольных оффшорных компаний».

Ю.Тимошенко в 1995-1997 гг. возглавляла корпорацию ЕЭСУ.