Украина и Таможенный союз проведут инвентаризацию торговых барьеров

Украина и Таможенный союз проведут инвентаризацию торгово-экономических барьеров, которые существуют во взаимной торговле.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли, соответствующая договоренность была достигнута в ходе переговоров министра экономразвития Петра Порошенко с министром по вопросам торговли ЕврАзЭс Андреем Слепневым 18 апреля в Москве.

«Российская сторона поддержала инициативу П. Порошенко относительно создания специальной комиссии по досудебному урегулированию споров между Украиной и Евразийской экономической комиссией, которая будет способствовать решению спорных вопросов в торгово-экономических отношениях», - отмечается в сообщении.

П. Порошенко высказал убеждение, что вступление Российской Федерации в ВТО позволит эффективно решать актуальные вопросы как на уровне двустороннего сотрудничества, так и в многостороннем формате.

Также в рамках встречи А. Слепнев заверил П. Порошенко в том, что в 2012 году во время председательства Российской Федерации в Азиатско-тихоокеанском экономическом сотрудничестве (АТЭС) Украина получит поддержку и содействие российской стороны в вопросе доступа украинских товаров на рынки стран Тихоокеанского региона.